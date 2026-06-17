2026年美加墨世界盃台灣時間6月18日，迎來最後一組L組賽事，台灣時間早上7：00，由中北美洲巴拿馬對陣非洲傳統勁旅迦納。同組內還有英格蘭與克羅埃西亞2大強敵，因此這場對決對於兩隊爭奪小組出線權至關重要，任何一方都面臨「輸球近乎出局」的巨大壓力。《NOWNEWS》為讀者整理2026年世界盃巴拿馬VS迦納的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊懶人包。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/18巴拿馬VS迦納基本資訊
📍巴拿馬VS迦納戰力焦點分析
📍巴拿馬VS迦納預計先發名單與傷兵名單
📍巴拿馬VS迦納之戰亮點與結果預測
📍2026世界盃巴拿馬國家隊球員名單
📍2026世界盃迦納國家隊球員名單
📍2026世界盃L組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/18巴拿馬VS迦納基本資訊
比賽對戰：巴拿馬VS迦納
比賽時間：2026年6月18日上午07：00
比賽地點：加拿大多倫多體育場
巴拿馬VS迦納戰力焦點分析
迦納（Black Stars）：英超頂級鋒線組三叉戟，但面臨磨合危機
迦納陣中擁有多名效力於歐洲一線聯賽的明星球員，個人能力無庸置疑，但球隊在世界盃前的備戰期卻經歷動盪。
核心優勢： 迦納的核心競爭力在於其恐怖的進攻三叉戟。熱刺的庫杜斯（Mohammed Kudus）具備極強的持球擺脫與創造力；曼城的塞門約（Antoine Semenyo）賽季末狀態爆棚，搭配畢爾包競技前鋒伊尼亞基·威廉斯（Iñaki Williams），這條兼具爆發力、速度與對抗性的鋒線，將對巴拿馬防線造成巨大考驗。
最大隱患： 迦納4月才緊急聘請葡萄牙老帥卡洛斯·奎羅斯 (Carlos Queiroz) 救火，球隊從傳統4後衛改打3-4-2-1體系，熱身賽表現平平，化學反應仍在調整中。此外，中場靈魂托馬斯·帕爾特伊 (Thomas Partey) 遺憾缺陣，這讓中場的防守攔截與出球重任落到奧利斯 (Elisha Owusu) 的肩上。
巴拿馬（Los Canaleros）：鋼鐵防線，以團隊紀律克敵
巴拿馬在主教練托馬斯·克里斯蒂安森（Thomas Christiansen）近6年穩定帶領下，早已形成極高凝聚力的戰術體系。他們以不敗戰績挺進世界盃正賽，絕非捏的軟柿子。
核心優勢： 巴拿馬同樣主打3-4-2-1陣型，三後衛體系配合默契，球風強調低位防守與緊湊陣型，擅長壓縮對手進攻空間。進攻端則仰賴中場大將、前中北美最佳球員卡拉斯基利亞（Adalberto Carrasquilla）的調度，並由中北美金盃賽金靴迪亞斯（Ismael Díaz）與前鋒瓦特曼（Cecilio Waterman）在反擊中尋找機會。
主要變數： 賽前傳出門將美希亞、中場卡拉斯基利亞及隊長高多伊（Aníbal Godoy）均有輕傷在身。雖然3人都已參與球隊合練，但其臨場的健康狀態將直接影響巴拿馬的防守強度。
歷史對戰與關鍵數據
巴拿馬與迦納在國際A級賽事、青年隊層級或友誼賽中，歷史上從未有過任何交手紀錄。這是一場完全陌生的遭遇戰，兩隊的戰術試探與臨場應變將決定比賽走向。
巴拿馬VS迦納預計先發名單與傷兵名單
巴拿馬（Panama）
❌ 傷兵與缺陣名單
阿達爾貝托·卡拉斯基亞 (Adalberto Carrasquilla)：巴拿馬陣中最大核心中場，因在俱樂部遭遇肌肉傷勢缺席了先前的熱身賽。雖然近期已參與部分訓練，但此役極可能不會先發，預計將從小組凳出發或乾脆休戰。
