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MLB美國職棒大聯盟今（17）日由洛杉磯道奇主場迎戰坦帕灣光芒，關鍵6局下半，道奇世界巨星大谷翔平挺身而出，在0：0平手僵局轟出一發陽春全壘打，率隊終場1：0險勝，大谷翔平這支全壘打也成為致勝轟。大谷翔平進入6月後手感加溫，至今13場5轟、近6場4轟表現，距離大聯盟生涯300轟轉眼間只剩下5支的距離。大谷翔平本場依舊擔任開路先鋒、指定打擊（DH）。面對光芒隊先發右投拉斯穆森（Drew Rasmussen），前2個打席皆遭到壓制。比賽來到6局下半，兩隊依舊維持0：0膠著，大谷翔平第三度站上打擊區，鎖定拉斯穆森的紅中偏高失投球，一棒將球送出中外野大牆外，不僅為道奇打破僵局，更是他近3場比賽後再度開轟。隨著這發全壘打出爐，大谷翔平也寫下幾項難能可貴的紀錄，首先是他達成本季第15轟，進入他最擅長的6月份，大谷翔平累積13場出賽已轟出5發全壘打，再度展現「6月男」本色，此外也是他大聯盟生涯第295轟，距離歷史性的「300轟里程碑」僅剩最後5支。在大谷翔平敲出超前轟、達成1分領先後，道奇牛棚與守備護航住勝率，道奇最終就靠著大谷翔平這記致勝的陽春全壘打，以1：0擊敗光芒。