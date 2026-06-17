我是廣告 請繼續往下閱讀

楊智伃痛批：綠營吹捧宇宙讓張孝全本人很尷尬

楊智伃狠酸：青鳥在同溫層自嗨

台北市長選戰逐漸升溫，民進黨徵召立委沈伯洋參選後，沈伯洋隨即剪掉長捲髮，當時被部分綠營政治人物與名嘴形容神似型男演員張孝全，而張孝全本人昨（16）日下午出席新戲首映會時，被媒體問及是否知道沈伯洋是誰？讓現場氣氛一度顯得微妙，張孝全則表情尷尬，未做出任何回應。對此，前國民黨發言人楊智伃開酸，吹捧沈伯洋只會害張孝全被出征，只有民進黨跟青鳥還在同溫層自嗨而已。針對張孝全尷尬受訪一事，楊智伃昨發文怒批，沈伯洋參選起手式是無極限吹捧，連專訪都可以捧說，沈伯洋剪了頭髮很像張孝全！結果記者真的跑去問張孝全：「認不認識沈伯洋？覺得像不像？」現場大寫的尷尬，真的尷尬到不行！這題也太為難張孝全了吧！人家好好一個演員，突然被迫進入民進黨台北市長選戰的吹捧宇宙，還要當場評論自己像不像沈伯洋，這不是為難張孝全嗎？難怪尷尬到現場空氣安靜好幾秒、旁邊工作人員出來救場。楊智伃更狠酸，但照民進黨的標準，事情恐怕沒這麼簡單。張孝全怎麼可以不回應？張孝全怎麼可以忽視沈伯洋？張孝全是不是不認同沈伯洋？張孝全是不是對台灣民主、對選舉不夠關心？張孝全會不會明天就被側翼出征，後天被貼上「中共同路人」標籤？剪頭髮不會讓沈伯洋變張孝全，只會讓張孝全變尷尬、害張孝全被出征。張孝全辛苦了，你的尷尬，我們都感同身受，只有民進黨跟青鳥還在同溫層自嗨而已。