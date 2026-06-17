連鎖超商萊爾富自2023年底由聯邦集團接手後，不只積極拓店轉型，更以引進多樣日本人氣飲品再創話題。萊爾富官方於16日公布最新引進名單，除了先前已引起話題的伊右衛門系列，還有如ILOHAS風味水、CRAFT BOSS微奢奶茶、日本原裝SANGARIA風味飲料、SUNTORY NOPE罪惡汽水等，甚至還有曾在日本當地造成搶購大缺貨的「PEPSI BIG ZERO生可樂」。日本旅遊達人林氏璧亦搶先曝光上架時程，透露新品將於6月、7月分兩波開賣，超強進化也讓民眾稱讚「真的是台版LAWSON」。
萊爾富日本神飲變更多了！新名單、上架時間一次看
萊爾富昨日在臉書驚喜發文，公布最新日本人氣飲品引進名單，品項多元涵蓋茶飲、奶茶及氣泡飲等類型，除了先前爆紅的伊右衛門系列茶飲以外，還有ILOHAS風味水、CRAFT BOSS系列和SANGARIA白葡萄飲、蜂蜜檸檬飲、PEPSI BIG ZERO生可樂，以及SUNTORY NOPE汽水與白桃芒果茶等新品。
日本旅遊達人林氏璧亦在Threads搶先曝光時程，萊爾富在6月份將上架日本福壽園季節限定「伊右衛門新茶」，以及日本國民飲品「ILOHAS風味水」，並以香印麝香葡萄、水蜜桃2大熱門口味強勢登場。而許多上班族最喜歡的Suntory咖啡廳系「CRAFT BOSS微奢奶茶」也將在本月開賣。
到了7月飲品也變得更多，將有日本原裝SANGARIA（白葡萄、蜂蜜檸檬），以及主打果香濃郁的「CRAFT BOSS白桃芒果茶」上架。還有曾在日本當地爆紅並賣到缺貨，主打媲美生啤酒爽快氣泡感的「PEPSI BIG ZERO生可樂」，和以濃厚甜蜜口感引發日本年輕世代搶購的「SUNTORY NOPE罪惡汽水」同步將在7月亮相。
超狂名單曝光後，引發眾多台灣人驚訝留言，「萊爾富是挖到石油？」、「哇！萊爾富不僅引進日本茶，還引進百事可樂新品種，這波很猛喔」、「好讚，真的是台版Lawson」、「有風味水了欸！好棒」。
萊爾富不甘只當「超商老三」！引進日本飲料創話題：被讚有眼光
據了解，萊爾富近年從「聯邦集團」接手後，經營越來越好、話題度也跟著越來越高，除了推出自家獨有的果C果昔以外，還持續引進日本話題商品，像是前陣子引進三得利伊右衛門系列茶飲，如京都檸檬水、煎茶、焙茶、關西焙茶、玄米茶、茉莉花茶等，引發全台消費者搶購，甚至有民眾目擊日本茶飲區全被清空。
沒想到萊爾富又不斷進化，將在6月與7月再引進更多日本當地火紅飲料，雖然詳細售價尚未出爐，但已經讓外界期待連連，也有許多人敲碗能引進如綾鷹抹茶拿鐵、紅茶花傳果茶系列、芬達哈密瓜口味等品項，讓萊爾富小編忍不住幽默回應「這班船有點擠，下次揪你一起啟航」。
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萊爾富昨日在臉書驚喜發文，公布最新日本人氣飲品引進名單，品項多元涵蓋茶飲、奶茶及氣泡飲等類型，除了先前爆紅的伊右衛門系列茶飲以外，還有ILOHAS風味水、CRAFT BOSS系列和SANGARIA白葡萄飲、蜂蜜檸檬飲、PEPSI BIG ZERO生可樂，以及SUNTORY NOPE汽水與白桃芒果茶等新品。
到了7月飲品也變得更多，將有日本原裝SANGARIA（白葡萄、蜂蜜檸檬），以及主打果香濃郁的「CRAFT BOSS白桃芒果茶」上架。還有曾在日本當地爆紅並賣到缺貨，主打媲美生啤酒爽快氣泡感的「PEPSI BIG ZERO生可樂」，和以濃厚甜蜜口感引發日本年輕世代搶購的「SUNTORY NOPE罪惡汽水」同步將在7月亮相。
超狂名單曝光後，引發眾多台灣人驚訝留言，「萊爾富是挖到石油？」、「哇！萊爾富不僅引進日本茶，還引進百事可樂新品種，這波很猛喔」、「好讚，真的是台版Lawson」、「有風味水了欸！好棒」。
據了解，萊爾富近年從「聯邦集團」接手後，經營越來越好、話題度也跟著越來越高，除了推出自家獨有的果C果昔以外，還持續引進日本話題商品，像是前陣子引進三得利伊右衛門系列茶飲，如京都檸檬水、煎茶、焙茶、關西焙茶、玄米茶、茉莉花茶等，引發全台消費者搶購，甚至有民眾目擊日本茶飲區全被清空。
沒想到萊爾富又不斷進化，將在6月與7月再引進更多日本當地火紅飲料，雖然詳細售價尚未出爐，但已經讓外界期待連連，也有許多人敲碗能引進如綾鷹抹茶拿鐵、紅茶花傳果茶系列、芬達哈密瓜口味等品項，讓萊爾富小編忍不住幽默回應「這班船有點擠，下次揪你一起啟航」。