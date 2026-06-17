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▲第二集中汽車科和電機科的學生們。（圖／Netflix提供）

▲秦基周潛入校園，假裝趴在地上賣慘。（圖／Netflix提供）

▲秦基周（右）拍攝跳樓畫面。（圖／Netflix提供）

▲表志勳飾演的天才事務官奉靳代，呆萌形象和本人反差很大。（圖／Netflix提供）

▲李星民飾演的教育部長崔康石，因為女兒過世，致力改善教育環境。（圖／Netflix提供）

▲李尚熙（左）飾演被網紅女學生霸凌的老師。（圖／Netflix提供）

▲李昇規（左）飾演第一集中議員的兒子亨俊，在學校霸道行事，被金武烈修理。（圖／Netflix提供）

Netflix影集《鐵拳教育》持續在全球掀起熱潮，連續兩週穩坐Netflix全球非英語影集排行榜冠軍，並成功打入全球91個國家的Top 10排行榜。本週（6/8-6/14）《鐵拳教育》累積2,110萬觀看次數，觀看小時數則打2億2,580萬小時。作品在台灣、韓國、日本、新加坡等46個國家排名第1，官方也公開配角的高清劇照，引來討論。全球觀眾紛紛盛讚《鐵拳教育》緊張刺激的動作場面、引人入勝的故事情節，以及發人深省的主題。除了金武烈、李星民、秦基周與表志勳的亮眼演出外，劇中配角群也因賦予角色豐富情感與張力而受到廣泛關注，進一步推升作品的全球人氣。最新公開的劇照聚焦於「教權保護局」成員們如何面對教育體制中的複雜挑戰。同時，劇照也呈現多位令觀眾印象深刻的配角角色，他們的故事引發廣泛共鳴，成為本劇全球熱度持續攀升的重要原因之一。這個大快人心的故事以教權保護局為主角，他們肩負大膽使命，要為行為越界的學生、老師、家長好好上一課。這群人無所不用其極，甚至不惜逾越法律規範，只為恢復校園內的秩序。這個大快人心的故事以教權保護局為主角，他們肩負大膽使命，要為行為越界的學生、老師、家長好好上一課。這群人無所不用其極，甚至不惜逾越法律規範，只為恢復校園內的秩序。👊羅華振（金武烈 飾）前特種部隊成員，現任教權保護局督察。他以自己的方式解決校園相關問題。雖然說話直接、氣勢懾人，但他始終站在受害者身邊，仔細傾聽他們的聲音，並給予真誠的支持。👊崔康石（李星民 飾）教育部長，同時也是教權保護局的創建者。面對外界對其執行方式的批評，他始終捍衛機構存在的意義，堅定闡述教育的真正價值，並全力支持督察們的工作。👊任含琳（秦基周 飾）教權保護局的年輕督察，也是羅華振過去在特種部隊時期的後輩。乍看之下溫和有禮，實際上卻大膽果決、行動力十足。她始終堅持追求自己認為正確的事，同時真心關懷受害者。👊奉靳代（表志勳 飾）天才行政官員，僅用兩年便畢業於KAIST（韓國科學技術學院）。由於外表充滿書卷氣，他主要負責潛入校園執行任務。起初他只是將工作視為一項任務，但隨著親眼見證校園中的種種現實，逐漸投入其中。洪鐘燦。代表作品包含：Netflix《浮游先生》（2024）、Netflix《少年法庭》（2022）、《盡情吃，用力愛》（2022）、《她的私生活》（2019）、《世上最美麗的離別》（2017）、《名不虛傳》（2017）、《我親愛的朋友們》（2016）、《人生補時》（2015）、《我的秘密飯店》（2014）等。