📋 預計先發陣容（3-4-2-1）
總教練湯瑪斯·克里斯蒂安森（Thomas Christiansen）預計會排出一套講求控球與防守紀律的 3-4-2-1 陣型，卡拉斯基亞留下的中場空缺預計由小將哈維頂替：
門將：奧蘭多·莫斯克拉 (Orlando Mosquera)
後衛：拉莫斯 (Ramos)、荷西·科爾多瓦 (José Córdoba)、安德拉德 (Andrade)
中場：阿米爾·穆里略 (Amir Murillo)、阿尼巴爾·戈多伊 (Anibal Godoy，隊長)、卡洛斯·哈維 (Carlos Harvey)、埃里克·戴維斯 (Davis)
前場：荷西·羅德里格斯 (José Rodríguez)、伊斯梅爾·迪亞斯 (Ismael Díaz)、荷西·法哈多 (José Fajardo)
迦納（Ghana）
❌ 傷兵與缺陣名單
迦納在此次小組賽首戰面臨嚴重的戰力折損，多名核心主力確定缺席：
托馬斯·帕爾特伊 (Thomas Partey)：因身陷法律官司爭議，遭加拿大政府拒絕入境簽證，確定無法出戰在多倫多舉辦的首場小組賽（但後續在美國的賽事可上場）。
穆罕默德·庫杜斯 (Mohammed Kudus)：熱刺前場核心，因股四頭肌重傷手術後未能及時趕上世界盃，無緣本屆賽事。
穆罕默德·薩利蘇 (Mohammed Salisu)：因前十字韌帶（ACL）撕裂，未入選名單。
亞歷山大·迪克 (Alexander Djiku)：賽前訓練中腿後肌受傷，預計缺席至少六週。
📋 預計先發陣容（4-3-3 或 4-2-3-1）
門將：勞倫斯·阿蒂-齊吉 (Lawrence Ati-Zigi)
後衛：阿利杜·塞杜 (Alidu Seidu)、杰羅姆·奧波庫 (Jerome Opoku)、阿卜杜勒·穆明 (Abdul Mumin)、阿卜杜勒·拉赫曼·巴巴 (Abdul Rahman Baba)
中場：埃利沙·奧烏蘇 (Elisha Owusu)、加萊布·伊倫基 (Caleb Yirenkyi)、約丹·阿尤 (Jordan Ayew)
前鋒：安東尼·塞門尼奧 (Antoine Semenyo)、歐內斯特·努阿馬 (Ernest Nuamah)、伊納基·威廉斯 (Iñaki Williams)
巴拿馬VS迦納之戰亮點與結果預測
國際輿論與賠率更傾向於看好天賦更高的迦納小勝，但迦納中後場在失去帕爾特伊且體系尚未純熟的情況下，面對巴拿馬極具紀律性的反擊很容易出錯。如果巴拿馬能成功抗住開局前 30 分鐘的猛攻，這場比賽很有可能以低比分的平局（如 1-1）或巴拿馬偷襲得手告終。
2026世界盃巴拿馬國家隊球員名單
守門員 (Goalkeepers)
奧蘭多·莫斯克拉 (Orlando Mosquera) ｜ 阿爾費哈（沙烏地職）
路易斯·梅希亞 (Luis Mejía) ｜ 民族隊（巴拉圭甲）
塞薩爾·薩穆迪奧 (César Samudio) ｜ 馬拉松（宏都拉斯甲）
後衛 (Defenders)
米高·阿米爾·穆里略 (Amir Murillo) ｜ 貝西克塔斯（土超）
荷西·柯多巴 (José Córdoba) ｜ 諾威奇（英冠）
塞薩爾·布萊克曼 (César Blackman) ｜ 布拉提斯拉瓦（斯洛伐克超）
安德烈斯·安德拉德 (Andrés Andrade) ｜ LASK林茨（奧地利超）
埃里克·戴維斯 (Éric Davis) ｜ 廣場阿馬多爾（巴拿馬聯）
菲德爾·埃斯科巴 (Fidel Escobar) ｜ 薩普里薩（哥斯大黎加甲）
埃德加多·法里尼亞 (Edgardo Fariña) ｜ 下諾夫哥羅德（俄超）
卡洛斯·哈維 (Carlos Harvey) ｜ 明尼蘇達聯（美職聯）
喬瓦尼·拉莫斯 (Jiovany Ramos) ｜ 卡貝略港（委內瑞拉超）
豪爾赫·古鐵雷斯 (Jorge Gutiérrez) ｜ 瓜伊拉競技（委內瑞拉超）
