Emiliano Martínez (門將) 6.0 輕鬆的零封之夜。對手進攻乏力，讓他多半時間只能在雨中孤獨站立，穩定處理了少數的傳中球。

Gonzalo Montiel (後衛) 6.0 上半場堅守右路，套邊前插給了對手一定壓力，半場因戰術調整被換下。

Cristian Romero (後衛) 7.0 兇悍且侵略性十足，完美封鎖對手箭頭。提前被換下以保留體力迎接後續硬仗。

Lisandro Martínez (後衛) 7.0 堅如磐石。從後場策動反擊的傳球極具穿透力，制空權完全統治。

Facundo Medina (後衛) 6.5 左路防守紀律性極高，專注於看管對手危險人物，完美執行了不盲目前插的戰術指令。

Rodrigo De Paul (中場) 6.5 永遠的能量小子。覆蓋了每一寸草皮，雖然出現了一次糟糕的傳球失誤，但隨後火速反搶成功將功折罪。

Alexis Mac Allister (中場) 8.0 中場大師。 指揮比賽節奏，其重砲遠射間接創造了球隊的第二顆進球。

Enzo Fernández (中場) 7.0 中場的定海神針。提供絕佳的長傳調度與防線保護，戰術執行力滿分。

Lionel Messi (前鋒) 10.0 (MOTM) 滿分神級表現。 200場里程碑上演帽子戲法，追平歷史進球王紀錄，無可挑剔的夜晚。

Lautaro Martínez (前鋒) 6.0 表現略顯掙扎。在前場有些孤立無援，除了開局一次精彩頭槌被撲出外，參與度有限。

Thiago Almada (前鋒) 6.0 邊路展現了細膩的觸球，但缺乏致命的最後一擊，下半場被替換下場。