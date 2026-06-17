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▲ 高雄「演唱會經濟」成功打響國際名號，柯志恩乘勝出擊，宣布未來不僅要持續辦理「大港開唱」，更要朝國際化方向升級發展。（圖／柯志恩辦公室提供）

挖出歷史鐵證！他怒轟柯志恩：欠高雄人、音樂人一個道歉

柯志恩「房東心態」被拆穿？尹立狠酸：滿腦子想著怎收租

隨著年底九合一大選腳步逼近，高雄市選戰打得更加火熱，國民黨參選人柯志恩拋出「演唱會經濟2.0」政策，喊話從大港出發，讓世界聽見高雄。不過，馬上遭到質疑「妳4年前可是痛罵大港、痛罵演唱會耶」，掀起一波批評聲浪。對此，高雄市議員參選人尹立狠酸，柯志恩從當年的「唱衰者」搖身一變成了「指導者」，滿腦子想著怎麼當「房東」，計算如何跟主辦方收租。尹立表示，看到柯志恩提出演唱會2.0的文章，真的是昏倒，她完全不懂演唱會產業，也不懂高雄，更提出2大靈魂拷問：「柯志恩女士，妳進去世運主場館聽過任何一場國際大型演唱會嗎？」、「妳在提出妳的演唱會經濟 2.0 時，是否跟這些在世運主場館舉辦過演唱會的經紀公司討論過？還是一切只是妳在冷氣房裡的憑空想像？」身為高雄文化局前局長的尹立提到，當年他在最前線頂著國民黨排山倒海口水、編列創紀錄預算扶持「大港開唱」，如今看完柯志恩洋洋灑灑的「演唱會經濟2.0」政見，他只有一個感想，過去這些人不曾參與、甚至百般摧殘；現在榮景來了，她們卻突然從「唱衰者」搖身一變成了「指導者」。尹立回顧2019年，國民黨在議會殿堂上用放大鏡挑剔舞台上的粗口，當時的市長韓國瑜公開定調大港開唱「粗俗、下流、不堪」；市議員邱于軒拿著大字報，將獨立音樂的行政補助惡意扭曲為「黑箱圖利」，動用政風處瘋狂追查主辦單位11年的帳務，用行政與司法恐嚇硬生生逼走大港。國民黨中央甚至在復辦時抨擊，去聽音樂祭是「沒血沒淚的跑趴」。尹立直言，當年在前面流血流汗擋子彈，藍營在後面瘋狂抽打、扯後腿。如今看到大港和演唱會經濟成了高雄的驕傲、有利可圖了，柯志恩竟然有臉轉過身來，拿這張當年被她們踩在腳底下的文化招牌，當成選市長的政見墊腳石。他痛批，如此厚顏的「割稻尾」行為，柯志恩在談論2.0之前，還欠高雄市民、音樂人一個遲來的道歉。尹立強調，「免場租」是高雄與台北大巨蛋競爭時，最強大的戰略誘因，要談真正的2.0治理，應該是將已經17年的世運主場館，編列更多預算去「優化場館」，但柯志恩卻滿腦子想著怎麼跟主辦方收租、搞繁瑣的行政審查，照她的邏輯，世運只會加速老化，最後直接被市場淘汰。他也怒轟，柯志恩缺乏文化治理遠見，完全是「過去妳不曾參與，現在妳只想收錢」的房東心態。最後，尹立也呼籲，文化需要的是願意遮風擋雨、與產業並肩作戰的「夥伴」，而不是看到有利可圖就來敲計算機收租的「房東」，請柯志恩收起她那套高高在上、由上而下的官僚指導棋。在她高談演唱會2.0之前，請先回去問問黨內的韓國瑜和邱于軒：「當年聯手意圖踩死高雄文化幼苗的時候，妳們有沒有想過今天？」