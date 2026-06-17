PChome網路家庭旗下日本跨境代標代購平台「比比昂Bibian」近日爆出資安疑雲，不少會員反映收到假冒官方名義的詐騙信，且信件內容疑似包含真實訂單資訊，讓用戶看了相當傻眼，直呼「買過什麼都知道，太扯！」比比昂也在官網公告，資料外洩，預計6月18日將公布會員補償方案，會另行通知受影響會員。
詐騙信資料太齊全
有民眾在社群平台發文表示，自己收到疑似因比比昂個資外流衍生的詐騙信，內容資料相當完整，讓他氣炸直呼：「裡面的資料有夠齊全，比比昂這樣真的不行欸。」也有人提醒，只要曾使用比比昂購物的民眾都要特別注意，因為詐騙信中疑似掌握過去交易資料。
另有網友表示，自己已經是好幾年前在比比昂消費，沒想到現在仍收到可疑詐騙信，信中甚至出現疑似訂單資訊，讓他崩潰表示：「現在個資外洩太嚴重了吧」也有人質疑，若資料保存時間過長、刪除機制不清楚，恐怕會讓會員更難安心。不少網友也把矛頭指向母公司PChome，認為自己當初是因為比比昂屬於PChome旗下服務才選擇使用，如今卻爆出個資疑慮，怒喊「以後連PChome都不要用了」。
影響範圍、賠償方案
針對會員收到含有真實訂單資訊的可疑郵件，比比昂公告表示，目前已將事件視為疑似個人資料安全事件處理，並啟動內部與外部資安調查。比比昂指出，資料遭未授權取得的確切管道仍在釐清中，雖然內部檢測尚未發現明確入侵痕跡，但在查明原因前，不排除任何可能性，調查範圍也包含合作的第三方服務環節。
影響範圍：本次涉及部分代購及比比昂日貨服務會員，日本代標服務不受影響。可能包含會員基本聯絡資料及訂單相關資訊。
對受影響會員：將依法主動進行個別通知，說明相關防護建議。若已收到詐騙郵件，卻尚未收到通知，請立即來信 privacy@bibian.co.jp。
補償方案：為表達本公司的歉意，將於 6 月 18 日公布會員補償方案，並另行通知受影響會員。
曾用比比昂購物4招自保
比比昂提醒，官方通知信原則上會由service@bibian.co.jp寄出，官方強調，不會透過Email要求會員點擊連結重新付款、補繳款項、重新輸入信用卡號，或輸入帳號密碼。
1.立即更改比比昂帳號密碼，若其他平台也使用相同密碼，應一併更換。
2.不點擊任何來路不明的Email、簡訊或LINE連結。
3.若收到要求重新付款、補刷卡、驗證帳號的通知，務必先到官網或官方客服確認。
4.若已輸入信用卡號、驗證碼或帳密，應立刻聯繫銀行停卡、換卡，並撥打165通報。
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有民眾在社群平台發文表示，自己收到疑似因比比昂個資外流衍生的詐騙信，內容資料相當完整，讓他氣炸直呼：「裡面的資料有夠齊全，比比昂這樣真的不行欸。」也有人提醒，只要曾使用比比昂購物的民眾都要特別注意，因為詐騙信中疑似掌握過去交易資料。
另有網友表示，自己已經是好幾年前在比比昂消費，沒想到現在仍收到可疑詐騙信，信中甚至出現疑似訂單資訊，讓他崩潰表示：「現在個資外洩太嚴重了吧」也有人質疑，若資料保存時間過長、刪除機制不清楚，恐怕會讓會員更難安心。不少網友也把矛頭指向母公司PChome，認為自己當初是因為比比昂屬於PChome旗下服務才選擇使用，如今卻爆出個資疑慮，怒喊「以後連PChome都不要用了」。
針對會員收到含有真實訂單資訊的可疑郵件，比比昂公告表示，目前已將事件視為疑似個人資料安全事件處理，並啟動內部與外部資安調查。比比昂指出，資料遭未授權取得的確切管道仍在釐清中，雖然內部檢測尚未發現明確入侵痕跡，但在查明原因前，不排除任何可能性，調查範圍也包含合作的第三方服務環節。
影響範圍：本次涉及部分代購及比比昂日貨服務會員，日本代標服務不受影響。可能包含會員基本聯絡資料及訂單相關資訊。
對受影響會員：將依法主動進行個別通知，說明相關防護建議。若已收到詐騙郵件，卻尚未收到通知，請立即來信 privacy@bibian.co.jp。
補償方案：為表達本公司的歉意，將於 6 月 18 日公布會員補償方案，並另行通知受影響會員。
比比昂提醒，官方通知信原則上會由service@bibian.co.jp寄出，官方強調，不會透過Email要求會員點擊連結重新付款、補繳款項、重新輸入信用卡號，或輸入帳號密碼。
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2.不點擊任何來路不明的Email、簡訊或LINE連結。
3.若收到要求重新付款、補刷卡、驗證帳號的通知，務必先到官網或官方客服確認。
4.若已輸入信用卡號、驗證碼或帳密，應立刻聯繫銀行停卡、換卡，並撥打165通報。