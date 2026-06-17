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四月至今 多國表態支持中國「一中原則」

2026／4：部分歐、亞、非國家表態

2026／5：聯合國大會於紐約舉行、王毅出訪加拿大

2026／6：巴西、蒙古、尼泊爾陸續表態

外交部積極駁斥、譴責、抗議 強調主權獨立

中國南方外交操作一中 對抗台灣「維持現狀」主流民意

國防院：中國希望凸顯「全球南方」外交焦點

國際智庫：中國塑造「台、美才是兩岸破壞者」敘事

醫界聯盟：台灣是民主政府 非中國可代表

台灣學者：主流民意希望和平共處 而非政治整合

中國近期密集操作「一中原則」，促使多國表態。自四月至今，至少20餘國表態支持或重申恪守一中原則，包括越南、納米比亞、泰國、巴基斯坦、尼泊爾，更不乏澳洲、加拿大、葡萄牙等民主國家。而在這段期間，中國密集透過雙邊會談、聯合聲明、共同新聞公報與外長會談新聞稿，提到「一中原則」及「台灣是中國不可分割的一部分」，引台灣外交部多次嚴正駁斥、譴責或表達強烈抗議，強調「中華民國主權獨立」、「不屬於中國內政」，並示警部分國家勿落入中國的經濟陷阱。《NOWNEWS 今日新聞》本篇整理近期風波，帶您一次看懂。今年四月份，外長穆薩維伊（Selma Ashipala-Musavyi）、外交部長黃英賢（Penelope Wong）、的外交部長蒲赫沃（Maxime Prévot）、的外交部長蓬維漢（Thongsavanh Phomvihane）陸續赴中國會見中國外交部長王毅，總統查波（Daniel Chapo）也在北京會見中國領導人習近平，這些國家均表態會恪守一中原則。則和中國聯合聲明重申一中、反對台獨。王毅也隨後陸續訪問，這3國均表態堅定恪守一中原則。到了五月份，外長尼安蒂（Sara Beysolow Nyanti）、總理謝里夫（Shehbaz Sharif）分別訪中會見王毅和習近平，2國隨後均稱堅定奉行一中政策。同時期，中國外交部分別發布和的夥伴聲明，其內容均寫下堅定支持一個中國原則，承認世界上只有一個中國、台灣是中國領土不可分割的一部分，並在中國核心利益問題上支持中方。值得注意的是，聯合國大會五月底在紐約舉行，王毅在場邊會見許多國家的外長，中國外交部當時就發布新聞稿自稱多國外長表態支持一中，包括等。則表示會對台灣、涉疆、涉港等涉及中國核心利益問題上，予以中國堅定支持，仍被中國視為「相信吉方將恪守一個中國原則」。接著，王毅出訪，加拿大外長安南德（Anita Anand）也稱加方堅定奉行一中政策，立場不會變。此外，政府也在五月下旬發布行政命令，要求官員遵循「一中原則」；則陸續於六月份表態支持一中原則。針對多國表態支持一中原則，台灣外交部先後發布聲明，嚴正駁斥、譴責或表達強烈抗議，並多次重申，「中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬」，「中華人民共和國從未統治過台灣」，任何「意圖扭曲台灣主權地位」的說法，都無法改變客觀事實。外交部並批評，中國「假藉他國名義」，在國際場合「重覆散播貶損台灣主權的不實敘事」，或「強行納入矮化我國主權的文字」，企圖營造「國際共識」假象；更透過與他國互動場合，大肆散布「台灣是中國不可分割的一部分」等荒謬言論，「顛倒是非，企圖混淆國際視聽」。外交部並呼籲國際社會「嚴肅正視中國長期透過各種脅迫及利誘方式，損及他國主權決定的行徑」，也強調相關國家切勿「附和中國顛倒是非、貶抑台灣主權或合理化威權擴張意圖的論述」。而針對中國密集透過雙邊聲明、外長會談與國際組織場合操作一中原則，國防院學者王占璽曾於＜第979期-2026年兩會外交記者會簡評＞中分析指出，中國近年將全球南方視為外交政治動員平台，透過金磚擴員、基礎建設投資與多邊倡議，把自身包裝成發展中國家利益代表，藉此累積可在國際場域動員的政治支持。國際智庫CSIS也在＜Understanding Global South Perspectives on Taiwan＞一文中分析指出，中國深耕全球南方的目的之一，是爭取各國支持北京對「一中原則」最極端的詮釋，並在國際組織中取得排除台灣的票數，同時塑造「台灣與美國才是破壞兩岸現狀者」的敘事。該文更指出，多數非洲、拉美、中東與南亞領袖並不認為台灣政治地位與自身國家利益高度相關；在和平時期，這些政府往往把「一中原則」表述視為對北京的「無成本善意」。另外，針對中國五月份在世衛大會（WHA）上重複所謂「一中三段論」：世界上只有一個中國、台灣是中國一部分、中華人民共和國是中國唯一合法代表，台灣醫界聯盟批評，無論中國如何在世衛大會上為「一中三段論」背書，都無法否認一個客觀事實：台灣是獨立的民主政府，不是中國可以代表。根據《美麗島電子報》報導，淡江大學兩岸關係研究中心主任洪耀南針對民調顯示台灣主流民意是「維持現狀」分析表示，從長期趨勢觀察，台灣民眾對政治談判的期待，並非朝向統一框架，而是希望透過談判維持和平、保有現有生活方式與自主空間。他認為，民眾所期待的更接近「敵對共存」或和平共處模式，而非兩岸政治整合。