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當事人還原：問問題就被帶離 遭到暴力對待

王丹：鄭麗文終於活成了自己討厭的樣子

國民黨主席鄭麗文訪美爭議不斷，除傳出同框中國統戰幹部、遭美國國務院降格接待外，鄭麗文14日在洛杉磯美西華人學會發表＜美中台和平繁榮之旅＞專題演講時，卻發生將提問人士被架離現場，還在場外被毆打、搶手機的事件。對此，中國民運人士王丹日前表示，鄭麗文當年參與學運時，應該也曾聽聞或見過抗議國民黨者遭粗暴對待，相信那時的她一定很討厭這樣的行為，如今的鄭麗文「終於活成了自己討厭的樣子」。在社群平台X上，旅美民運人士YiFeng Su發文表示，鄭麗文曾稱任何問題都可以問，沒有任何限制或保留，因此他在提問環節向鄭麗文喊話，質問「既然國民黨號稱民主政黨，為什麼中國國民黨不幫助中國實現民主？」、「為什麼中國國民黨跟共產黨同流合污？」、「為什麼不站在中國人民這邊，支持中國民主？」未料，他話才說完，就遭現場人員強行帶離。YiFeng Su進一步指控，現場另一名中國民主黨黨員樂在霖也遭暴力對待，不僅被打倒在地，還被掐住脖子、摀住嘴巴，無法繼續發聲。他並稱，現場有人試圖搶奪手機、不讓他們錄影，甚至要求其他黨員刪除影片，批評國民黨一邊宣稱民主，一邊卻以粗暴方式對待異議聲音，作法與中國共產黨沒有不同。對此，王丹15日在臉書發文聲援，指出抗議人士提出的問題具有正當性，鄭麗文應該回應並與他們對話，而不是放任支持者對異議人士暴力相向。王丹表示，鄭麗文當年參與學運時，應該也曾聽聞或見過抗議國民黨者遭粗暴對待，相信那時的她一定很討厭這樣的行為。他直言，如今的鄭麗文「終於，活成了自己討厭的樣子」。