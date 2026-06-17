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舉百貨封館賣「禮遇大客戶」！饒慶鈴：為何不讓我們去溝通？

農民被推進「養套殺」陷阱？饒慶鈴：真心希望釋迦不分藍綠

台東縣長饒慶鈴日前以「預錄影片」方式參與中國《海峽論壇》，事後有匿名官員對媒體表示，將交主管機關查處，引起輿論譁然。饒慶鈴今（17）日接受中廣新聞網節目《千秋萬事》專訪時，喊出：「釋迦不分藍綠！」怒轟中央不幫忙就算了，至少可以給予鼓勵，打壓並不會改變對岸是台東釋迦最大市場的事實。饒慶鈴強調，過去鳳梨釋迦被中國暫停的原因，是因為介殼蟲被檢出，還有禁止用藥被檢出，所以台灣回頭來自我管理，把品質提升，每年也為農民上課，加上已經2、3年沒有去中國說明了，今年他們可能換了一批官員，就應該去告訴對岸的官員，台灣在品質管制上做得多麼努力，也有聽到中國方面很好的回饋，稱水果品質有進步。饒慶鈴指出，中國市場這麼大，這麼重要的客戶不能隨便放棄，百貨公司面對大客戶都會關門封館賣，中國就是鳳梨釋迦最大的買家，當然應該進行客戶服務，影片主要說明釋迦在減少蟲害及農藥上，品質的提升。她認為，中央不做，地方政府做也是應該的，中央看到地方政府在做的時候，應該給予鼓勵，一味打壓無濟於事。饒慶鈴直言，如果坐在台下聽上面長官講話就叫做「聽話」，去參加國慶大典聽了賴清德總統談話，就代表全面支持贊同賴清德的話？話不是這樣講，這不合理！中央地方應該要合作去把通路打開，而不是打壓，她說：「當我們要去溝通這件事情的時候，其實跟意識形態無關，我們努力在做這件事情，為什麼不讓我們去做呢？」針對陸委會批評，對岸把農漁產品當成政治工具，一味仰中共鼻息，只會把農民推進「養套殺」的陷阱。饒慶鈴說，拓展其他市場也很重要，但牽涉關稅檢疫事項，這是一整套系統，沒有3、5年做不下來，也不是地方政府的層級能夠去談的。雖然這幾年中央政府也有在談判，但主要是芒果和鳳梨，大家都知道芒果跟鳳梨最大宗的產區是台南、高雄、屏東等綠營執政的縣市。饒慶鈴提到，大家說海南島及雲南都開始種釋迦，是台灣農民去幫忙他們種的，又說這是「養套殺」，用低關稅引進後就停止訂單，種了一堆結果人家不買。但她認為，中國的市場現在鳳梨釋迦還沒完全普及，如果沒有認真去看清對方的市場，沒有去了解對手在做什麼，當然會被「養套殺」，所以不是說閉上眼睛送農民去死，地方政府知道狀況是什麼。饒慶鈴強調，農民有支持國民黨的、也有支持民進黨的，他們也是睜著眼睛在看，「真心希望釋迦不分藍綠，而且釋迦還是綠色的喔」。她表示，執政黨總是把釋迦放在意識形態上，就好像當時農產品因為介殼蟲被檢出，他們從來沒有看到問題的核心，只看到了「你不爽我、我不爽你」，然後搞得大家更不爽、沒飯吃，饒慶鈴感嘆：「如果心中有農民，你就不會這樣做。」