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國民黨主席鄭麗文結束訪美行，今（17）日召開中外記者會，不過立法院長韓國瑜受美方邀請，21日將率團訪美，外界關注兩人接待層級差異，更解讀是2028黨內卡位戰。鄭麗文則表示，希望他能得到美方高規格對待，也祝福出訪豐碩成果，她也直言「我知道大家喜歡在這上面做文章，但真的沒必要且多餘」。鄭麗文今在中央黨部召開訪美返台中外記者會，針對韓國瑜將於21日率團訪美，她說，所有國民黨的從政同志努力地進行任何外交的活動，本黨都非常支持。鄭麗文說，她知道大家喜歡在這上面做文章，但是這真的沒有必要，而且非常的多餘。或許媒體覺得這東西比較有賣點，但這事實上不是出國訪問的重點。鄭麗文也提到，她當然非常希望韓國瑜院長的出訪能夠順利成功，因為畢竟他代表的是國會議長，是臺灣民主制度最有代表性的官員之一。所以身為立法院的院長出訪，她自然是非常希望能夠得到美方高規格對待、接待，也預祝韓院長這次出訪美國能夠有非常豐碩的成果，也希望大家都用同樣的心情，超乎黨派跟個人，支持臺灣的國會議長出訪。