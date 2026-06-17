阿根廷世界球王梅西（Lionel Messi）今（17）日面對阿爾及利亞，單場狂進3球，成為世界盃史上最老上演帽子戲法的球星，並稱「絕代雙驕」的C羅（Cristiano Ronaldo）又成最大苦主，因為原紀錄就是他在2018年俄羅斯世界盃、以33歲之齡寫下的世界紀錄，如今又被梅西打破，他目前剩下連續5屆世界盃進球的紀錄，明起只要進球，就高機率在2人退休前得以獨居這項唯一紀錄。
梅西單場進3球 C羅神紀錄又被打破
梅西本場交手阿爾及利亞，於第17、60、76分鐘踢進3球，上演奇蹟帽子戲法，而他下星期就要年滿39歲，也成為世界盃史上最老上演帽子戲法的球星。
葡萄牙傳奇球星C羅球員生涯與梅西幾乎完全重疊，兩人被並稱為當世代「絕代雙驕」，但不僅梅西上屆先率領阿根廷拿到世界盃冠軍，成為公認第三代世界球王，C羅如今最老帽子戲法的紀錄也被打破，成為本場最大苦主。
C羅得死守一紀錄 本屆世界盃成最後機會
緊接著明天凌晨1點，C羅所率領的葡萄牙，就即將在K組首輪迎戰剛果民主共和國。這將是他史上第6度參戰世界盃，與梅西並列史上最多，而他只要進球，就有機會在2人退休前，至少守住一項梅西也難以超越的唯一紀錄。
梅西今天進球後，已經達成5屆不同世界盃（2006、2014、2018、2022、2026）都有進球的驚人紀錄，而C羅此前則是歷史上唯一一位「連續 5 屆世界盃皆有進球」的球員，從2006年到2022年每一屆都有進球，明天登場的比賽開始，只要他能在本屆賽會再射進1球，就能將這個紀錄推進到前無古人的連續 6屆進球，奪回屬於他的紀錄焦點。
尤其今日出場的3大國際巨星都有出色發揮，包含法國姆巴佩（Kylian Mbappé）、挪威「魔獸」哈蘭德（Erling Haaland）射進2球，一生之敵梅西則踢進3球，對於這位最晚登場、IG擁有6.6億粉絲的世界巨星C羅而言，無疑也添增更多壓力。
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梅西本場交手阿爾及利亞，於第17、60、76分鐘踢進3球，上演奇蹟帽子戲法，而他下星期就要年滿39歲，也成為世界盃史上最老上演帽子戲法的球星。
葡萄牙傳奇球星C羅球員生涯與梅西幾乎完全重疊，兩人被並稱為當世代「絕代雙驕」，但不僅梅西上屆先率領阿根廷拿到世界盃冠軍，成為公認第三代世界球王，C羅如今最老帽子戲法的紀錄也被打破，成為本場最大苦主。
C羅得死守一紀錄 本屆世界盃成最後機會
緊接著明天凌晨1點，C羅所率領的葡萄牙，就即將在K組首輪迎戰剛果民主共和國。這將是他史上第6度參戰世界盃，與梅西並列史上最多，而他只要進球，就有機會在2人退休前，至少守住一項梅西也難以超越的唯一紀錄。
梅西今天進球後，已經達成5屆不同世界盃（2006、2014、2018、2022、2026）都有進球的驚人紀錄，而C羅此前則是歷史上唯一一位「連續 5 屆世界盃皆有進球」的球員，從2006年到2022年每一屆都有進球，明天登場的比賽開始，只要他能在本屆賽會再射進1球，就能將這個紀錄推進到前無古人的連續 6屆進球，奪回屬於他的紀錄焦點。
尤其今日出場的3大國際巨星都有出色發揮，包含法國姆巴佩（Kylian Mbappé）、挪威「魔獸」哈蘭德（Erling Haaland）射進2球，一生之敵梅西則踢進3球，對於這位最晚登場、IG擁有6.6億粉絲的世界巨星C羅而言，無疑也添增更多壓力。
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