我是廣告 請繼續往下閱讀

宗教場所強制灌輸習思想 網路傳教跨境活動遭全面封禁

一貫道遭列邪教名單！台人赴中從事宗教活動風險劇增

尋根包裝「同屬中國」敘事 中共祭銀彈攻勢精準滲透基層宮廟

學界建議研議政策指引 提升大眾風險辨識度與社會韌性

陸委會日前委託學界進行「中共打壓宗教自由及對台宗教統戰」專案研究，報告指出，中共領導人習近平上任後大幅收緊宗教政策，迄今已修訂並頒布多達十部宗教相關法規，強力推動「宗教中國化」。報告特別示警，中共近年將打擊矛頭直指一貫道，依據陸委會近五年統計，台灣民眾赴中因宗教問題遭盤查或拘禁的案件中，高比例為一貫道信眾。研究報告顯示，中共將法律轉化為政治治理工具的傾向愈發明顯。以二○二三年九月上路的《宗教活動場所管理辦法》為例，條文明確要求宗教場所必須擁護中國共產黨領導、貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」，並將維護國家統一列為義務。此外，中共對宗教的控管已延伸至數位與跨境領域，不僅嚴格禁止任何組織或個人在網路進行傳教活動，更在二○二五年五月制定《中華人民共和國境內外國人宗教活動管理規定實施細則》，加重懲戒境內非法傳教或參與未經批准的宗教活動。報告進一步分析，中國公安部直屬的「中國反邪教網」將法輪功、觀音法門及一貫道等均歸類為邪教組織，近年來中共對一貫道的搜捕與打擊力度也顯著升級。陸委會因此提醒，國人赴中若涉及未經申報的集會、講道，或與當地信眾進行非官方互動，極易被當局認定觸法。統計數據反映出，近五年因宗教因素在中國遭遇盤查、扣留的台灣民眾，多數為一貫道信徒，顯示赴中宗教交流的潛在政治與人身安全風險正在飆升。在對台宗教統戰策略上，中共多以信仰與文化為包裝，透過安排「祖廟參拜」、尋訪神祇出生或圓寂地等象徵性行程，藉此灌輸兩岸同根同源、文化同屬中國的敘事框架。值得關注的是，中共地方政府與民間團體正透過實質經濟誘因進行精準滲透，對於台灣部分財務較吃緊、仰賴信眾香油錢維持運作的新興宮廟，中共常採取提供活動補助、全程贊助，甚至直接資助宮廟建設與經營的方式，藉由經濟依賴達成政治統戰目的。針對中共結構性的宗教統戰與打壓，研究報告建議台灣應借鑑國際經驗，參考民主國家防範境外勢力滲透的作法，研議適當的規範或政策指引，透過資訊透明化來協助社會大眾評估兩岸宗教合作的政治風險。同時，政府也應加強政策宣導，彙整中共常見的宗教統戰手法，並發布赴中宗教交流的安全注意事項，藉此提升台灣社會的防衛韌性，避免宗教團體在不知情的狀況下，淪為中共的政治宣傳工具。