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台股今（17）日開低走低，一度跌649.48點，下探45159.51點，不過，金融股盤中翻紅漲逾3%，尤其在金控除息日期陸續出爐，加上高股息ETF換股卡位，帶動這一波壽險大型金控股強勁攻勢，富邦金一度攻上139元新高價，國泰金也翻紅急拉目前最高來到117元，也創金控成立以來新高價，其餘包括凱基金、台新新光金、元大金、永豐金及兆豐金亦同步飆新高。金融股今日早盤翻紅，漲幅一度超過3%，目前除安泰銀、統一證、群益證下跌之外，可說是一片紅通通，尤其保險業今年正式接軌IFRS 17，台股又不斷創新高，壽險型金控投資收益大爆發，即便股票處分收益並未納入每月正式公布獲利數字，未來還是可以股利發放，富邦金、國泰金前5月調整後累計獲利均超過千億元，帳上未實現收益成為下半年獲利後盾，加上除息日期陸續出爐，國泰金打頭陣訂在6月30日除息，股價從6月初85.7元，一路猛攻到今日目前盤中最高117元，波段漲幅達36%，而富邦金也從110元上攻目前盤中最高139元，漲幅26%。在富邦金及國泰金領攻下，同樣是壽險型金控的凱基金也跟進上漲，今日盤中股價挺進30元大關，目前最高來到31.15元新高，而台新新光金子公司新光人壽第一季稅後淨利119億元，加計OCI調整後獲利達256億元，截至4月股票未實現獲利較第一季呈現倍數成長，今日盤中股價翻紅一度衝上33.55元。證券型金控元大金在台股價量齊揚頻創新高之下，累計前5月稅後淨利為290.6億元，年增率200%，每股稅後盈餘（EPS）為2.18元，今日盤中股價一度衝上67.4元新高，而公股金控兆豐金盤中也一度來到45.45元，也創金控成立以來新高，永豐金漲幅亦近4%，來到36.8元，玉山金股價亦一度見35.9元。