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▲隨著GUCCI近年調整Outlet通路策略，目前全台Outlet通路中，僅義大世界購物廣場Luxury Mall仍可選購GUCCI商品。（圖／義大世界購物廣場提供）

▲義大世界購物廣場館內Luxury Mall集結多個國際精品與輕奢品牌，從包款、皮件到鞋履配件，提供消費者更具彈性的精品採購選擇。（圖／義大世界購物廣場提供）

▲德國精品AIGNER擁有超過50年歷史，以皮革工藝、金屬五金與細節質感受到喜愛，風格低調卻具辨識度。目前多款商品推出優惠，折扣最低2折起，部分限量款售完即止。（圖／義大世界購物廣場提供）

▲Accessory Hall（AH）則集結Tod’s、Hogan、Roger Vivier、BALLY、YSL、JIL SANDER等鞋履品牌。（圖／義大世界購物廣場提供）

▲原價約萬元以上的GIVENCHY絲巾，目前多款落在3500至3900元左右。（圖／義大世界購物廣場提供）

想入手精品，不一定要飛出國，也不一定只能等百貨週年慶。近年消費者購買包款、皮件與配件時，除了品牌知名度，更在意價格是否划算、商品是否實用，以及能否在有限預算內買到具質感與辨識度的名品。義大世界購物廣場表示，館內Luxury Mall集結多個國際精品與輕奢品牌，包含GUCCI、PRADA、Chloe、CELINE、GIVENCHY、SAINT LAURENT、Salvatore Ferragamo等，從包款、皮件到鞋履配件，提供消費者更具彈性的精品採購選擇。義大世界購物廣場與一般Outlet的差異，不只是品牌品項多元，更在於透過全年全館最低2折起的優惠，讓精品與輕奢商品的入手門檻降低，當中最受矚目的亮點就是GUCCI。隨著GUCCI近年調整Outlet通路策略，目前全台Outlet通路中，僅義大世界購物廣場Luxury Mall仍可選購GUCCI商品，對小資族、上班族或計畫購入第一件精品的消費者來說，不必以正價入手，也有機會用更務實的預算買到國際名品。隨著油價及機票價格飆漲，消費者在規劃購物旅程時，更精打細算。義大世界購物廣場表示，價格優勢是吸引中北部消費者專程南下的關鍵。精品單品正價動輒數萬元，若透過Outlet優惠購買，價差相當有感；即使從台北搭高鐵南下高雄來回，整體仍具高性價比。如搭配義大世界購物廣場的購物、餐飲、休閒與旅遊資源，消費者不只是為了一件精品而來，而是將採買行程延伸為高雄小旅行。對想精準購物、又希望兼顧預算的客群而言，義大世界購物廣場提供值得專程安排的消費理由。德國精品AIGNER是義大世界購物廣場另一個值得留意的品牌。擁有超過50年歷史的AIGNER，以皮革工藝、金屬五金與細節質感受到喜愛，風格低調卻具辨識度。目前多款商品推出優惠，折扣最低2折起，部分限量款售完即止，讓想入手高質感皮件的消費者，可以用相對親民的價格接觸歐洲精品工藝。經典Cybill系列以固定包型延伸不同尺寸、材質與色彩，每只包款上的金屬鐵牌，象徵原廠純手工製作與講究工法，兼具品牌代表性與日常搭配性。義大世界購物廣場看準消費者一站購足需求，Luxury Mall除精品包款、皮件外，也供絲巾、鞋履等造型配件。原價約萬元以上的GIVENCHY絲巾，目前多款落在3500至3900元左右；Accessory Hall（AH）則集結Tod’s、Hogan、Roger Vivier、BALLY、YSL、JIL SANDER等鞋履品牌，從通勤、旅行到日常聚會，都能找到兼具實穿度與質感的搭配選擇。義大世界購物廣場表示，Luxury Mall整合國際精品、輕奢皮件、鞋履與配件的選物空間。從全台Outlet少見的GUCCI，到2折起的AIGNER德國精品，再到多品牌配件與鞋履，義大世界購物廣場以品牌豐富度、價格優勢與休閒園區型消費體驗，讓精品採購不再只是比價行為，而是成為吸引中北部客群南下高雄的重要購物目的地。