羅德里克·米勒 (Roderick Miller) ｜ 托武茲（亞塞拜然超）
中場 (Midfielders)
阿尼巴爾·戈多伊 (Aníbal Godoy) 隊長 ｜ 聖地牙哥 FC（美職聯）
阿達爾貝托·卡拉斯基亞 (Adalberto Carrasquilla) ｜ UNAM 美洲獅（墨超） (因肌肉傷勢首戰預計替補或保護缺席)
荷西·路易斯·羅德里格斯 (José Luis Rodríguez) ｜ 華雷斯（墨超）
尤爾·巴塞納斯 (Yoel Bárcenas) ｜ 自由球員（前效力馬薩特蘭）
克里斯蒂亞諾·馬丁尼斯 (Cristian Martínez) ｜ 奇利亞特斯摩納（以超）
阿爾伯托·金特羅 (Alberto Quintero) ｜ 廣場阿馬多爾（巴拿馬聯）
塞薩爾·亞尼斯 (César Yanis) ｜ 科布雷薩爾（智利甲）
阿扎利亞斯·隆東尼奧 (Azarías Londoño) ｜ 天主教大學隊（厄瓜多甲）
前鋒／邊鋒 (Forwards)
伊斯梅爾·迪亞斯 (Ismael Díaz) ｜ 萊昂（墨超）
荷西·法哈多 (José Fajardo) ｜ 天主教大學隊（厄瓜多甲）
湯瑪斯·羅德里格斯 (Tomás Rodríguez) ｜ 薩普里薩（哥斯大黎加甲）
塞西ilio·沃特曼 (Cecilio Waterman) ｜ 康塞普西翁大學（智利乙）
2026世界盃迦納國家隊球員名單
守門員 (Goalkeepers)
勞倫斯·阿蒂-齊吉 (Lawrence Ati-Zigi) ｜ 聖加侖（瑞士超）
約瑟夫·阿南 (Joseph Anang) ｜ 聖巴特里克體育（愛爾蘭超）
班傑明·阿薩雷 (Benjamin Asare) ｜ 阿克拉橡樹之心（迦納超）
後衛 (Defenders)
阿利杜·塞杜 (Alidu Seidu) ｜ 雷恩（法甲）
吉德翁·門薩 (Gideon Mensah) ｜ 歐塞爾（法甲）
阿卜杜勒·拉赫曼·巴巴 (Abdul Rahman Baba) ｜ PAOK（希超）
阿卜杜勒·穆明 (Abdul Mumin) ｜ 巴列卡諾（西甲）
杰羅姆·奧波庫 (Jerome Opoku) ｜ 伊斯坦堡巴薩克賽爾（土超）
馬文·塞納亞 (Marvin Senaya) ｜ 歐塞爾（法甲）
喬納斯·阿傑泰 (Jonas Adjetey) ｜ 狼堡（德甲）
德里克·盧卡森 (Derrick Luckassen) ｜ 帕福斯（賽普勒斯甲）
科喬·佩普拉·奧蓬 (Kojo Peprah Oppong) ｜ 尼斯（法甲）
中場 (Midfielders)
托馬斯·帕爾特伊 (Thomas Partey) ｜ 比利亞雷亞爾（西甲） (首戰因加拿大簽證拒簽缺席)
阿卜杜勒·法塔武 (Abdul Fatawu) ｜ 萊斯特城（英超）
卡馬爾丁·蘇萊馬納 (Kamaldeen Sulemana) ｜ 亞特蘭大（義甲）
埃利沙·奧烏蘇 (Elisha Owusu) ｜ 歐塞爾（法甲）
夸西·西博 (Kwasi Sibo) ｜ 皇家奧維多（西乙）
奧古斯丁·博阿基耶 (Augustine Boakye) ｜ 聖埃蒂安（法甲）
加萊布·伊倫基 (Caleb Yirenkyi) ｜ 諾斯查蘭特（丹超）
前鋒／邊鋒 (Forwards)
約丹·阿尤 (Jordan Ayew) 隊長 ｜ 萊斯特城（英超）
安東尼·塞門尼奧 (Antoine Semenyo) ｜ 曼徹斯特城（英超）
伊納基·威廉斯 (Iñaki Williams) ｜ 畢爾包競技（西甲）
歐內斯特·努阿馬 (Ernest Nuamah) ｜ 里昂（法甲）
布蘭登·湯馬斯-阿桑特 (Brandon Thomas-Asante) ｜ 考文垂（英冠）
克里斯多福·邦蘇·巴阿 (Christopher Bonsu Baah) ｜ 跨越（沙烏地職）
