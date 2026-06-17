我是廣告 請繼續往下閱讀

鄭麗文待遇比柯文哲、盧秀燕低！王志安揭美方疑慮

台灣政要訪美規格較高 鄭麗文待遇被視為罕見例外

批媒體惡意帶風向！國民黨：見到該見的人，也說了想說的話

國民黨主席鄭麗文訪美團已於16日清晨返台，這趟不僅喊見美國總統川普未果，又因國務院僅派出「科室級」官員會晤，規格比其他政治人物降了3階，引發政壇熱議。對此，長期關注台灣政治的前央視記者王志安分析，美方對鄭麗文的態度恐與她的兩岸論述有關，不信任的關鍵原因可能是「太親共了」。王志安指出，鄭麗文此次在華府接觸的對象，大多是負責特定地區與國家事務的官員，層級與過去台灣政治人物訪美時接觸的官員有所差距。他表示，這類官員主要負責第一線政策執行與窗口聯繫，相較之下，過去包括前民眾黨主席柯文哲、台中市長盧秀燕等政治人物訪美時，都曾接觸更高層級的助理國務卿或相關官員。王志安指出，從政治慣例來看，鄭麗文身為台灣最大在野黨主席，且國民黨在立法院掌握一定席次，照理來說訪美應該受到更高規格接待，但此次安排卻不如外界預期。他直言，背後可能原因在於「美方對鄭麗文提出的兩岸論述存在不信任」，認為她在對中政策上的立場過於親近北京。美國國務院組織架構中，「Desk Officer」約屬於負責特定國家、地區事務的第一線窗口人員，主要處理日常外交事務與政策協調。然而，過去台灣政治人物赴美交流時，華府通常會安排與國家安全會議（NSC）、國務院資深官員會面。若來訪者為台灣主要政黨領袖，美方一般會安排亞太事務主管、副主管等層級接待。因此，鄭麗文此次訪美被外界認為與過往慣例存在落差。先前也曾傳出，美國國安會只願意安排「資深主任以下」層級的人員接待，也不會進入白宮會面，行程後續更是突然被取消，至今仍不明確切原因，引發外界好奇。華府圈更有消息指出，此次國務院接待層級，被形容約等同台灣公務體系中的「科室人員」，此等安排可說是史上第一次。面對外界質疑，國民黨強調，鄭麗文此次訪美行程成果正面，感謝美方安排，「見到該見的人，也說了想說的話」，雙方就重要議題進行坦率交流，也深化國民黨與美國行政部門之間的互信與關係。國民黨表示，鄭麗文與美方行政部門交流內容，基於雙方默契，不會對外透露會面安排細節，因此外界不應以未公開資訊進行片面解讀。國民黨更批評，特定媒體刻意扭曲事實、惡意帶風向，是因為民進黨對國民黨深化對美交流感到焦慮與心虛。不過，鄭麗文此次訪美規格與兩岸論述爭議，仍持續引發政壇討論，也成為國民黨未來如何經營對美關係的重要考驗。