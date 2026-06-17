針對解決內湖塞車問題，台北市長參選人沈伯洋競選辦公室今（17）日嚴正澄清，國民黨台北市議員游淑慧15日於節目捏造沈伯洋從未說過的話，顛倒資訊，連日來成為「住工合一」的假新聞，並於網路流傳，呼籲各界查證原始訊息，勿被假訊息所騙；此外，沈伯洋上午受訪時也說，對方惡意造謠他沒有講過的句子，這種惡意造謠、議員再跟進，在網路上散布，他覺得選舉選到這樣大可不必，大家都想要解決交通問題，也想要去舒緩問題，大家共同來想解方，一起讓台北變得更好，這才是選舉應有的。
沈伯洋競選辦公室上午發布聲明，還原日前沈伯洋日前接受三立節目《話時代人物》專訪談話，主持人鄭弘儀問及內湖交通解方？沈伯洋當時回應，內湖交通還是有解，前市長柯文哲、前衛福部長陳時中都曾提出解方，而未來捷運民生汐止線、東環段也有助紓解交通，但這些硬體如期完成前仍有六年交通黑暗期；沈表示，交通黑暗期的解方，除了讓企業的工作時間交錯，還有最基本的「住宅可以容納在這邊工作的人」，內湖是很豐富的地方，「你只要affordable（可負擔）他們可以住在這裡」。
鄭弘儀接著詢問，「內湖房價很貴」，沈伯洋回應，很貴，因此婚育宅、青年科技宅應該在內湖強化，這樣「可以紓解一定的交通」；此外，提供內科企業ESG獎勵，推行上下班時間、工作時間錯開，拉長彈性工作時間，加上電動小巴士等「最後一哩路」交通接駁網，以這些綜合方式解決六年交通黑暗期。
內湖房價高？競辦：沈伯洋從未說過
沈伯洋競選辦公室表示，游淑慧日前於其他節目稱，沈伯洋說要解決內科問題，「讓大家住到工作的地方，就不會有交通問題」，並捏造指「鄭弘儀還問可是內湖房價很高啊，然後他（沈伯洋）就說對啦！這我也還沒有想到」。競辦強調，沈伯洋從未說過上述言論，節目影片與錄音都在，任何人可以查證。
沈伯洋競選辦公室表示，沈伯洋參選以來一直希望與台北市長蔣萬安理性討論市政議題，很遺憾是蔣萬安並未正面回應，相關人士、側翼粉專卻持續對沈伯洋貼標籤、捏造假訊息，這不是台北市民所期待的選舉文化；競辦表示，沈伯洋官方網站已設立「闢謠專區」，目前已累積12項謠言及相關澄清回應，懇請關注沈伯洋的媒體及市民朋友上網查證，並協助澄清這些不實資訊。
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭弘儀接著詢問，「內湖房價很貴」，沈伯洋回應，很貴，因此婚育宅、青年科技宅應該在內湖強化，這樣「可以紓解一定的交通」；此外，提供內科企業ESG獎勵，推行上下班時間、工作時間錯開，拉長彈性工作時間，加上電動小巴士等「最後一哩路」交通接駁網，以這些綜合方式解決六年交通黑暗期。
內湖房價高？競辦：沈伯洋從未說過
沈伯洋競選辦公室表示，游淑慧日前於其他節目稱，沈伯洋說要解決內科問題，「讓大家住到工作的地方，就不會有交通問題」，並捏造指「鄭弘儀還問可是內湖房價很高啊，然後他（沈伯洋）就說對啦！這我也還沒有想到」。競辦強調，沈伯洋從未說過上述言論，節目影片與錄音都在，任何人可以查證。
沈伯洋競選辦公室表示，沈伯洋參選以來一直希望與台北市長蔣萬安理性討論市政議題，很遺憾是蔣萬安並未正面回應，相關人士、側翼粉專卻持續對沈伯洋貼標籤、捏造假訊息，這不是台北市民所期待的選舉文化；競辦表示，沈伯洋官方網站已設立「闢謠專區」，目前已累積12項謠言及相關澄清回應，懇請關注沈伯洋的媒體及市民朋友上網查證，並協助澄清這些不實資訊。
更多「2026九合一」相關新聞。