普林斯·夸貝納·阿杜 (Prince Kwabena Adu) ｜ 比爾森勝利（捷克甲）
2026世界盃L組賽程表
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比賽對戰：巴拿馬VS迦納
比賽時間：2026年6月18日上午07：00
比賽地點：加拿大多倫多體育場
巴拿馬VS迦納戰力焦點分析
迦納（Black Stars）：英超頂級鋒線組三叉戟，但面臨磨合危機
迦納陣中擁有多名效力於歐洲一線聯賽的明星球員，個人能力無庸置疑，但球隊在世界盃前的備戰期卻經歷動盪。
核心優勢： 迦納的核心競爭力在於其恐怖的進攻三叉戟。熱刺的庫杜斯（Mohammed Kudus）具備極強的持球擺脫與創造力；曼城的塞門約（Antoine Semenyo）賽季末狀態爆棚，搭配畢爾包競技前鋒伊尼亞基·威廉斯（Iñaki Williams），這條兼具爆發力、速度與對抗性的鋒線，將對巴拿馬防線造成巨大考驗。
最大隱患： 迦納4月才緊急聘請葡萄牙老帥卡洛斯·奎羅斯 (Carlos Queiroz) 救火，球隊從傳統4後衛改打3-4-2-1體系，熱身賽表現平平，化學反應仍在調整中。此外，中場靈魂托馬斯·帕爾特伊 (Thomas Partey) 遺憾缺陣，這讓中場的防守攔截與出球重任落到奧利斯 (Elisha Owusu) 的肩上。
巴拿馬在主教練托馬斯·克里斯蒂安森（Thomas Christiansen）近6年穩定帶領下，早已形成極高凝聚力的戰術體系。他們以不敗戰績挺進世界盃正賽，絕非捏的軟柿子。
核心優勢： 巴拿馬同樣主打3-4-2-1陣型，三後衛體系配合默契，球風強調低位防守與緊湊陣型，擅長壓縮對手進攻空間。進攻端則仰賴中場大將、前中北美最佳球員卡拉斯基利亞（Adalberto Carrasquilla）的調度，並由中北美金盃賽金靴迪亞斯（Ismael Díaz）與前鋒瓦特曼（Cecilio Waterman）在反擊中尋找機會。
主要變數： 賽前傳出門將美希亞、中場卡拉斯基利亞及隊長高多伊（Aníbal Godoy）均有輕傷在身。雖然3人都已參與球隊合練，但其臨場的健康狀態將直接影響巴拿馬的防守強度。
巴拿馬與迦納在國際A級賽事、青年隊層級或友誼賽中，歷史上從未有過任何交手紀錄。這是一場完全陌生的遭遇戰，兩隊的戰術試探與臨場應變將決定比賽走向。
巴拿馬VS迦納預計先發名單與傷兵名單
巴拿馬（Panama）
❌ 傷兵與缺陣名單
阿達爾貝托·卡拉斯基亞 (Adalberto Carrasquilla)：巴拿馬陣中最大核心中場，因在俱樂部遭遇肌肉傷勢缺席了先前的熱身賽。雖然近期已參與部分訓練，但此役極可能不會先發，預計將從小組凳出發或乾脆休戰。
📋 預計先發陣容（3-4-2-1）
總教練湯瑪斯·克里斯蒂安森（Thomas Christiansen）預計會排出一套講求控球與防守紀律的 3-4-2-1 陣型，卡拉斯基亞留下的中場空缺預計由小將哈維頂替：
門將：奧蘭多·莫斯克拉 (Orlando Mosquera)
後衛：拉莫斯 (Ramos)、荷西·科爾多瓦 (José Córdoba)、安德拉德 (Andrade)
中場：阿米爾·穆里略 (Amir Murillo)、阿尼巴爾·戈多伊 (Anibal Godoy，隊長)、卡洛斯·哈維 (Carlos Harvey)、埃里克·戴維斯 (Davis)
前場：荷西·羅德里格斯 (José Rodríguez)、伊斯梅爾·迪亞斯 (Ismael Díaz)、荷西·法哈多 (José Fajardo)
迦納（Ghana）
❌ 傷兵與缺陣名單
迦納在此次小組賽首戰面臨嚴重的戰力折損，多名核心主力確定缺席：
托馬斯·帕爾特伊 (Thomas Partey)：因身陷法律官司爭議，遭加拿大政府拒絕入境簽證，確定無法出戰在多倫多舉辦的首場小組賽（但後續在美國的賽事可上場）。
