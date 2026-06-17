我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴清德出席提名記者會。（圖／記者葉政勳攝，2026.06.17）

▲賴清德（右一）、徐國勇（左一）、吳淑瑾（右二）、林月琴（左二）出席提名記者會。（圖／記者葉政勳攝，2026.06.17）

澎湖縣長陳光復因傷仍在醫院治療，民進黨今（17）日正式更改徵召陳光復妻子吳淑瑾參選澎湖縣長。身兼民進黨主席的賴清德總統致詞時表示，陳光復目前尚在高雄榮總加護病房治療中，病情已經穩定、有起色，但黨部認為應給予縣長更好的時間、空間好好治病，讓其恢復健康，不要再掛念，因此黨中央做出必要、也不捨的決定。民進黨中執會今正式提名吳淑瑾參選澎湖縣長，並在會後召開提名記者會。賴清德總統親自為吳淑瑾以及苗栗市長參選人林月琴繫上競選背帶，並高呼「當選」。賴清德表示，不管是吳淑瑾，還是林月琴，兩人都是從事社會公益工作數十年，深深贏得社會肯定，都是傑出的女性好人才，「要跟澎湖鄉親表達由衷感謝！感謝支持陳光復」。賴清德表示，陳光復是在1986年圓山大飯店一起為了台灣民主發展，參與創黨的民主運動人士，而他擔任縣長後，也有機會完成照顧鄉親的夢想，「我們對陳光復很欽佩，從創黨、在野黨到執政，最後回到最愛的故鄉澎湖擔任縣長，完全都是為了台灣、社會大眾、澎湖鄉親，要感謝你們給予縣長支持以外，也要感謝你們長期以來對澎湖大力支持」。賴清德提到，民進黨之前已經提名陳光復連任縣長，以陳在澎湖的施政、受到鄉親支持來看，連任是沒有問題的，但今年大年初一，陳光復跑行程時卻發生意外，目前尚在高雄榮總加護病房治療中，病情已經穩定、有起色，但黨部認為應該給予縣長更好的時間、空間好好治病，讓其恢復健康，不要再掛念，但另方面，澎湖鄉親的照顧也不能等，黨中央因此做了必要、也不捨的決定，取消提名資格，改徵召吳淑瑾代夫出征。賴清德說，吳淑瑾、陳光復伉儷情深，在民主道路上也具備革命感情，陳光復當選時，一起高興，落選時也一起度過，讓人欽佩。他說，吳淑瑾數十年的陪著陳光復沒有怨言，今天在縣長因為受傷身體不適時，願意跳出來承擔，願意落實陳光復政策，推動澎湖發展、照顧鄉親，因此呼籲鄉親，能夠以支持陳光復的心情，支持吳淑瑾，陳光復未來要做的事，吳淑瑾有信心、有計畫能一一完成，讓澎湖更發展、讓鄉親受到更好照顧。