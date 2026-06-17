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日本超人氣創作歌手優里去年首度展開亞洲巡演時，便以驚人的人氣攻下台北小巨蛋，連續兩場演出全數完售，吸引超過2萬3000名歌迷到場支持，當時他在舞台上向台灣歌迷承諾「一定會再來唱歌給大家聽」，如今正式兌現約定，宣布今年10月9日、10月10日重返小巨蛋開唱。優里憑藉〈Dried Flower〉、〈Betelgeuse〉等多首膾炙人口的作品紅遍亞洲，歌曲以真摯動人的歌詞與極具感染力的嗓音著稱，累積大量忠實歌迷，他的音樂作品在串流平台累積播放次數已突破55億次，展現驚人的音樂影響力。此次「YUURI 2026 LIVE IN TAIPEI」將於10月9日、10月10日一連兩天在台北小巨蛋登場，有趣的是，他去年在小巨蛋開唱日期也是一樣在國慶假期的10月11日、10月12日，因此消息曝光後，讓許多粉絲紛紛問說：「確定是2026的演唱會消息嗎？」主辦單位透露，本次優里演唱會不只能再次聽到多首經典代表作外，優里也預計帶來全新歌曲，帶領歌迷再度沉浸於他的音樂世界之中，演唱會相關售票資訊及活動細節將於近日陸續公開，一有最新消息《NOWNEWS今日新聞》將為您第一時間更新。