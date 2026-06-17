2026年美加墨世界盃持續締造歷史，而38歲的阿根廷球王梅西（Lionel Messi）再度成為全球焦點。在阿根廷對上阿爾及利亞的小組賽首戰中，梅西上演生涯世界盃首次帽子戲法，不僅率領衛冕軍輕鬆取勝，更一舉追平世界盃歷史進球紀錄。隨著這位六度參賽的傳奇巨星正式加入世界盃「帽子戲法俱樂部」，也讓這項被視為足球最高殿堂的百年紀錄再次受到關注。究竟在世界盃舞台完成帽子戲法有多困難？從1930年首屆賽事至今，能夠單場攻進3球的球員始終屈指可數，而梅西的名字，如今也正式與這些世界足壇傳奇並列。

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史上第一人！美國20歲小將寫下百年神話

當我們翻開世界盃的歷史扉頁，第一位達成帽子戲法壯舉的球員，並不是來自傳統的南美或歐洲足球強權，而是美國籍前鋒帕特諾德（Bert Patenaude）。

在1930年於烏拉圭舉辦的首屆世界盃中，這位年僅20歲、來自麻薩諸塞州的年輕前鋒，在小組賽美國以3比0擊敗巴拉圭的比賽中包辦了全隊所有進球。他不僅是當年16人美國大名單中最年輕的球員，更以這項歷史首創的神蹟，幫助美國隊在首屆賽事中奪下季軍（僅次於地主烏拉圭與阿根廷）。

決賽戴帽難如登天！歷史僅有赫斯特與姆巴佩達標

要在世界盃小組賽戴帽已屬不易，若要在最高壓的「世界盃決賽」中單場進3球，那絕對是大心臟中的大心臟。歷史上僅有兩名球員曾在決賽舞台達成此一成就：

第一位是1966年的英格蘭名將赫斯特（Geoff Hurst），他帶領三獅軍團在決賽以4比2擊敗西德封王。而時隔56年後，法國天才前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）在2022年卡達世界盃決賽中，成為歷史第二位決賽戴帽的球員；但與赫斯特不同的是，姆巴佩的神級表現最終未能換來冠軍，法國隊在驚心動魄的PK大戰中不敵梅西領軍的阿根廷，這也讓姆巴佩的決賽帽子戲法多了一絲悲情色彩。

大四喜更罕見！梅西加入俱樂部持續刷新紀錄

除了常規的3球帽子戲法，世界盃歷史上還有7位「非人類」球員曾單場狂轟4球（大四喜），包含了法國傳奇方丹（Just Fontaine）、葡萄牙黑豹尤西比奧（Eusebio）等人。

如今，2026年的梅西在對陣阿爾及利亞的比賽中，正式加入了這份世界盃帽子戲法的傳奇名單。這不僅是他個人世界盃生涯的第16顆進球，更證明了即便高齡38歲，球王主宰比賽的得分直覺依然鋒利如初。

▲法國天才前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）在2022年卡達世界盃決賽中單場狂轟3球，成為繼1966年英格蘭赫斯特後，史上第二位在決賽戴帽的球員，可惜最終仍在PK戰中不敵阿根廷。（圖／達志影像／美聯社）
▲法國天才前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）在2022年卡達世界盃決賽中單場狂轟3球，成為繼1966年英格蘭赫斯特後，史上第二位在決賽戴帽的球員，可惜最終仍在PK戰中不敵阿根廷。（圖／達志影像／美聯社）
盤點FIFA世界盃歷史「帽子戲法」壯舉

歷史創舉與紀錄指標 代表球員與年份背景 歷史意義與賽局影響
史上首位戴帽球員

Bert Patenaude (美國)

1930年首屆世界盃

 年僅20歲包辦全隊進球，寫下世界盃百年歷史的第一個神蹟，助美國奪得季軍。
決賽戴帽封神

Geoff Hurst (英格蘭, 1966)

Kylian Mbappé (法國, 2022)

 歷史僅此兩人。赫斯特助英格蘭奪得唯一一冠；姆巴佩則在2022年寫下悲情亞軍的壯烈劇本。
單場狂轟4球 (大四喜) Just Fontaine, Eusebio 等共7人 比傳統帽子戲法更難以觸及的得分效率，通常出現在早期防守體系尚未成熟的世界盃年代。
最新戴帽神蹟

Lionel Messi (阿根廷)

2026年美加墨世界盃

 梅西以38歲高齡寫下神蹟，不僅加入帽子戲法俱樂部，更藉此追平了世界盃歷史進球王的紀錄。

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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...