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梅西（Lionel Messi）— 10/10 天才。絕對的天才。在迎來國家隊200場出賽的里程碑之夜，他用一記令人窒息的遠射世界波首開紀錄，接著機警地補射破網，最後再以流暢的團隊配合推射完成帽子戲法。完全無法阻擋的梅西，追平了克洛澤的歷史紀錄，而你絕對有理由相信他會在下一場比賽直接打破它。
麥克阿利斯特（Alexis Mac Allister）— 8/10 中場絕對的大師級演出。他就像一位交響樂指揮家般掌控著整場比賽的節奏。正是他那記極具威脅的遠射，讓阿爾及利亞門將盧卡·席丹（Luca Zidane）脫手，直接促成了阿根廷的第二個進球。表現堪稱頂級。
恩佐·費南德茲（Enzo Fernández）— 7/10 以極高的戰術成熟度穩穩鎖住了中場引擎室。他頻頻向兩翼送出華麗的長傳調度，並在阿爾及利亞試圖打反擊時，完美扮演了防線前的終極盾牌。
克里斯蒂安·羅梅羅（Cristian Romero）與利桑德羅·馬丁內斯（Lisandro Martínez）— 雙雙獲得 7/10 羅梅羅依舊兇悍，帶來了他招牌的侵略性前壓防守，徹底封死了對手前鋒古伊里（Amine Gouiri）。而馬丁內斯則堅如磐石，精準的地面長傳多次策動反擊，並完美化解了阿爾及利亞所有的空中威脅。
尼古拉斯·岡薩雷斯（Nicolás González，替補）— 7.5/10 自從踏上球場的那一刻起，他就是一顆充滿活力的定時炸彈。憑藉純粹的速度讓對手防線驚恐萬分，最後更送出一記力道與落點完美的低平傳中，直接將第三個進球「餵」到了梅西腳下。
阿根廷球員評分、戰力短評：阿爾及利亞全場隱形被打爆
|球員名稱 (位置)
|賽後評分
|戰場表現點評
|Emiliano Martínez (門將)
|6.0
|輕鬆的零封之夜。對手進攻乏力，讓他多半時間只能在雨中孤獨站立，穩定處理了少數的傳中球。
|Gonzalo Montiel (後衛)
|6.0
|上半場堅守右路，套邊前插給了對手一定壓力，半場因戰術調整被換下。
|Cristian Romero (後衛)
|7.0
|兇悍且侵略性十足，完美封鎖對手箭頭。提前被換下以保留體力迎接後續硬仗。
|Lisandro Martínez (後衛)
|7.0
|堅如磐石。從後場策動反擊的傳球極具穿透力，制空權完全統治。
|Facundo Medina (後衛)
|6.5
|左路防守紀律性極高，專注於看管對手危險人物，完美執行了不盲目前插的戰術指令。
|Rodrigo De Paul (中場)
|6.5
|永遠的能量小子。覆蓋了每一寸草皮，雖然出現了一次糟糕的傳球失誤，但隨後火速反搶成功將功折罪。
|Alexis Mac Allister (中場)
|8.0
|中場大師。 指揮比賽節奏，其重砲遠射間接創造了球隊的第二顆進球。
|Enzo Fernández (中場)
|7.0
|中場的定海神針。提供絕佳的長傳調度與防線保護，戰術執行力滿分。
|Lionel Messi (前鋒)
|10.0 (MOTM)
|滿分神級表現。 200場里程碑上演帽子戲法，追平歷史進球王紀錄，無可挑剔的夜晚。
|Lautaro Martínez (前鋒)
|6.0
|表現略顯掙扎。在前場有些孤立無援，除了開局一次精彩頭槌被撲出外，參與度有限。
|Thiago Almada (前鋒)
|6.0
|邊路展現了細膩的觸球，但缺乏致命的最後一擊，下半場被替換下場。
|N. González (替補前鋒)
|7.5
|板凳暴徒。極具破壞力的速度徹底撕裂對手，並為梅西送上完美的助攻。
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