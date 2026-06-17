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▲2026年世界盃J組6月17日開踢，奧地利首戰約旦。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/18巴拿馬VS迦納基本資訊

巴拿馬VS迦納戰力焦點分析

▲熱刺明星前鋒庫杜斯（Mohammed Kudus）（右）具備極強的持球擺脫與創造力，是迦納進攻三叉戟最重要的攻堅箭頭之一。（圖／美聯社／達志影像）

▲巴拿馬進攻端仰賴中場大將、前中北美最佳球員卡拉斯基利亞（Adalberto Carrasquilla）的傳球調度。（圖／美聯社／達志影像）

歷史對戰與關鍵數據

巴拿馬VS迦納預計先發名單與傷兵名單

巴拿馬VS迦納之戰亮點與結果預測

2026世界盃巴拿馬國家隊球員名單

2026世界盃迦納國家隊球員名單

2026世界盃L組賽程表

比賽日期 比賽時間 對戰組合 6月18日 01:00 葡萄牙 vs 剛果民主共和國 6月18日 10:00 烏茲別克 vs 哥倫比亞 6月24日 01:00 葡萄牙 vs 烏茲別克 6月24日 10:00 哥倫比亞 vs 剛果民主共和國 6月28日 07:30 哥倫比亞 vs 葡萄牙 6月28日 07:30 剛果民主共和國 vs 烏茲別克

