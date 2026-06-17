我是廣告 請繼續往下閱讀

垃圾對許多地方政府而言是毫無價值及令人頭痛的問題，不過日本神奈川相模原市卻將垃圾變黃金！相模原市近日宣布，位於南區的「南清掃工廠」在2025會計年度透過焚化爐回收金、銀及稀有金屬等貴金屬，創造高達6143萬日圓（約新台幣1300萬元）的收入，受惠於國際金價持續攀升，收入金額刷新歷史紀錄。綜合東京新聞、神奈川新聞等日媒報導，相模原市4日表示，位於南區的南清掃工廠採用知名設備製造商「神鋼環境解決方案」公司（神鋼環境ソリューション）所設計與建造的「流動床式瓦斯化熔融爐」技術，利用超過攝氏500度高溫流動的砂層燃燒垃圾。在焚燒廢棄電子產品及各類生活垃圾的過程中，部分貴金屬會沉積於爐底砂層，經過篩選與回收後可再度利用。工廠自2021年度起展開貴金屬回收計畫，每年約於設備停機檢修時進行6次回收作業。當爐底砂中的貴金屬含量達到一定標準後，便會進行提煉與出售，扣除技術提供商相關費用後，剩餘收益歸市政府所有。據統計，南清掃工廠去年共回收黃金7390公克，高於前一年度的7051公克；白銀回收量達1萬2489公克，也較前一年增加逾千公克。此外，還回收鉑金436公克及鈀金179公克，兩者均較前一年大幅成長。雖然黃金與白銀的回收量僅小幅增加，但由於全球貴金屬價格近年持續上漲，使得相關收益大幅提升。相較於2024年度的3186萬日圓，去年度收入幾乎翻倍成長，並超越計畫實施以來的所有紀錄。數據顯示，該計畫啟動首年因焚化爐內累積大量歷年沉積的貴金屬，曾創下3701萬日圓收入；其後2022年度收入為1636萬日圓、2023年度2763萬日圓、2024年度3186萬日圓，呈現逐年成長趨勢。相模原市相關負責人表示，這筆收入遠超原先預期，「是令人相當欣喜的額外收益」。市府也指出，未來將持續研究更有效率的回收方式，進一步提升資源再利用效益。隨著電子產品日益普及，廢棄電子設備中所含的黃金、白銀、鉑金及鈀金等貴重金屬，也被視為都市礦山（Urban Mine）的重要來源。日本近年積極推動相關回收技術，希望在減少廢棄物的同時，也能創造額外經濟價值。