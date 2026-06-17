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▲Uber Eats推出「手搖王應援戰」，集結27家手搖飲品牌、969間合作店家祭出指定飲品買一送一等優惠，讓球迷看世界盃也能一邊外送補給。（圖／官方提供）

Uber Eats 27品牌買1送1

端午連假「優快送」也有優惠 新戶首趟免運

▲Uber Eats「手搖王應援戰」推出「手搖加油蜂鳴器」小遊戲，民眾在20秒內搖晃手機挑戰高分，遊戲中搖出金色珍珠即有機會解鎖限定加碼優惠。（圖／官方提供）

2026世界盃開踢，看球賽不能少了手搖飲、宵夜，Uber Eats看準世足觀賽與端午連假聚會需求，Uber Eats指出，過去大型運動賽事期間，平台手搖飲銷售量有明顯成長。以2024年世界12強棒球賽中華隊奪冠為例，冠軍賽前後手搖銷量成長近6%；2026年世界棒球經典賽中華隊賽事期間，手搖銷量也成長近12%，顯示觀賽應援確實帶動手搖飲外送需求。Uber Eats即日起至7月28日推出「手搖王應援戰」，集結27大人氣手搖品牌、共969間合作店家，指定飲品祭出買一送一等優惠，參與品牌包含龜記、大苑子、大茗本位製茶堂、萬波、麻古茶坊、珍煮丹等人氣手搖飲品牌，從純茶、奶茶、果茶到加料系飲品都有機會享優惠。指定用戶可於Uber Eats App輸入優惠序號「手搖王」，有機會獲得參與品牌最低4折起獎勵優惠。除了買一送一，Uber Eats活動期間，民眾可參與「手搖加油蜂鳴器」遊戲，只要搖晃手機達到指定次數門檻，就有機會獲得限定手搖品牌優惠券，單筆訂單滿299元可享85折優惠，最高折抵50元。除了手搖飲優惠，Uber也同步針對「優快送」即時包裹配送推出端午限時活動。即日起至6月21日，首次使用優快送的用戶輸入優惠序號「優快送端午」，可享首趟免運送費；既有用戶輸入「優快送粽禮」，則可享4趟各折50元優惠，累積最高現折200元。