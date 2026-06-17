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▲維德角門將Vozinha IG追蹤超過2000名女性帳號。（圖／翻攝自X）

世界盃小組賽中，維德角面對強敵西班牙成功守住平手，40歲門將Vozinha（沃齊尼亞）更憑藉多次精彩撲救、成功守下27次射門成為全球焦點，賽後大量球迷湧入他的Instagram朝聖，讓原本默默無聞的他名氣瞬間飆升，追蹤人數飆漲到上千萬，成為本屆世界盃最熱門的球員之一，不過有網友表示他成名後第一件事就是追蹤2000多名女性帳號，讓不少粉絲笑翻，不過隨後有人出面闢謠，坦言：「他在成名前就已經追蹤2000多名女性粉絲。」隨著比賽畫面在網路瘋傳，沃齊尼亞的社群追蹤人數也出現驚人成長。許多球迷紛紛關注這位來自維德角的老將，讓他的Instagram在短時間內增加大量追蹤者，不少網友笑稱，這可能是本屆世界盃最勵志的爆紅故事之一。不過就在大家討論他的神勇表現時，有網友發現沃齊尼亞的Instagram追蹤名單超過2000人，而且大部分都是女性帳號。相關截圖隨即在社群平台瘋傳，更有人開玩笑表示：「獲得名氣後做的第一件事就是追蹤美女。」讓原本的足球話題意外變成網路迷因。然而很快就有熟悉其帳號的球迷出面澄清，指出沃齊尼亞追蹤超過2000人的情況並非近期才發生，而是在世界盃爆紅之前就已經存在。換句話說，並不是因為粉絲暴增後才突然開始追蹤大量女性帳號，網路流傳說法與實際情況有所落差。儘管社群話題引發討論，但大多數球迷仍將焦點放在Vozinha於球場上的精彩發揮，面對世界強權西班牙仍能力保球門不失，讓維德角成功搶下一分，也讓這位老將成為國家英雄，許多網友認為，比起追蹤名單，更值得關注的其實是他在世界盃舞台上的傳奇表現。