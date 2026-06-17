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敘舊美國教授 蘇巧慧、沈伯洋回憶留學時光

從學生變百里侯參選人 教授直呼：20多年前從沒想過

民進黨立委蘇巧慧與沈伯洋過去在美國賓州大學為學姊、學弟，如今代表黨角逐雙北百里侯，昨日兩人抽空接待美國賓州大學法學院就讀時的教授戴傑，回憶起當年兩人在賓大的留學時光，抓緊時間與教授敘舊，而教授幽默地說道，20多年前絕對沒想到，當年的學生竟會成為雙北市長參選人，強調會持續關注台灣局勢，並為所有候選人們加油打氣。蘇巧慧與沈伯洋昨日在蘇巧慧競選辦公室接待教授，首先映入眼簾的是由多條深具前進感、未來感的放射型燈箱，蘇巧慧向教授一一介紹印在燈箱上的各個標語，例如「新世代扛起新時代」、「2026新北慧贏」、「慧做事拚未來」等。緊接著，大螢幕播放著蘇巧慧與沈伯洋「雙北新世代、扛起新時代」市場拜訪的短影片。蘇巧慧介紹，這是沈伯洋正式投入台北市長選戰後，兩人合體的首個公開行程，當天凌晨3時便走訪漁市場與第一果菜批發市場，直到上午8時才收工。教授在看完兩人掃市場的賣力身影後說道，每逢選舉年造訪台灣，都能深刻感受到台灣民主制度與選戰文化散發的活力。談起當年賓大的留學時光，蘇巧慧與沈伯洋不約而同聊起費城的街景、餐廳及超市，勾起不少回憶。沈伯洋更拿起一旁蘇巧慧預先預備的球棒，重現當年在宿舍空揮球棒、保護蘇巧慧的身影。蘇巧慧則笑稱當年只覺得沈伯洋每天拿著球棒四處遊蕩，並沒有看出他的用心良苦。教授則幽默地說道，20多年前絕對沒想到，當年的學生竟會成為雙北市長參選人，強調會持續關注台灣局勢，並為所有候選人們加油打氣。蘇巧慧、沈伯洋也接續和教授分享近幾年台灣政治情勢，從國會現況、社會氛圍到選戰情勢，讓教授能夠從第一線感受台灣現況。教授也分享美國政治現況、國際情勢及對於兩岸關係的觀察分析，三人從政治、經濟再聊到在地文化，氣氛融洽、歡樂。蘇巧慧特別提到，此次教授來訪正逢「新莊大拜拜」，日前已邀請教授親臨新莊地藏庵，感受「喊班」儀式與遶境的傳統魅力。更準備了在地傳統點心與台灣代表性的手搖飲。教授笑稱，這次來台幾乎一天一杯手搖飲，徹底被美食擄獲。最後，蘇巧慧致贈印有Q版形象的不織布袋、帽子及「限定版菜瓜布」等文宣小物。蘇巧慧和沈伯洋特別向教授介紹這款雙北市長候選人合體印製的菜瓜布，並期望透過這些周邊小物，讓教授更進一步感受到台灣選戰的活力與創意。