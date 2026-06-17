38歲的梅西（Lionel Messi）用帽子戲法搶盡所有鎂光燈，但對衛冕軍阿根廷而言，比起球王再度改寫歷史，更令人振奮的其實是整支球隊展現出的冠軍底蘊。在2026年世界盃小組賽首戰以3：0完封阿爾及利亞後，阿根廷不僅收下衛冕之路的完美開局，更從比賽內容中展現出足以挑戰世界盃二連霸的三大優勢：梅西依然維持世界級統治力、中場控制力持續領先各國，以及防線穩定度絲毫未見鬆動。當38歲的球王不再需要一己之力扛起全隊時，這支阿根廷或許比4年前奪冠時更加成熟，也更具冠軍相。

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滿級分10分！梅西完美主宰賽場　中場大師精準控場

梅西（Lionel Messi）— 10/10 天才。絕對的天才。在迎來國家隊200場出賽的里程碑之夜，他用一記令人窒息的遠射世界波首開紀錄，接著機警地補射破網，最後再以流暢的團隊配合推射完成帽子戲法。完全無法阻擋的梅西，追平了克洛澤的歷史紀錄，而你絕對有理由相信他會在下一場比賽直接打破它。

麥克阿利斯特（Alexis Mac Allister）— 8/10 中場絕對的大師級演出。他就像一位交響樂指揮家般掌控著整場比賽的節奏。正是他那記極具威脅的遠射，讓阿爾及利亞門將盧卡·席丹（Luca Zidane）脫手，直接促成了阿根廷的第二個進球。表現堪稱頂級。

恩佐·費南德茲（Enzo Fernández）— 7/10 以極高的戰術成熟度穩穩鎖住了中場引擎室。他頻頻向兩翼送出華麗的長傳調度，並在阿爾及利亞試圖打反擊時，完美扮演了防線前的終極盾牌。

▲阿根廷中場大將麥克阿利斯特（Alexis Mac Allister）在雨中展現了大師級的控場能力，並靠著一記重砲遠射間接為球隊創造進球，賽後獲得全隊次高的8分評價。（圖／路透／達志影像）
▲阿根廷中場大將麥克阿利斯特（Alexis Mac Allister）在雨中展現了大師級的控場能力，並靠著一記重砲遠射間接為球隊創造進球，賽後獲得全隊次高的8分評價。（圖／路透／達志影像）
鐵血防線無懈可擊　板凳暴徒點燃下半場

克里斯蒂安·羅梅羅（Cristian Romero）與利桑德羅·馬丁內斯（Lisandro Martínez）— 雙雙獲得 7/10 羅梅羅依舊兇悍，帶來了他招牌的侵略性前壓防守，徹底封死了對手前鋒古伊里（Amine Gouiri）。而馬丁內斯則堅如磐石，精準的地面長傳多次策動反擊，並完美化解了阿爾及利亞所有的空中威脅。

尼古拉斯·岡薩雷斯（Nicolás González，替補）— 7.5/10 自從踏上球場的那一刻起，他就是一顆充滿活力的定時炸彈。憑藉純粹的速度讓對手防線驚恐萬分，最後更送出一記力道與落點完美的低平傳中，直接將第三個進球「餵」到了梅西腳下。

阿根廷球員評分、戰力短評：阿爾及利亞全場隱形被打爆

球員名稱 (位置) 賽後評分 戰場表現點評
Emiliano Martínez (門將) 6.0 輕鬆的零封之夜。對手進攻乏力，讓他多半時間只能在雨中孤獨站立，穩定處理了少數的傳中球。
Gonzalo Montiel (後衛) 6.0 上半場堅守右路，套邊前插給了對手一定壓力，半場因戰術調整被換下。
Cristian Romero (後衛) 7.0 兇悍且侵略性十足，完美封鎖對手箭頭。提前被換下以保留體力迎接後續硬仗。
Lisandro Martínez (後衛) 7.0 堅如磐石。從後場策動反擊的傳球極具穿透力，制空權完全統治。
Facundo Medina (後衛) 6.5 左路防守紀律性極高，專注於看管對手危險人物，完美執行了不盲目前插的戰術指令。
Rodrigo De Paul (中場) 6.5 永遠的能量小子。覆蓋了每一寸草皮，雖然出現了一次糟糕的傳球失誤，但隨後火速反搶成功將功折罪。
Alexis Mac Allister (中場) 8.0 中場大師。 指揮比賽節奏，其重砲遠射間接創造了球隊的第二顆進球。
Enzo Fernández (中場) 7.0 中場的定海神針。提供絕佳的長傳調度與防線保護，戰術執行力滿分。
Lionel Messi (前鋒) 10.0 (MOTM) 滿分神級表現。 200場里程碑上演帽子戲法，追平歷史進球王紀錄，無可挑剔的夜晚。
Lautaro Martínez (前鋒) 6.0 表現略顯掙扎。在前場有些孤立無援，除了開局一次精彩頭槌被撲出外，參與度有限。
Thiago Almada (前鋒) 6.0 邊路展現了細膩的觸球，但缺乏致命的最後一擊，下半場被替換下場。
N. González (替補前鋒) 7.5 板凳暴徒。極具破壞力的速度徹底撕裂對手，並為梅西送上完美的助攻。

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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...