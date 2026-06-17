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澎湖縣長陳光復今年2月不慎跌倒，病情迄今尚未穩定，民進黨今（17）日下午將召開中執會，提名陳光復夫人吳淑瑾代夫出征。對此，國民黨澎湖縣長參選人陳振中表示，在家人遭遇困難時願意挺身而出、分擔責任，大家都能尊重跟理解。陳振中說，首先他要誠摯祝福陳縣長早日康復、平安順遂。對於民進黨將推出任何人選參與選舉，也都予以尊重，也樂觀其成。民主政治本來就是政黨透過制度推舉人選、接受民意檢驗的過程。陳振中說，台灣是一個充滿人情味的社會，在家人遭遇困難時願意挺身而出、分擔責任，這份心意相信大家都能理解與尊重。也期待這場選舉能夠回歸政策與願景的討論，以良性互動、正向競爭的方式進行。各政黨都應發揮團結力量，把心力放在如何讓澎湖更進步、讓鄉親生活更好，而不是陷入無謂的對立。陳振中說，縣政發展攸關所有鄉親的福祉與澎湖未來的方向，因此選民最終檢驗的，仍是參選人對地方的了解、服務基層的能力，以及提出具體建設願景與落實執行的能力。他相信澎湖鄉親一定會以智慧與理性，做出最好的選擇。陳振中說，他會持續傾聽民意、提出具體政見，與所有關心澎湖發展的人一起努力，為澎湖的未來打拚。