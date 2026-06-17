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HIV是慢性病治療模式 終身穩定服藥「病毒就可控」

HIV感染透過不安全性行為 疾管署：空氣、吃飯都不會傳染

中部發生校車司機HIV案引起社會關注。立委蘇清泉今（17）日在立法院詢問疾管署長羅一鈞。他表示，目前該案件並沒有在過去幾個月再找到新增個案。而愛滋已經是慢性病的治療模式，長期妥善服藥控制的狀態下，病毒基本上就偵測不到，也沒有太多副作用，懷孕也同樣可透過藥物控制。中部發生校車司機涉嫌隱匿HIV（人類免疫缺乏病毒）感染身分，但因發生性侵學生，經查也造成多人確診HIV，檢察官以強制性交致重傷等罪予以起訴。蘇清泉今日在立法院詢問羅一鈞。他表示，今年初疫調掌握共同感染源後，相關縣市衛生局也連結至社政，因為涉及兒少、心智障礙、警政等保護議題，因此啟動檢方調查。羅一鈞說，過程都充分與保護單位、檢方密切合作，針對下游找到更多被害者，並提供篩檢、心理諮商等支持服務，而有HIV感染者也都前往指定醫院接受治療投藥，目前追蹤病況穩定。他說明，過去幾個月並沒有找到新增個案，目前評估疫情可控。對於HIV感染，蘇清泉關心，「受害者一輩子就毀了」、「是否還可以結婚、生產？」羅一鈞提到，目前HIV已經是慢性病治療模式，終身穩定服藥，通常病毒就可以完全控制到測不到，且也無太多副作用，傳染力不會增加。「U＝U」測不到就傳不出去，羅一鈞說明，感染者本身的健康狀況可維持良好，相關事件經過輿論報導後，也增加個案管理、心理諮商的服務。羅一鈞強調，結婚本來就是人權，而病毒控制測不到的狀況下，懷孕生子都可透過服藥控制，傳染給胎兒的機率降到最低，孩子出生後接受預防性投藥等，傳染的機率可控制到趨近於零，目前也已多年都沒有再有母子垂直感染的案例。疾管署發言人曾淑慧也說明，愛滋病毒感染主要透過不安全性行為，而空氣飛沫、一起吃飯生活等都不會傳染。她表示，性生活、性關係、性行為對於每個人都是極為私密的隱私，加上愛滋感染是一輩子的事，感染者在確診後通常會面臨諸多內外在壓力與複雜情緒等，公衛人員除協助個案治療及給予關懷支持外，必須建立良好的信任關係，才能夠讓感染者提供可能的性伴侶，這需要極高度的經驗與訪談溝通技巧。曾淑慧提到，目前的愛滋治療已可有效控制體內病毒量，感染者穩定接受治療，體內病毒量達測不到，科學證實已不會透過性行為傳播。鼓勵有不安全性行為民眾，接受愛滋篩檢，瞭解自身健康狀況，保護自己也保護伴侶。