穆罕默德·庫杜斯 (Mohammed Kudus)：熱刺前場核心，因股四頭肌重傷手術後未能及時趕上世界盃，無緣本屆賽事。
穆罕默德·薩利蘇 (Mohammed Salisu)：因前十字韌帶（ACL）撕裂，未入選名單。
亞歷山大·迪克 (Alexander Djiku)：賽前訓練中腿後肌受傷，預計缺席至少六週。
📋 預計先發陣容（4-3-3 或 4-2-3-1）
門將：勞倫斯·阿蒂-齊吉 (Lawrence Ati-Zigi)
後衛：阿利杜·塞杜 (Alidu Seidu)、杰羅姆·奧波庫 (Jerome Opoku)、阿卜杜勒·穆明 (Abdul Mumin)、阿卜杜勒·拉赫曼·巴巴 (Abdul Rahman Baba)
中場：埃利沙·奧烏蘇 (Elisha Owusu)、加萊布·伊倫基 (Caleb Yirenkyi)、約丹·阿尤 (Jordan Ayew)
前鋒：安東尼·塞門尼奧 (Antoine Semenyo)、歐內斯特·努阿馬 (Ernest Nuamah)、伊納基·威廉斯 (Iñaki Williams)
巴拿馬VS迦納之戰亮點與結果預測
國際輿論與賠率更傾向於看好天賦更高的迦納小勝，但迦納中後場在失去帕爾特伊且體系尚未純熟的情況下，面對巴拿馬極具紀律性的反擊很容易出錯。如果巴拿馬能成功抗住開局前 30 分鐘的猛攻，這場比賽很有可能以低比分的平局（如 1-1）或巴拿馬偷襲得手告終。
2026世界盃巴拿馬國家隊球員名單
守門員 (Goalkeepers)
奧蘭多·莫斯克拉 (Orlando Mosquera) ｜ 阿爾費哈（沙烏地職）
路易斯·梅希亞 (Luis Mejía) ｜ 民族隊（巴拉圭甲）
塞薩爾·薩穆迪奧 (César Samudio) ｜ 馬拉松（宏都拉斯甲）
後衛 (Defenders)
米高·阿米爾·穆里略 (Amir Murillo) ｜ 貝西克塔斯（土超）
荷西·柯多巴 (José Córdoba) ｜ 諾威奇（英冠）
塞薩爾·布萊克曼 (César Blackman) ｜ 布拉提斯拉瓦（斯洛伐克超）
安德烈斯·安德拉德 (Andrés Andrade) ｜ LASK林茨（奧地利超）
埃里克·戴維斯 (Éric Davis) ｜ 廣場阿馬多爾（巴拿馬聯）
菲德爾·埃斯科巴 (Fidel Escobar) ｜ 薩普里薩（哥斯大黎加甲）
埃德加多·法里尼亞 (Edgardo Fariña) ｜ 下諾夫哥羅德（俄超）
卡洛斯·哈維 (Carlos Harvey) ｜ 明尼蘇達聯（美職聯）
喬瓦尼·拉莫斯 (Jiovany Ramos) ｜ 卡貝略港（委內瑞拉超）
豪爾赫·古鐵雷斯 (Jorge Gutiérrez) ｜ 瓜伊拉競技（委內瑞拉超）
羅德里克·米勒 (Roderick Miller) ｜ 托武茲（亞塞拜然超）
中場 (Midfielders)
阿尼巴爾·戈多伊 (Aníbal Godoy) 隊長 ｜ 聖地牙哥 FC（美職聯）
阿達爾貝托·卡拉斯基亞 (Adalberto Carrasquilla) ｜ UNAM 美洲獅（墨超） (因肌肉傷勢首戰預計替補或保護缺席)
荷西·路易斯·羅德里格斯 (José Luis Rodríguez) ｜ 華雷斯（墨超）
尤爾·巴塞納斯 (Yoel Bárcenas) ｜ 自由球員（前效力馬薩特蘭）
克里斯蒂亞諾·馬丁尼斯 (Cristian Martínez) ｜ 奇利亞特斯摩納（以超）
阿爾伯托·金特羅 (Alberto Quintero) ｜ 廣場阿馬多爾（巴拿馬聯）
塞薩爾·亞尼斯 (César Yanis) ｜ 科布雷薩爾（智利甲）
阿扎利亞斯·隆東尼奧 (Azarías Londoño) ｜ 天主教大學隊（厄瓜多甲）
前鋒／邊鋒 (Forwards)
