失業別慌，這筆隱藏版勞工權益一定要知道！勞保局近日進行權益宣導，失業給付不只能領基本六成，若勞工同時滿足「年滿 45 歲以上」且「扶養 2 名無薪眷屬」2 大條件，每月最高可領到 36,640 元現金，且給付期限最長可拉高至 9 個月。結合勞保局官方說明，《NOWNEWS 今日新聞》整理出完整失業救濟金申請流程與必備文件，助勞工家庭安心度過轉職寒冬。
🟡 隱藏版權益大公開 滿足2條件領到頂
許多勞工在面臨非自願離職時，只知道可以向勞保局申請常態性的失業給付，卻不知道政府其實設有加碼機制。根據《就業保險法》規定，一般的失業給付通常只能領取離職前 6 個月平均月投保薪資的 60%，且最長只能領 6 個月。但只要你滿足以下「2 大條件」，補助金額與領取期限就能瞬間開滿外掛：
條件一：離職退保時「年滿 45 歲以上」或「領有身心障礙證明」
👉 領取期限直接從常態的 6 個月，延長發放至最長 9 個月。
條件二：失業期間扶養「2 名無薪眷屬」（如配偶、子女、父母）
👉 啟動扶養眷屬加成機制，每扶養一人加給 10%，最多計入兩人。這能讓給付成數從 60% 直接飆升至 80%。
🟡 勞保局精算公式 每月領36640元
這筆無薪眷屬補助究竟能幫失業家庭多拿多少現金？我們以目前勞保最高月投保薪資上限 45,800 元來為讀者進行實際金額試算：
⚠️ 權益提醒：
勞保局失業給付所認定的「無薪眷屬」，包含無工作收入的配偶、父母、未滿 18 歲子女或身心障礙子女。此項福利並非最新上路的新制，而是已實施多年的既有法律保障，千萬別讓自己的權益平白睡著！
🟡 申請辦法一次看 備妥2大文件臨櫃辦
符合上述兩大條件的失業勞工，在前往公立就業服務機構辦理失業再認定、或是申請職業訓練生活津貼時，務必於申請書及給付收據內詳細填寫扶養眷屬的資料，並現場檢附以下兩大核心關鍵證明文件影本交由就業服務站查驗：
1. 身分證明： 受扶養眷屬之「戶口名簿影本」或其他身分證明文件影本。
2. 特殊證明： 若子女為身心障礙者，應檢附社政主管機關核發之「身心障礙證明文件」；外國籍眷屬則需提供在台相關身分證明。
就業服務站現場查驗無誤並核發證明後，會將資料一併傳送至勞保局，讓這筆救命的失業救濟金申請能精準、快速地匯入您的帳戶，陪伴全家人安心度過失業低潮。
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許多勞工在面臨非自願離職時，只知道可以向勞保局申請常態性的失業給付，卻不知道政府其實設有加碼機制。根據《就業保險法》規定，一般的失業給付通常只能領取離職前 6 個月平均月投保薪資的 60%，且最長只能領 6 個月。但只要你滿足以下「2 大條件」，補助金額與領取期限就能瞬間開滿外掛：
條件一：離職退保時「年滿 45 歲以上」或「領有身心障礙證明」
👉 領取期限直接從常態的 6 個月，延長發放至最長 9 個月。
條件二：失業期間扶養「2 名無薪眷屬」（如配偶、子女、父母）
👉 啟動扶養眷屬加成機制，每扶養一人加給 10%，最多計入兩人。這能讓給付成數從 60% 直接飆升至 80%。
這筆無薪眷屬補助究竟能幫失業家庭多拿多少現金？我們以目前勞保最高月投保薪資上限 45,800 元來為讀者進行實際金額試算：
|申請條件狀態
|給付成數比例
|每月可領取現金金額
|最長可領取時間
|總領取金額上限
|一般勞工（無扶養）
|投保薪資的 60%
|27,480 元
|6 個月
|164,880 元
|滿足2條件（45歲以上+扶養2人）
|投保薪資的 80%
|36,640 元
|9 個月
|329,760 元
勞保局失業給付所認定的「無薪眷屬」，包含無工作收入的配偶、父母、未滿 18 歲子女或身心障礙子女。此項福利並非最新上路的新制，而是已實施多年的既有法律保障，千萬別讓自己的權益平白睡著！
🟡 申請辦法一次看 備妥2大文件臨櫃辦
符合上述兩大條件的失業勞工，在前往公立就業服務機構辦理失業再認定、或是申請職業訓練生活津貼時，務必於申請書及給付收據內詳細填寫扶養眷屬的資料，並現場檢附以下兩大核心關鍵證明文件影本交由就業服務站查驗：
1. 身分證明： 受扶養眷屬之「戶口名簿影本」或其他身分證明文件影本。
2. 特殊證明： 若子女為身心障礙者，應檢附社政主管機關核發之「身心障礙證明文件」；外國籍眷屬則需提供在台相關身分證明。
就業服務站現場查驗無誤並核發證明後，會將資料一併傳送至勞保局，讓這筆救命的失業救濟金申請能精準、快速地匯入您的帳戶，陪伴全家人安心度過失業低潮。