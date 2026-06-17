我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安日前在新加坡「李光耀世界城市獎」致詞，演說中提到台北文化就如台灣火鍋「辣鮮香、各種食材完美融合」，不過，卻被網友質疑，蔣萬安從過去到現在，至少在4個重要場合都用了「火鍋」或「麻辣鍋」比喻；民進黨台北市長參選人沈伯洋昨晚以「剉冰」比喻台北，引起外界討論。對此，民進黨立委王世堅今（17）日受訪時表示，吃火鍋固然會吃飽、很重要，但吃剉冰是一種幸福感，而吃飽了以後，像他現在，就想吃冰。民進黨選對會上午建議徵召陳光復的妻子吳淑瑾參選澎湖縣長，民進黨下午舉行中執會，接著召開提名記者會，由兼任黨主席的總統賴清德親自為陳光復的妻子吳淑瑾、苗栗市長參選人林月琴繫上競選背帶。針對蔣萬安、沈伯洋對台北的形容，王世堅會前受訪時表示，每個人住台北，感受、經驗可能不相同，「火鍋跟剉冰都很好啦！」不過，吃火鍋固然會吃飽、很重要，但吃剉冰是一種幸福感，而吃飽了以後，像他現在，就想吃冰，「火鍋對我來講、已經吃過了，現在是要追求幸福、現在要吃冰」。另外，媒體詢問，賴清德罕見替鄉鎮市長層級召開記者會、親自繫上競選背帶？王世堅提到，賴主席這麼決定，當然一定會親自為林月琴披背帶。他說，林月琴確實是非常優秀、是全黨不分區的第一名，在立法院這兩年半來的表現，他看在眼裡，林表現也都非常的好，因此林是非常適合的苗栗市長的參選人。