伊斯梅爾·迪亞斯 (Ismael Díaz) ｜ 萊昂（墨超）
荷西·法哈多 (José Fajardo) ｜ 天主教大學隊（厄瓜多甲）
湯瑪斯·羅德里格斯 (Tomás Rodríguez) ｜ 薩普里薩（哥斯大黎加甲）
塞西ilio·沃特曼 (Cecilio Waterman) ｜ 康塞普西翁大學（智利乙）
守門員 (Goalkeepers)
勞倫斯·阿蒂-齊吉 (Lawrence Ati-Zigi) ｜ 聖加侖（瑞士超）
約瑟夫·阿南 (Joseph Anang) ｜ 聖巴特里克體育（愛爾蘭超）
班傑明·阿薩雷 (Benjamin Asare) ｜ 阿克拉橡樹之心（迦納超）
後衛 (Defenders)
阿利杜·塞杜 (Alidu Seidu) ｜ 雷恩（法甲）
吉德翁·門薩 (Gideon Mensah) ｜ 歐塞爾（法甲）
阿卜杜勒·拉赫曼·巴巴 (Abdul Rahman Baba) ｜ PAOK（希超）
阿卜杜勒·穆明 (Abdul Mumin) ｜ 巴列卡諾（西甲）
杰羅姆·奧波庫 (Jerome Opoku) ｜ 伊斯坦堡巴薩克賽爾（土超）
馬文·塞納亞 (Marvin Senaya) ｜ 歐塞爾（法甲）
喬納斯·阿傑泰 (Jonas Adjetey) ｜ 狼堡（德甲）
德里克·盧卡森 (Derrick Luckassen) ｜ 帕福斯（賽普勒斯甲）
科喬·佩普拉·奧蓬 (Kojo Peprah Oppong) ｜ 尼斯（法甲）
中場 (Midfielders)
托馬斯·帕爾特伊 (Thomas Partey) ｜ 比利亞雷亞爾（西甲） (首戰因加拿大簽證拒簽缺席)
阿卜杜勒·法塔武 (Abdul Fatawu) ｜ 萊斯特城（英超）
卡馬爾丁·蘇萊馬納 (Kamaldeen Sulemana) ｜ 亞特蘭大（義甲）
埃利沙·奧烏蘇 (Elisha Owusu) ｜ 歐塞爾（法甲）
夸西·西博 (Kwasi Sibo) ｜ 皇家奧維多（西乙）
奧古斯丁·博阿基耶 (Augustine Boakye) ｜ 聖埃蒂安（法甲）
加萊布·伊倫基 (Caleb Yirenkyi) ｜ 諾斯查蘭特（丹超）
前鋒／邊鋒 (Forwards)
約丹·阿尤 (Jordan Ayew) 隊長 ｜ 萊斯特城（英超）
安東尼·塞門尼奧 (Antoine Semenyo) ｜ 曼徹斯特城（英超）
伊納基·威廉斯 (Iñaki Williams) ｜ 畢爾包競技（西甲）
歐內斯特·努阿馬 (Ernest Nuamah) ｜ 里昂（法甲）
布蘭登·湯馬斯-阿桑特 (Brandon Thomas-Asante) ｜ 考文垂（英冠）
克里斯多福·邦蘇·巴阿 (Christopher Bonsu Baah) ｜ 跨越（沙烏地職）
普林斯·夸貝納·阿杜 (Prince Kwabena Adu) ｜ 比爾森勝利（捷克甲）
|比賽日期
|比賽時間
|對戰組合
|6月18日
|01:00
|葡萄牙 vs 剛果民主共和國
|6月18日
|10:00
|烏茲別克 vs 哥倫比亞
|6月24日
|01:00
|葡萄牙 vs 烏茲別克
|6月24日
|10:00
|哥倫比亞 vs 剛果民主共和國
|6月28日
|07:30
|哥倫比亞 vs 葡萄牙
|6月28日
|07:30
|剛果民主共和國 vs 烏茲別克
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
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|104 場全賽事
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|104 場全賽事
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