史上首位戴帽球員 Bert Patenaude (美國) 1930年首屆世界盃 年僅20歲包辦全隊進球，寫下世界盃百年歷史的第一個神蹟，助美國奪得季軍。

決賽戴帽封神 Geoff Hurst (英格蘭, 1966) Kylian Mbappé (法國, 2022) 歷史僅此兩人。赫斯特助英格蘭奪得唯一一冠；姆巴佩則在2022年寫下悲情亞軍的壯烈劇本。

單場狂轟4球 (大四喜) Just Fontaine, Eusebio 等共7人 比傳統帽子戲法更難以觸及的得分效率，通常出現在早期防守體系尚未成熟的世界盃年代。