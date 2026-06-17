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紀錄里程碑項目 締造之全新紀錄數據 歷史意義與賽局影響 世界盃歷史進球王 累計16球 追平德國傳奇克洛澤（Miroslav Klose），並列歷史第一，超越穆勒與姆巴佩（14球）。 世界盃參與進球王 累計24球（16進球+8助攻） 第17分鐘首開紀錄時便已超越巴西球王比利（Pelé），獨居世界盃歷史參與進球榜榜首。 六度出戰世界盃 史上第1人 成為足球史上第一位六度踏上世界盃賽場的球員，且在5屆賽事中皆有進球紀錄。 國家隊出賽里程碑 達200場 成為第一位達到此出賽里程碑的阿根廷與南美洲球員，繼續刷新南美球員出場紀錄。 職業生涯總進球數 達914球 第17分鐘打進第912球，戴帽後推高至914球，持續刷新南美球員職業生涯進球紀錄。 世界盃歷史出場王 累計達27場 繼續刷新由自己保持的世界盃歷史最多出賽場次紀錄。

38歲的阿根廷球王梅西（Lionel Messi）依舊沒有極限！2026年世界盃小組賽首戰，阿根廷迎戰阿爾及利亞，梅西在個人第200場國家隊出賽的歷史之夜完成帽子戲法，不僅率領阿根廷3比0輕取阿爾及利亞，更一口氣追平世界盃歷史進球紀錄、超越球王比利（Pelé）保持的紀錄。這位六度征戰世界盃的傳奇球星，再一次用雙腳改寫足球史冊。這場備受全球矚目的焦點戰，開賽初期的節奏相當緊湊。第5分鐘，阿根廷前鋒勞塔羅（Lautaro Martínez）巧妙分球，梅西在禁區右肋停球後順勢起左腳低射破門，但邊裁舉旗示意越位在先，進球無效；第8分鐘，阿爾及利亞的沙伊比（Farès Chaïbi）也曾推射破門，同樣被主裁判吹判越位沒收。比賽來到第17分鐘，歷史性的一刻終於降臨。梅西在禁區弧頂地帶得球後，直接起右腳轟出一記精彩的「世界波」勁射破網，幫助阿根廷先馳得點取得1比0領先！隨後，梅西的進球秀並未停止。第60分鐘，他機警跑位再補進第2球；第76分鐘，他接獲隊友精準助攻，用招牌的左腳順勢推射破網，完成單場帽子戲法的壯舉，帶領阿根廷以3：0拿下小組賽開門紅。梅西在今年5月25日代表邁阿密國際對陣費城聯合的比賽中，曾因傷提前退場。幸運的是，傷勢並不嚴重，他在世界盃前的冰島熱身賽中便替補復出並罰進12碼點球，證明自己已為美加墨世界盃做足準備。值得一提的是，阿根廷上一次交手阿爾及利亞要追溯到2007年，當時年輕的梅西同樣先發上陣，並且完成了梅開二度。時隔19年再次碰頭，梅西依然是阿爾及利亞防線無解的夢魘。在攻破阿爾及利亞大門並完成帽子戲法後，梅西在這個夜晚創造了一系列令人咋舌的「非人類」紀錄，正式封神美加墨。