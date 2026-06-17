端午連假家長有地方可以讓小孩放電了，日本英雄《超人力霸王》今年迎來60周年，「野獸國」將推出「超人力霸王60周年快閃店」，即日起至7月16日在台北南港 LaLaport 登場，現場將打造沉浸式拍照場景，推出限定商品、滿額贈和兩場英雄見面會。
陪伴台灣人一甲子 最強的光之英雄
《超人力霸王》是日本圓谷製作於1966年推出的英雄系列，與《假面騎士》、《超級戰隊》並列日本三大特攝 IP。歷經60年發展，系列已推出數十位「光之英雄」，近年包括《超人力霸王布雷薩》、《超人力霸王雅克》等新作都持續受到討論。
這位超級英雄過去被台灣觀眾稱為「鹹蛋超人」，近年也有不少人稱呼其「奧特曼」，其實都是《Ultraman》的不同譯名。不少台灣人童年都曾守在電視前，看著這位「光之巨人」打怪獸，人手一隻「鹹蛋超人」玩具也是常態。
LaLaport 變身地球防衛基地 三大打卡區一次逛
此次60周年快閃店以「跨世代集結」及「沉浸式作戰體驗」為主題，將南港 LaLaport 1樓中央廣場打造成守護地球的作戰基地。
現場規劃三大拍照區，包括最新英雄「超人力霸王狄奧」大型展示區、集結歷代光之英雄的60周年紀念視覺，以及還原劇中地球防衛隊作戰會議室場景，從控制台、戰術螢幕到指揮空間都完整呈現，讓粉絲彷彿化身防衛隊員，與超人力霸王並肩迎戰怪獸。
限定周邊開賣 公仔、盲盒、購物袋都有
快閃店同步推出多款60周年限定商品，其中包括「初代超人力霸王掌心功能公仔」售價499元、「60周年怪獸達摩盲盒」售價320元，以及展場優惠的「60周年開學英雄超值組」售價699元。
現場還有60周年限定膠捲吊飾、扁扁絨毛盲抽、毛絨零錢包盲抽及60周年購物袋等收藏商品，從公仔、文具到生活用品一次網羅，滿足不同收藏玩家需求。
超人七號、狄奧將現身 見面會日期曝光
除了限定商品外，本次活動也安排兩場英雄見面會，經典角色與新世代英雄接力登場，讓粉絲有機會近距離合影留念。只要於活動當天在快閃店商售區單筆消費滿899元（含）以上，即可獲得拍照券一張，數量有限，送完為止。
🟡 見面會時間
📌6月20日（六）14：30｜超人七號
📌7月4日（六）14：30｜超人力霸王狄奧
滿額送60周年限定贈品 活動資訊一次看
除了見面會，快閃店也祭出多項消費優惠。凡於商售區消費不限金額，即可獲得60周年限定「特效鏡片面具」一副，每週款式不同，集滿4款特效鏡片面具及2款打卡贈特效眼鏡，還可兌換驚喜小禮包。
另外，單筆消費滿699元可獲贈「超人力霸王充氣武器」一個，滿1299元再加贈「超人力霸王抱枕毯」一個，皆為隨機款式，數量有限、送完為止。
🟡 「超人力霸王60周年快閃店」資訊
📌日期： 即日起至2026年7月16日
📌地點： 台北南港LaLaport 1樓中央廣場
📌營業時間：
■ 週日至週四 11：00－21：30
■ 週五至週六 11：00－22：00
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《超人力霸王》是日本圓谷製作於1966年推出的英雄系列，與《假面騎士》、《超級戰隊》並列日本三大特攝 IP。歷經60年發展，系列已推出數十位「光之英雄」，近年包括《超人力霸王布雷薩》、《超人力霸王雅克》等新作都持續受到討論。
這位超級英雄過去被台灣觀眾稱為「鹹蛋超人」，近年也有不少人稱呼其「奧特曼」，其實都是《Ultraman》的不同譯名。不少台灣人童年都曾守在電視前，看著這位「光之巨人」打怪獸，人手一隻「鹹蛋超人」玩具也是常態。
此次60周年快閃店以「跨世代集結」及「沉浸式作戰體驗」為主題，將南港 LaLaport 1樓中央廣場打造成守護地球的作戰基地。
現場規劃三大拍照區，包括最新英雄「超人力霸王狄奧」大型展示區、集結歷代光之英雄的60周年紀念視覺，以及還原劇中地球防衛隊作戰會議室場景，從控制台、戰術螢幕到指揮空間都完整呈現，讓粉絲彷彿化身防衛隊員，與超人力霸王並肩迎戰怪獸。
快閃店同步推出多款60周年限定商品，其中包括「初代超人力霸王掌心功能公仔」售價499元、「60周年怪獸達摩盲盒」售價320元，以及展場優惠的「60周年開學英雄超值組」售價699元。
除了限定商品外，本次活動也安排兩場英雄見面會，經典角色與新世代英雄接力登場，讓粉絲有機會近距離合影留念。只要於活動當天在快閃店商售區單筆消費滿899元（含）以上，即可獲得拍照券一張，數量有限，送完為止。
🟡 見面會時間
📌6月20日（六）14：30｜超人七號
📌7月4日（六）14：30｜超人力霸王狄奧
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除了見面會，快閃店也祭出多項消費優惠。凡於商售區消費不限金額，即可獲得60周年限定「特效鏡片面具」一副，每週款式不同，集滿4款特效鏡片面具及2款打卡贈特效眼鏡，還可兌換驚喜小禮包。
📌日期： 即日起至2026年7月16日
📌地點： 台北南港LaLaport 1樓中央廣場
📌營業時間：
■ 週日至週四 11：00－21：30
■ 週五至週六 11：00－22：00
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