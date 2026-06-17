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7-11開跑夏至優惠！歡迎民眾入內吹冷氣

▲7-11開跑夏至優惠，並將推出3款芒果沁涼新飲品。（圖／業者提供）

▲▼6月24日至7月14日新品上市優惠。（圖／業者提供）

大苑子慶端午！「粉紅芒果冰沙」限時77元

▲大苑子推出彰化在地火龍果系列飲品，6月17日起於全台門市正式上市。（圖／大苑子）

周日迎來炎熱的「夏至」節氣（6月21日），7-11搶先公開夏至優惠情報，7-11自6月24日起再開賣3款芒果限定新飲品：愛文芒果雪酪冰沙、愛文芒果冰青茶、芒果青氣泡飲，大搶消暑商機。迎接夏至，7-ELEVEN表示，響應環境部「抗高溫調適對策」，歡迎消費者到門市避暑。自6月17日至6月21日限時5天，CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買2送2、CITY TEA現萃茶梔子花青茶買2送2，OPENPOINT行動隨時取優惠同步上線；不可思議茶BAR則祭出純茶全品項3 杯100元。◾黑糖珍珠撞奶買2送2（共4杯240元），5折（原價60元、特價30元）◾梔子花青茶買2送2（共4杯180元），5折（原價45元、特價23元）◾四季青萱3杯100元，7.4折（原價45元、特價33元）CITY TEA現萃茶則以愛文芒果為主題食材，開發全新冰沙系飲品，將愛文芒果打成綿密的芒果冰沙，搭配椰果增添口感，最後再加上冰淇淋點綴，無咖啡因老少咸宜。另於3000家CITY TEA現萃茶門市開賣的，以梔子花青茶為基底，融合愛文芒果冰沙、椰果；全台570家的!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR，同步推出，情人果切丁配上沁涼的氣泡水，主打懷舊復古的酸甜舒爽滋味。即將上市的3款芒果系沁涼消暑飲品也有優惠，6月24日至7月14日愛文芒果雪酪冰沙、愛文芒果冰青茶任2杯120元，優惠同步上架三大外送平台（foodomo、UberEats、foodpanda）。全台不可思議茶BAR門市齊推出「芒果青氣泡飲」單杯優惠價40元，限量2萬杯。大苑子慶祝端午節，推出限定新品「粉紅芒果冰沙」（中杯95元／大杯130元），自6月17日至6月30日為期兩周快閃開賣，並在6月18日、6月19日限兩天優惠，全台門市現場祭出中杯每杯77元（原價95元），每店每日限量100杯，每人每次限購2杯，芒果控可得把握時間嘗鮮。◾火龍果翡翠（大杯75元）◾百變火龍冰沙（大杯85元）◾甜橙火龍果（大杯北部85元／中南部80元）◾許慶良仲夏鮮奶酪（65元）