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2026年美加墨世界盃台灣時間6月18日，迎來最後一組L組賽事，台灣時間早上7：00，由中北美洲巴拿馬對陣非洲傳統勁旅迦納。同組內還有英格蘭與克羅埃西亞2大強敵，因此這場對決對於兩隊爭奪小組出線權至關重要，任何一方都面臨「輸球近乎出局」的巨大壓力。《NOWNEWS》為讀者整理2026年世界盃巴拿馬VS迦納的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊懶人包。比賽對戰：巴拿馬VS迦納比賽時間：2026年6月18日上午07：00比賽地點：加拿大多倫多體育場迦納陣中擁有多名效力於歐洲一線聯賽的明星球員，個人能力無庸置疑，但球隊在世界盃前的備戰期卻經歷動盪。核心優勢： 迦納的核心競爭力在於其恐怖的進攻三叉戟。熱刺的庫杜斯（Mohammed Kudus）具備極強的持球擺脫與創造力；曼城的塞門約（Antoine Semenyo）賽季末狀態爆棚，搭配畢爾包競技前鋒伊尼亞基·威廉斯（Iñaki Williams），這條兼具爆發力、速度與對抗性的鋒線，將對巴拿馬防線造成巨大考驗。最大隱患： 迦納4月才緊急聘請葡萄牙老帥卡洛斯·奎羅斯 (Carlos Queiroz) 救火，球隊從傳統4後衛改打3-4-2-1體系，熱身賽表現平平，化學反應仍在調整中。此外，中場靈魂托馬斯·帕爾特伊 (Thomas Partey) 遺憾缺陣，這讓中場的防守攔截與出球重任落到奧利斯 (Elisha Owusu) 的肩上。巴拿馬在主教練托馬斯·克里斯蒂安森（Thomas Christiansen）近6年穩定帶領下，早已形成極高凝聚力的戰術體系。他們以不敗戰績挺進世界盃正賽，絕非捏的軟柿子。核心優勢： 巴拿馬同樣主打3-4-2-1陣型，三後衛體系配合默契，球風強調低位防守與緊湊陣型，擅長壓縮對手進攻空間。進攻端則仰賴中場大將、前中北美最佳球員卡拉斯基利亞（Adalberto Carrasquilla）的調度，並由中北美金盃賽金靴迪亞斯（Ismael Díaz）與前鋒瓦特曼（Cecilio Waterman）在反擊中尋找機會。主要變數： 賽前傳出門將美希亞、中場卡拉斯基利亞及隊長高多伊（Aníbal Godoy）均有輕傷在身。雖然3人都已參與球隊合練，但其臨場的健康狀態將直接影響巴拿馬的防守強度。巴拿馬與迦納在國際A級賽事、青年隊層級或友誼賽中，歷史上從未有過任何交手紀錄。這是一場完全陌生的遭遇戰，兩隊的戰術試探與臨場應變將決定比賽走向。阿達爾貝托·卡拉斯基亞 (Adalberto Carrasquilla)：巴拿馬陣中最大核心中場，因在俱樂部遭遇肌肉傷勢缺席了先前的熱身賽。雖然近期已參與部分訓練，但此役極可能不會先發，預計將從小組凳出發或乾脆休戰。總教練湯瑪斯·克里斯蒂安森（Thomas Christiansen）預計會排出一套講求控球與防守紀律的 3-4-2-1 陣型，卡拉斯基亞留下的中場空缺預計由小將哈維頂替：門將：奧蘭多·莫斯克拉 (Orlando Mosquera)後衛：拉莫斯 (Ramos)、荷西·科爾多瓦 (José Córdoba)、安德拉德 (Andrade)中場：阿米爾·穆里略 (Amir Murillo)、阿尼巴爾·戈多伊 (Anibal Godoy，隊長)、卡洛斯·哈維 (Carlos Harvey)、埃里克·戴維斯 (Davis)前場：荷西·羅德里格斯 (José Rodríguez)、伊斯梅爾·迪亞斯 (Ismael Díaz)、荷西·法哈多 (José Fajardo)❌ 傷兵與缺陣名單迦納在此次小組賽首戰面臨嚴重的戰力折損，多名核心主力確定缺席：托馬斯·帕爾特伊 (Thomas Partey)：因身陷法律官司爭議，遭加拿大政府拒絕入境簽證，確定無法出戰在多倫多舉辦的首場小組賽（但後續在美國的賽事可上場）。穆罕默德·庫杜斯 (Mohammed Kudus)：熱刺前場核心，因股四頭肌重傷手術後未能及時趕上世界盃，無緣本屆賽事。穆罕默德·薩利蘇 (Mohammed Salisu)：因前十字韌帶（ACL）撕裂，未入選名單。亞歷山大·迪克 (Alexander Djiku)：賽前訓練中腿後肌受傷，預計缺席至少六週。門將：勞倫斯·阿蒂-齊吉 (Lawrence Ati-Zigi)後衛：阿利杜·塞杜 (Alidu Seidu)、杰羅姆·奧波庫 (Jerome Opoku)、阿卜杜勒·穆明 (Abdul Mumin)、阿卜杜勒·拉赫曼·巴巴 (Abdul Rahman Baba)中場：埃利沙·奧烏蘇 (Elisha Owusu)、加萊布·伊倫基 (Caleb Yirenkyi)、約丹·阿尤 (Jordan Ayew)前鋒：安東尼·塞門尼奧 (Antoine Semenyo)、歐內斯特·努阿馬 (Ernest Nuamah)、伊納基·威廉斯 (Iñaki Williams)國際輿論與賠率更傾向於看好天賦更高的迦納小勝，但迦納中後場在失去帕爾特伊且體系尚未純熟的情況下，面對巴拿馬極具紀律性的反擊很容易出錯。