國民黨主席鄭麗文結束訪美行程，16日清晨返抵台灣，但全程未對外發表公開談話，近兩日也都異常低調噤聲。根據美方人士轉述，她在華府交流期間，談及與中國國家主席習近平的歷史之握，形容對方的手感「柔軟得像雲朵」，引發外界熱議。對此，政治評論員張益贍狠吐槽說：「確定妳握的手是習大大，不是小熊維尼？」 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據《自由時報》報導指出，多名美方人士透露，鄭麗文在對話中主動提及4月「鄭習會」細節，更描述感受稱「習近平的手又大又厚實，而且柔軟得像雲朵」，她還因此好奇詢問算命師：「什麼樣的人手會這樣？」對方回應是「成功者的手相」。這讓部分與會者聽了深感錯愕，甚至一度難以回應。 消息傳出後引發不少關注，張益贍嘲諷，鄭麗文握到的是否真是習近平，還是「小熊維尼」的手？作家汪浩也狠酸：「除了鄭麗文之外，這世界上還有誰與雲朵握過手？你怎麼知道習近平的手像雲？」另外，政治評論員吳崑玉也在政論節目《台灣向前行》中直言，鄭麗文對習近平的描述已超出政治互動的正常語境，不僅是把對方當成偶像，甚至是「真心愛上這個人」。 相關新聞 賴瑞隆被《鐵拳教育》灌爆急封鎖留言！本尊這句連喊4次低調快閃鄭麗文訪美降3級「比盧秀燕低很多」！前央視記者一句戳破內情釋迦不分藍綠！饒慶鈴怒駁「養套殺」說：心中有農民就不會這樣鄭麗文訪美密會「這大咖」！她不寒而慄：元首行蹤恐被暴露了 林翊涵編輯記者新聞絕不僅是事件的簡單記錄，更是推動公共討論、連結社會脈絡不可或缺的橋樑。多年來，我深耕於時事脈動、政策解析與多元社會議題，而在內容呈現上，我堅持以「讀者體驗」為優先，將複雜、艱澀的內容，轉化為大眾能...作品集 鄭麗文習近平小熊維尼手感張益贍汪浩吳崑玉