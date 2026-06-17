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60年來最強端午！再碰雙火年五毒日：決定下半年運勢關鍵

▲今年端午因正逢「子午沖」，火能量相當強，被視為近60年來最強的一天；此外，今年又適逢「丙午馬年」雙火年五毒日，端午節又碰上午月、午時，形成極其剛烈的純陽之氣。（圖／記者張勵德攝）

端午節不要睡午覺！做錯3禁忌會衰：5生肖下半年好運跑光

📍禁忌1：不要吵架

由於端午節當天火氣較旺，加上是一年之中陽氣最重之日，千萬要避免口出惡言，或說他人壞話。若造口業不但影響自身運勢，也會讓家人在下半年的運勢跟著下滑。

📍禁忌2：避免去陰氣重場所

有些人天生氣運較弱，應避免出入陰氣較重的場所，如醫院、喪家等，尤其又以2026年犯太歲生肖「馬」，以及「兔、雞、鼠」和害太歲生肖「牛」要特別注意，盡可能守住陽氣，以免對個人及家庭整體運勢產生負面影響。

📍禁忌3：別睡午覺

由於上午11時到下午1時是陽氣最旺的黃金時段，假如在這時間用來睡覺，將錯失除穢、吸收陽氣的好機會。湯鎮瑋建議，可使用這段期間到戶外曬曬太陽、接午時水，藉此去除身上的晦氣與負能量，替下半年開啟旺運新局。

▲端午節上午11時到下午1時是陽氣最旺的黃金時段，假如在這時間用來睡覺，將錯失除穢、吸收陽氣的好機會。（圖／取自unsplash）

2026端午節開運攻略！3招「借火生財」財運旺到年底

📍端午開運第1招：拜拜準備疏文

一般民眾參拜時除了準備供品，也可額外備妥「疏文」，並向神明稟告自身願望與未來努力方向，藉此凝聚心念，讓下半年的財運、事業運、貴人運提升。

📍端午開運第2招：帳戶存錢開財運

可以找尋一台ATM，並向自己的生財帳戶存入任意金額，象徵「借火生財」，啟動下半年財富能量，才能吸引更多客人、訂單與貴人。

📍端午開運第3招：煮水開財運

選擇下午1時到3時將曬好的午時水加入鹽巴，由於赤馬火太旺，藉由屬水的鹽巴可以淨化納氣與除燥，也可將財運「順風順水」。王老師表示，準備硬幣16元，河圖1、6屬水，把硬幣放進鍋中煮沸即可，再把硬幣裝瓶放在財位，就能簡單完成招財法寶。此外，也可把曬好的水裝入小噴瓶並隨身攜帶，只要噴灑它就可達到淨化效用。

2026年端午節將於本周五（19日）到來，今年端午節應正逢「子午沖」，被民俗專家視為是「60年來火能量最強」的一天。根據命理專家湯鎮瑋、易經專家「王老師」王昆山表示，，可開啟下半年財運2026年端午節落在國曆6月19日（五），這天因太陽直射北回歸線附近，是一年中陽氣最盛之時，而今年端午因正逢「子午沖」，火能量相當強，被視為近60年來最強的一天；此外，今年又適逢「丙午馬年」雙火年五毒日，端午節又碰上午月、午時，形成極其剛烈的純陽之氣，是決定下半年運勢走向的關鍵點。2026年端午節堪稱是「60年來火能量最強」的一天，這天除了會划龍舟、吃粽子和立蛋等，也有多種禁忌需要注意。命理專家湯鎮瑋表示，端易經專家「王老師」王昆山也分享開運轉運小妙招，表示由於今年端午節能量變化特別明顯，民眾若想參拜、補財庫，建議要選擇「上午9時至11時」與「下午1時至3時」黃金時段較佳。同時也可利用「參拜時備妥疏文、向自己帳戶存錢、煮水開財運」等小妙招開運，提升下半年財運與運勢。