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▲挪威球迷在場邊集體「划船」，展現滿滿維京魂。（圖／翻攝自X）

▲有挪威球迷甚至在波士頓地鐵站大玩划船。（圖／翻攝自X）

挪威在超級球星Erling Haaland（哈蘭德）帶領下重返世界盃，這位效力於曼城的超級射手，在世界盃持續展現恐怖得分能力，今（17）日世界盃初登場更是「梅開二度」踢進2球率隊拿下勝利，而場邊的挪威球迷也在看台上演一場極具震撼力的應援秀，只見大批身穿紅色球衣的支持者隨著鼓聲整齊劃動雙手，彷彿重現維京戰士划船出征的壯觀場景，整齊劃一的動作加上響亮口號，讓現場氣氛瞬間沸騰，也吸引大量網友轉發討論。不少台灣粉絲看完也笑翻：「現在就在划龍舟，提早過端午節。」挪威在哈蘭德的率領下踢出不少精彩瞬間，也讓場邊挪威球迷超開心，一群人在場邊「划船」，影片曝光後，不少球迷被這股濃濃的北歐戰士氣息震撼。有網友形容看起來就像「一整艘維京戰船開進球場」，也有人笑說「感覺下一秒就要開戰了」。由於挪威歷史與維京文化有深厚連結，因此不少人認為這樣的應援方式相當具有代表性，成功把國家特色融入足球文化之中。不過更多台灣網友看到畫面後，第一時間想到的卻是龍舟賽，不少留言笑稱「端午節提前開跑」、「世界盃龍舟隊報到」，甚至有人打趣表示球迷們看球之餘還能順便練習划船，雖然是玩笑話，但也讓這段應援影片增添不少趣味性，意外成為社群熱門話題。除了維京人與龍舟話題之外，最多網友提到的竟然是伍佰的經典歌曲《挪威森林》，有人率先留言：「那裡湖面總是澄清」，結果立刻引發大批網友接龍，從「那裡空氣充滿寧靜」一路唱到完整歌詞，讓留言區瞬間變成大型KTV現場，許多人笑稱台灣網友果然無論什麼主題都能接成歌曲。事實上，世界足壇歷來都有不少令人印象深刻的應援文化，例如冰島著名的維京戰吼、日本球迷的整齊應援，以及南美球迷的熱情歌聲，還有紐西蘭的戰舞。如今挪威球迷的「維京划船式應援」再度成功圈粉，不少人認為這種兼具文化特色與團結感的加油方式，正是足球賽最迷人的地方之一。