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▲沃齊尼亞（如圖）這一路走來並非順遂，他在25 歲才獲得第一份職業合約，更曾因體能瓶頸萌生退意。（圖／沃齊尼亞IG@vozinha1）

2026世界盃（世足賽）維德角國家隊的40歲門將沃齊尼亞（Vozinha）因成功擋下總身價超過12億歐元的西班牙頂級鋒線，聲名大噪。年薪僅5萬歐元的他，超神表現瞬間獲得全世界關注，IG從原本5萬人追蹤，突暴增至1086萬人，讓網友驚呼：「ㄧ踢成名」、「大概有990萬是輸錢關注他的行蹤」、「大谷翔平忙半天才1千萬」、「沃齊尼亞讓賭客全崩潰了。」奪冠熱門西班牙隊與維德角共和國歷經90分鐘鏖戰，最終0：0踢和，讓不少球迷跌破眼鏡。其中維德角40歲門將沃齊尼亞（Vozinha）成為場上唯一的焦點，他宛如一堵無法逾越的高牆，總共貢獻 7 次關鍵撲救、硬生生擋下西班牙隊的致命射門，零失誤的神級表現讓他立刻爆紅。沃齊尼亞 25 歲才獲得第一份職業合約，年薪僅5萬歐元的他，與其他明星球員相差甚遠，光是西班牙主力球星邊鋒耶馬（Lamine Yamal）一人就可以買下4支維德角國家隊，結果90分鐘仍無法攻破沃齊尼亞的防守。對此，沃齊尼亞在世足賽中一夕成名，IG追蹤人數更從原本的5萬人暴增至1000多萬，且持續增加中。對於沃齊尼亞的神級表現，台灣網友們也在Threads上掀起熱議，直呼：「沃齊尼亞（IG）破一千萬了！三天前甚至才5萬」、「大谷翔平忙半天才1千萬到底在幹嘛」、「可見足球才是世界上最受歡迎的運動」、「期望他的未來改變命運。」維德角意外爆冷也讓人笑虧：「擋了這麼多人的投注…值得了」、「大概有990萬是輸錢關注他的行蹤。」事實上，沃齊尼亞這一路走來並非順遂，他在25 歲才獲得第一份職業合約，與其他球員相比已經有點晚，沃齊尼亞也提到自己雖是島上最好的守門員之一，但礙於身高問題，即使表現得很好，也會因為個子的關係而落選。此外，39歲那年他一度因為體能瓶頸萌生退意，表示：「我曾想過離開國家隊，但為了這個夢想我堅持了下來。」也因為這份堅持讓他完成了不可能的任務。