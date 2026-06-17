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柳采葳以「蚵仔煎」鉅細靡遺比喻！狠酸沈伯洋：黏糊糊、只會抹紅

台北市榮獲2026年「李光耀世界城市獎」特別獎，市長蔣萬安率團飛往新加坡領獎，他在致詞時提到，台北文化猶如辣鮮香的「火鍋」，卻被抓包已4度用了相同比喻，再度挨酸「蔣稿機」；而民進黨台北市長參選人沈伯洋則以「剉冰」比喻台北，雙方隔空交火。對此，國民黨議員柳采葳也跳出來聲援蔣萬安，反酸沈伯洋的論述如黏糊糊的「蚵仔煎」，自己留著慢慢吃。柳采葳表示，沈伯洋的論述比較像一盤夜市裡的「蚵仔煎」，是在一片黏糊糊的政治混沌裡，強行把所有社會議題與人民聲音，煎得面目全非。那一整片黏Q、半透明卻沒有實體支撐的太白粉芡水，是他包裝成民主防線的學術空口號，看似鋪得又大又滿，一筷子夾起來，裡頭卻全都是虛無與政治口水。柳采葳進一步描述，上面淋得鮮紅刺眼、又熱又辣的甜辣醬，是他們蜿蜒綿密的抹紅產業鏈；幾片被高溫強行燜到軟爛、失去原本鮮綠的茼蒿，是他隨時在抓內鬼的認知作戰雷達；那一圈被熱鐵板煎得焦乾、沒有水分的蛋邊，是老百姓面對通膨與高物價，卻只能默默往肚子裡吞的無奈與焦慮；而中間，那一整顆被打散、黃白相間的雞蛋，是不同世代、不同立場的人，在社會中相遇。「但在沈伯洋的政治平底鍋裡，他最不能容忍大家保有自己的顏色。」柳采葳直言，他會拿著放大鏡嚴格檢查，只要有一點不符合他的綠色標準，那就是被對岸認知作戰了！他會一邊用溫馨的文字高喊著包容，一邊用名為「抗中保台」的煎匙，狠狠地把蛋黃攪碎，與底下的茼蒿強行混在一起，最終成了「沈式認知作戰論述」。柳采葳強調，台北市民需要的是科技前景與就業機會，絕對不是沈伯洋那一盤滿嘴油膩、強塞政治色素的蚵仔煎論述！最後，她更狠酸：「沈委員，這盤黏糊糊、只會抹紅別人的政治蚵仔煎，你還是留著自己半夜慢慢配口水吃吧！」