如果巴拿馬能成功抗住開局前 30 分鐘的猛攻，這場比賽很有可能以低比分的平局（如 1-1）或巴拿馬偷襲得手告終。奧蘭多·莫斯克拉 (Orlando Mosquera) ｜ 阿爾費哈（沙烏地職）路易斯·梅希亞 (Luis Mejía) ｜ 民族隊（巴拉圭甲）塞薩爾·薩穆迪奧 (César Samudio) ｜ 馬拉松（宏都拉斯甲）米高·阿米爾·穆里略 (Amir Murillo) ｜ 貝西克塔斯（土超）荷西·柯多巴 (José Córdoba) ｜ 諾威奇（英冠）塞薩爾·布萊克曼 (César Blackman) ｜ 布拉提斯拉瓦（斯洛伐克超）安德烈斯·安德拉德 (Andrés Andrade) ｜ LASK林茨（奧地利超）埃里克·戴維斯 (Éric Davis) ｜ 廣場阿馬多爾（巴拿馬聯）菲德爾·埃斯科巴 (Fidel Escobar) ｜ 薩普里薩（哥斯大黎加甲）埃德加多·法里尼亞 (Edgardo Fariña) ｜ 下諾夫哥羅德（俄超）卡洛斯·哈維 (Carlos Harvey) ｜ 明尼蘇達聯（美職聯）喬瓦尼·拉莫斯 (Jiovany Ramos) ｜ 卡貝略港（委內瑞拉超）豪爾赫·古鐵雷斯 (Jorge Gutiérrez) ｜ 瓜伊拉競技（委內瑞拉超）羅德里克·米勒 (Roderick Miller) ｜ 托武茲（亞塞拜然超）阿尼巴爾·戈多伊 (Aníbal Godoy) 隊長 ｜ 聖地牙哥 FC（美職聯）阿達爾貝托·卡拉斯基亞 (Adalberto Carrasquilla) ｜ UNAM 美洲獅（墨超） (因肌肉傷勢首戰預計替補或保護缺席)荷西·路易斯·羅德里格斯 (José Luis Rodríguez) ｜ 華雷斯（墨超）尤爾·巴塞納斯 (Yoel Bárcenas) ｜ 自由球員（前效力馬薩特蘭）克里斯蒂亞諾·馬丁尼斯 (Cristian Martínez) ｜ 奇利亞特斯摩納（以超）阿爾伯托·金特羅 (Alberto Quintero) ｜ 廣場阿馬多爾（巴拿馬聯）塞薩爾·亞尼斯 (César Yanis) ｜ 科布雷薩爾（智利甲）阿扎利亞斯·隆東尼奧 (Azarías Londoño) ｜ 天主教大學隊（厄瓜多甲）伊斯梅爾·迪亞斯 (Ismael Díaz) ｜ 萊昂（墨超）荷西·法哈多 (José Fajardo) ｜ 天主教大學隊（厄瓜多甲）湯瑪斯·羅德里格斯 (Tomás Rodríguez) ｜ 薩普里薩（哥斯大黎加甲）塞西ilio·沃特曼 (Cecilio Waterman) ｜ 康塞普西翁大學（智利乙）勞倫斯·阿蒂-齊吉 (Lawrence Ati-Zigi) ｜ 聖加侖（瑞士超）約瑟夫·阿南 (Joseph Anang) ｜ 聖巴特里克體育（愛爾蘭超）班傑明·阿薩雷 (Benjamin Asare) ｜ 阿克拉橡樹之心（迦納超）阿利杜·塞杜 (Alidu Seidu) ｜ 雷恩（法甲）吉德翁·門薩 (Gideon Mensah) ｜ 歐塞爾（法甲）阿卜杜勒·拉赫曼·巴巴 (Abdul Rahman Baba) ｜ PAOK（希超）阿卜杜勒·穆明 (Abdul Mumin) ｜ 巴列卡諾（西甲）杰羅姆·奧波庫 (Jerome Opoku) ｜ 伊斯坦堡巴薩克賽爾（土超）馬文·塞納亞 (Marvin Senaya) ｜ 歐塞爾（法甲）喬納斯·阿傑泰 (Jonas Adjetey) ｜ 狼堡（德甲）德里克·盧卡森 (Derrick Luckassen) ｜ 帕福斯（賽普勒斯甲）科喬·佩普拉·奧蓬 (Kojo Peprah Oppong) ｜ 尼斯（法甲）托馬斯·帕爾特伊 (Thomas Partey) ｜ 比利亞雷亞爾（西甲） (首戰因加拿大簽證拒簽缺席)阿卜杜勒·法塔武 (Abdul Fatawu) ｜ 萊斯特城（英超）卡馬爾丁·蘇萊馬納 (Kamaldeen Sulemana) ｜ 亞特蘭大（義甲）埃利沙·奧烏蘇 (Elisha Owusu) ｜ 歐塞爾（法甲）夸西·西博 (Kwasi Sibo) ｜ 皇家奧維多（西乙）奧古斯丁·博阿基耶 (Augustine Boakye) ｜ 聖埃蒂安（法甲）加萊布·伊倫基 (Caleb Yirenkyi) ｜ 諾斯查蘭特（丹超）約丹·阿尤 (Jordan Ayew) 隊長 ｜ 萊斯特城（英超）安東尼·塞門尼奧 (Antoine Semenyo) ｜ 曼徹斯特城（英超）伊納基·威廉斯 (Iñaki Williams) ｜ 畢爾包競技（西甲）歐內斯特·努阿馬 (Ernest Nuamah) ｜ 里昂（法甲）布蘭登·湯馬斯-阿桑特 (Brandon Thomas-Asante) ｜ 考文垂（英冠）克里斯多福·邦蘇·巴阿 (Christopher Bonsu Baah) ｜ 跨越（沙烏地職）普林斯·夸貝納·阿杜 (Prince Kwabena Adu) ｜ 比爾森勝利（捷克甲）