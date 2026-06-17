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在2026年美加墨世界盃小組賽阿根廷對陣阿爾及利亞的賽場上，這無疑是全球無數球迷心中最大的疑問。這位38歲的阿根廷球王雖然在該場比賽大發神威，用驚人的「帽子戲法」強勢追平世界盃歷史進球王紀錄，但在他首開紀錄的瞬間，轉播鏡頭卻捕捉到他罕見地情緒潰堤、淚灑球場。在這寫下史詩紀錄的世界盃戴帽夜，梅西賽後親揭落淚原因，坦言自己在賽前曾陷入一段與足球完全無關的「人生低潮」，度過了極其艱難且複雜的時光。在賽後的媒體訪問中，當被問及為何在進球後情緒潰堤時，這位38歲的阿根廷隊長坦言，在迎接阿根廷世界盃首戰的前夕，他經歷了一段相當艱難的時期，並澄清這些眼淚完全不是因為競技壓力。「這與足球毫無關係，我經歷了一些非常艱難的日子，」梅西在賽後平靜地說道。「這是一件與賽場完全無關的事情；我度過了一段困難且複雜的時光。」儘管梅西選擇保留隱私，拒絕透露這場個人風暴的具體細節，但他隨即將話題轉向了他的隊友與阿根廷國家隊的後勤團隊，表達了最深切的感激之情，「我非常感謝整個阿根廷代表團，以及我的隊友們。他們付出了極大的努力來確保我一切安好，陪伴我度過這段時期。」隨著年齡增長與無數榮譽的加身，梅西對於這段職業生涯的尾聲有了更透徹的體悟。在經歷了場外的波折與場上的輝煌後，他將目前所經歷的一切形容為「錦上添花」。梅西微笑著說：「能經歷這一切來到我生命中的事物，讓我感到非常幸福。我現在所經歷的，就是最完美的錦上添花，我對這個美妙的團隊感到既快樂又感激，我非常享受這一切。」看著當家隊長在克服私人情緒低潮後，依然能在場上主宰一切，帶領「藍白軍團」以3比0強勢擊退「沙漠之狐」阿爾及利亞，阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）在賽後受訪時也忍不住表達了對梅西的敬畏，「對於梅西我已經詞窮了，我還能說什麼呢？他簡直不可思議。」