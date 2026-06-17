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惠利日前因粉絲見面會上的舞台造型被部分網友指出小腹凸出，甚至被說「還以為是懷孕了」，引發熱烈討論。對此惠利昨（16）日透過粉絲聊天平台親自發聲，無奈表示不理解為什麼一定要瘦才會被認為專業，同時也分享自己對外貌和身材管理的真實想法。惠利表示，雖然自己很喜歡現在的模樣，但旁人或許會覺得這樣不夠專業。她認為：「我們每個人維持原本的模樣就很美麗了。雖然我不懂為什麼一定要瘦才叫專業，但既然粉絲們希望的話，我會努力看看的。」承諾自己會去運動，也會健康地管理身材。惠利13日在首爾梨花女子大學舉辦見面會活動，當天她為粉絲們帶來Girl’s Day過去的代表歌曲以及其他偶像的歌曲舞台，並穿著貼身連身裙登台演出。然而隨著現場影片和照片在社群平台流傳，部分網友開始將焦點放在她的體態上。由於服裝材質較為貼身，加上燈光與拍攝角度影響，惠利下腹部線條看起來比平時稍微明顯，也因此掀起討論。有人認為只是服裝造成的視覺效果，也有人認為腹部確實略顯突出，乍看之下甚至會以為是懷孕！惠利在見面會結束後，一口氣公開20張粉絲見面會幕後照片，可以看到黑色皮革馬甲、一字領洋裝以及點點圖案迷你洋裝等多套造型，展現健康勻稱的身材與結實腹部，間接回應外界揣測。而結束首爾場活動後，惠利接下來也將前往澳門、胡志明市、香港、台北等城市，展開亞洲巡迴粉絲見面會。