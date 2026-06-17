熱門減重與控糖工具「猛健樂（Ozempic）」引發容貌焦慮。一名妹子在 Dcard 分享，施打後暴瘦 12 公斤卻換來凹臉、顯老 5 歲。對此，結合減重醫師黃煜晏與高敏敏營養師的衛教提醒，皆強調凹臉、掉髮並非藥物毒性副作用，而是熱量不足時身體的生存防衛機制；醫曝最慘關鍵在於：若沒注意「慢慢瘦並練肌肉」來調整身體設定點，停藥後恐面臨更慘的復胖地獄。
🟡 妹子Dcard淚訴 暴瘦換來老5歲
一名網友在 Dcard 發文表示，在醫師評估下施打俗稱瘦瘦針的「猛健樂」，5 個月內成功減重 12 公斤。雖然身形變瘦，但因臉部脂肪快速流失，導致臉頰嚴重凹陷、法令紋加深，被朋友關心是否生病，整個人宛如老了 5 歲，驚覺碰上國外著名的「Ozempic Face（猛健樂臉）」老態現況，引發網路熱烈討論。
🟡 醫曝資源分配機制 沒練肌肉復胖更慘
好日子診所院長、減重專門家醫科醫師黃煜晏醫師在YouTube頻道《博音》節目中指出，凹臉、掉髮、掉肌肉並非藥物直接的副作用，而是身體的「資源分配機制」。當熱量大減，身體為了生存，會優先把能量供給大腦心肺，並暫時關閉耗能的肌肉與毛髮生長，才會導致掉髮與面部乾癟。
黃煜晏醫師強調，許多人依賴藥物快速變瘦，卻忽略了身體有恆溫「設定點（Set-point）」機制。施打期間如果沒有注意到必須「慢慢瘦（一週 0.5 至 1 公斤）」並且「努力鍛鍊肌肉」，身體就會誤以為你在挨餓而降低基礎代謝。一旦停藥，食慾瘋狂反彈，就會落入「比原本更慘烈」的復胖地獄！
🟡 營養師傳授防線 沒胃口也要少量多餐
高敏敏營養師則從醫學機轉補充，猛健樂成分能同時模擬 GLP-1 與 GIP 兩種腸道激素，具穩定血糖、顯著減重等四大核心功效。但為避免施打初期因噁心腹脹而過度節食、加速肌肉流失與臉垮，營養師傳授四大日常飲食防線：
1. 沒胃口也要少量多餐： 嚴禁完全不吃！應補溫豆漿、無糖優格、豆腐、燕麥粥或蒸蛋等溫和蛋白質，保住臉部澎潤度。
2. 水分補充必須充足： 每天至少喝足 1500ml 常溫水，加速代謝。
3. 避開高咖啡因與含糖飲： 避免影響血糖穩定。
4. 遵循醫囑定期回診： 由專業人員微調劑量，維持長期的平衡狀態。
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一名網友在 Dcard 發文表示，在醫師評估下施打俗稱瘦瘦針的「猛健樂」，5 個月內成功減重 12 公斤。雖然身形變瘦，但因臉部脂肪快速流失，導致臉頰嚴重凹陷、法令紋加深，被朋友關心是否生病，整個人宛如老了 5 歲，驚覺碰上國外著名的「Ozempic Face（猛健樂臉）」老態現況，引發網路熱烈討論。
好日子診所院長、減重專門家醫科醫師黃煜晏醫師在YouTube頻道《博音》節目中指出，凹臉、掉髮、掉肌肉並非藥物直接的副作用，而是身體的「資源分配機制」。當熱量大減，身體為了生存，會優先把能量供給大腦心肺，並暫時關閉耗能的肌肉與毛髮生長，才會導致掉髮與面部乾癟。
黃煜晏醫師強調，許多人依賴藥物快速變瘦，卻忽略了身體有恆溫「設定點（Set-point）」機制。施打期間如果沒有注意到必須「慢慢瘦（一週 0.5 至 1 公斤）」並且「努力鍛鍊肌肉」，身體就會誤以為你在挨餓而降低基礎代謝。一旦停藥，食慾瘋狂反彈，就會落入「比原本更慘烈」的復胖地獄！
高敏敏營養師則從醫學機轉補充，猛健樂成分能同時模擬 GLP-1 與 GIP 兩種腸道激素，具穩定血糖、顯著減重等四大核心功效。但為避免施打初期因噁心腹脹而過度節食、加速肌肉流失與臉垮，營養師傳授四大日常飲食防線：
1. 沒胃口也要少量多餐： 嚴禁完全不吃！應補溫豆漿、無糖優格、豆腐、燕麥粥或蒸蛋等溫和蛋白質，保住臉部澎潤度。
2. 水分補充必須充足： 每天至少喝足 1500ml 常溫水，加速代謝。
3. 避開高咖啡因與含糖飲： 避免影響血糖穩定。
4. 遵循醫囑定期回診： 由專業人員微調劑量，維持長期的平衡狀態。