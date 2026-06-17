我是廣告 請繼續往下閱讀

中台灣暑期最強親子盛事來囉！「2026台中電影Fun-In季」將於6月26日至8月29日盛大登場，今年首度巡迴全市29個行政區，免費放映「蠟筆小新」、「馴龍高手」等21部強檔動畫。台中市政府新聞局長欒治誼公開精彩片單，並宣布今年抽獎好禮空前豪華，不僅場場抽液晶電視，開閉幕更豪氣加碼任天堂Switch 2、70吋大電視等豐富大獎，邀請市民一起熱鬧Fun暑假。欒治誼表示，「台中電影Fun-In季」至今已舉辦12年，是台中每年暑期的招牌休閒活動。今年延續親子族群最愛的動畫主題，開幕場特別挑選高人氣的《電影蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》，閉幕場則安排精采的《馴龍高手 真人版》。此外，活動期間更依主題性精選《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》、《忍者龜：變種大亂鬥》、《一百公尺。》、《心之觸碰。》、《新．超人力霸王》等多部賣座強片，絕對精彩可期。新聞局說，今年活動融合豐富的好康與公益能量。開閉幕場將邀請明星吉祥物「石虎家族」成員現身與粉絲相見歡，戶外場次也將貼心提供美味爆米花。6月26日（豐原陽明市政大樓）開幕場及8月29日（南屯圓滿戶外劇場）閉幕場更有大獎抽獎。此外，今年活動也結合在地關懷，特別與市府勞工局合作，於6月27日西屯區、7月18日潭子區、7月31日南區、8月14日大里區、8月22日太平區等特定場次，提供免費視障按摩體驗，讓市民在看電影的同時也能傳遞友善與溫暖。本次活動特別感謝維他露基金會、味丹生技、味丹文教基金會及聯華食品的熱情贊助，現場提供舒跑S、維他露P、小綠綠藻蔥餅及滿天星餅乾等美味點心；財團法人台中市影視發展基金會也共襄盛舉，提供中山73電影票、精美手機掛繩、運動毛巾等好禮，為活動強力增溫。「2026台中電影Fun-In季」將自6月26日起從豐原區正式起跑，歡迎爸爸媽媽帶著家中寶貝一起來放電、看動畫，跟著活動繞著台中跑，感受各區不同的人文風貌，共同度過精彩充實的夏日假期。