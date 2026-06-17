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當我們翻開世界盃的歷史扉頁，第一位達成帽子戲法壯舉的球員，並不是來自傳統的南美或歐洲足球強權，而是美國籍前鋒帕特諾德（Bert Patenaude）。
在1930年於烏拉圭舉辦的首屆世界盃中，這位年僅20歲、來自麻薩諸塞州的年輕前鋒，在小組賽美國以3比0擊敗巴拉圭的比賽中包辦了全隊所有進球。他不僅是當年16人美國大名單中最年輕的球員，更以這項歷史首創的神蹟，幫助美國隊在首屆賽事中奪下季軍（僅次於地主烏拉圭與阿根廷）。
要在世界盃小組賽戴帽已屬不易，若要在最高壓的「世界盃決賽」中單場進3球，那絕對是大心臟中的大心臟。歷史上僅有兩名球員曾在決賽舞台達成此一成就：
第一位是1966年的英格蘭名將赫斯特（Geoff Hurst），他帶領三獅軍團在決賽以4比2擊敗西德封王。而時隔56年後，法國天才前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）在2022年卡達世界盃決賽中，成為歷史第二位決賽戴帽的球員；但與赫斯特不同的是，姆巴佩的神級表現最終未能換來冠軍，法國隊在驚心動魄的PK大戰中不敵梅西領軍的阿根廷，這也讓姆巴佩的決賽帽子戲法多了一絲悲情色彩。
大四喜更罕見！梅西加入俱樂部持續刷新紀錄
除了常規的3球帽子戲法，世界盃歷史上還有7位「非人類」球員曾單場狂轟4球（大四喜），包含了法國傳奇方丹（Just Fontaine）、葡萄牙黑豹尤西比奧（Eusebio）等人。
如今，2026年的梅西在對陣阿爾及利亞的比賽中，正式加入了這份世界盃帽子戲法的傳奇名單。這不僅是他個人世界盃生涯的第16顆進球，更證明了即便高齡38歲，球王主宰比賽的得分直覺依然鋒利如初。
|歷史創舉與紀錄指標
|代表球員與年份背景
|歷史意義與賽局影響
|史上首位戴帽球員
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Bert Patenaude (美國)
1930年首屆世界盃
|年僅20歲包辦全隊進球，寫下世界盃百年歷史的第一個神蹟，助美國奪得季軍。
|決賽戴帽封神
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Geoff Hurst (英格蘭, 1966)
Kylian Mbappé (法國, 2022)
|歷史僅此兩人。赫斯特助英格蘭奪得唯一一冠；姆巴佩則在2022年寫下悲情亞軍的壯烈劇本。
|單場狂轟4球 (大四喜)
|Just Fontaine, Eusebio 等共7人
|比傳統帽子戲法更難以觸及的得分效率，通常出現在早期防守體系尚未成熟的世界盃年代。
|最新戴帽神蹟
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Lionel Messi (阿根廷)
2026年美加墨世界盃
|梅西以38歲高齡寫下神蹟，不僅加入帽子戲法俱樂部，更藉此追平了世界盃歷史進球王的紀錄。
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