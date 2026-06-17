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▲香港資深影人，憑藉《開心鬼》廣為人知的黃百鳴涉入股票內線交易案，遭控匯款指示妹妹大量買進公司股票。（圖／翻攝自微博）

以《開心鬼》、《家有囍事》等經典作品聞名的香港資深電影人黃百鳴，近日因內線交易案件再度成為焦點，現年80歲的他身兼天馬影視主席，日前遭香港法院裁定違反證券相關法規成立，判處監禁5個月，並須支付相關罰款及調查費用，消息曝光後震驚影壇。今（17）日黃百鳴突然撤銷保釋申請，因此判刑立即生效，即刻起開始服刑。根據案情指出，黃百鳴於2017年間得知有企業計畫收購天馬影視股份，在公司重大消息尚未公開前，涉嫌向妹妹透露相關資訊，檢方指出他當時透過通訊軟體傳送訊息，並提供資金協助買入股票，藉此利用尚未公開的市場資訊進行投資操作，因此遭控涉及內線交易行為。調查顯示，黃百鳴的妹妹收到訊息後，動用約160萬港幣購入天馬影視股票，隨著收購消息曝光，股價出現波動，相關交易最終產生實際獲利約9.9萬港幣，加上名義收益後，整體獲利超過100萬港幣，折合新台幣約420萬元，也成為本案的重要證據之一。香港法院本月9日宣判後，黃百鳴原本獲准保釋，等待後續上訴程序進行，不過今日其辯護團隊突然向法院提出撤銷保釋申請，相關要求獲得法官批准。由於保釋資格取消後判決立即生效，因此黃百鳴也必須即刻開始服刑，消息一出再度引發媒體高度關注。黃百鳴縱橫香港影壇數十年，曾打造《開心鬼》、《八星報喜》、《家有囍事》等多部賣座電影，被視為香港喜劇電影代表人物之一，如今卻因內線交易案件入獄，讓其輝煌演藝生涯蒙上陰影。未來是否持續提出上訴，以及案件後續發展，也將成為外界觀察焦點。