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🟡 本文重點摘要

2026世界盃6/18英格蘭VS克羅埃西亞

項目 內容 對戰組合 英格蘭 vs 克羅埃西亞 開踢時間 台灣時間2026年6月18日 凌晨4:00 比賽場地 美國德州阿靈頓AT&T體育場（AT&T Stadium） 主裁判 克萊蒙·圖爾平（Clément Turpin，法國） 所屬組別 小組賽L組（第1輪） 轉播資訊 台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看

英格蘭VS克羅埃西亞焦點戰力分析

英格蘭：圖赫爾打造的零失球鋼鐵防線

▲這是圖赫爾執教生涯首次帶隊參加世界盃，也是英格蘭國家隊歷史上第三位外籍主帥。（圖／美聯社／達志影像）

克羅埃西亞：莫德里奇率領的老將兵團最後一舞

▲英格蘭隊長哈利·凱恩（Harry Kane）將領軍出戰克羅埃西亞，「三獅軍團」在資格賽8戰全勝且零失球，本屆被視為奪冠熱門之一。（圖／路透／達志影像）

英格蘭VS克羅埃西亞傷兵情報與預計先發名單

傷兵名單

預計先發陣容

▲40歲克羅埃西亞隊長莫德里奇（Luka Modrić）將第6度站上世界盃舞台，率領「火焰軍團」老將兵團挑戰再度上演驚奇之旅。（圖／美聯社／達志影像）

英格蘭vs克羅埃西亞之戰焦點與結果預測

▲皇家馬德里中場貝林漢（Jude Bellingham，圖）與兵工廠邊鋒薩卡（Bukayo Saka）等黃金世代強援，將在名帥圖赫爾（Thomas Tuchel）的體系下，成為凱恩衝擊世界盃的最大助手。（圖／美聯社／達志影像）

⚽ 賽果預測

2026世界盃英格蘭國家隊球員名單

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 喬丹·皮克福特 Jordan Pickford 艾佛頓 32 門將 迪恩·韓德森 Dean Henderson 水晶宮 29 門將 詹姆斯·崔福德 James Trafford 曼城 23 後衛 丹·伯恩 Dan Burn 紐卡斯爾聯 34 後衛 馬克·古耶希 Marc Guéhi 曼城 25 後衛 李斯·詹姆斯 Reece James 切爾西 26 後衛 艾茲里·康薩 Ezri Konsa 阿斯頓維拉 28 後衛 尼可·歐萊利 Nico O'Reilly 曼城 21 後衛 賈瑞爾·昆薩 Jarell Quansah 拜耳勒沃庫森 23 後衛 傑德·史班斯 Djed Spence 托特納姆熱刺 25 後衛 約翰·史東斯 John Stones 曼城 32 後衛 崔沃·查洛巴（替補提諾·利瓦門托） Trevoh Chalobah 切爾西 26 中場 艾略特·安德森 Elliot Anderson 諾丁漢森林 23 中場 朱德·貝林漢 Jude Bellingham 皇家馬德里 22 中場 艾比里奇·埃澤 Eberechi Eze 阿森納 24 中場 喬丹·韓德森 Jordan Henderson 布倫特福德 35 中場 科比·梅諾 Kobbie Mainoo 曼聯 21 中場 戴克蘭·萊斯 Declan Rice 阿森納 27 中場 摩根·羅傑斯 Morgan Rogers 阿斯頓維拉 23 前鋒 安東尼·高登 Anthony Gordon 紐卡斯爾聯 25 前鋒 哈利·凱恩（隊長） Harry Kane (C) 拜仁慕尼黑 32 前鋒 諾尼·馬杜耶克 Noni Madueke 阿森納 24 前鋒 馬庫斯·拉許福德 Marcus Rashford 巴塞隆納（曼聯租借） 28 前鋒 布卡約·薩卡 Bukayo Saka 阿森納 24 前鋒 伊凡·托尼 Ivan Toney 阿赫利（沙烏地） 30 前鋒 奧利·華特金斯 Ollie Watkins 阿斯頓維拉 30

2026世界盃克羅埃西亞國家隊球員名單

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 多米尼克·利瓦科維奇 Dominik Livaković 迪納莫薩格勒布 31 門將 多米尼克·科塔爾斯基 Dominik Kotarski 哥本哈根 26 門將 伊沃爾·潘杜爾 Ivor Pandur 赫爾城 26 後衛 約斯科·古瓦迪奧 Joško Gvardiol 曼城 24 後衛 杜耶·查列塔-卡爾 Duje Ćaleta-Car 皇家社會 29 後衛 約西普·蘇塔洛 Josip Šutalo 阿賈克斯 26 後衛 約西普·史塔尼西奇 Josip Stanišić 拜仁慕尼黑 26 後衛 馬林·彭格拉契奇 Marin Pongračić 佛羅倫提那 28 後衛 馬丁·埃爾利奇 Martin Erlić 米德蘭日德蘭 28 後衛 盧卡·武什科維奇 Luka Vušković 漢堡（熱刺租借） 19 中場 盧卡·莫德里奇（隊長） Luka Modrić (C) AC米蘭 40 中場 馬提歐·科瓦契奇 Mateo Kovačić 曼城 32 中場 馬力歐·帕沙利奇 Mario Pašalić 亞特蘭大 31 中場 尼可拉·夫拉西奇 Nikola Vlašić 都靈 28 中場 盧卡·蘇契奇 Luka Sučić 皇家社會 23 中場 馬丁·巴圖里納 Martin Baturina 柯摩 23 中場 克里斯蒂安·雅基奇 Kristijan Jakić 奧格斯堡 29 中場 佩塔爾·蘇契奇 Petar Sučić 國際米蘭 22 中場 尼可拉·莫羅 Nikola Moro 波隆那 28 中場 托尼·弗魯克 Toni Fruk 里耶卡 24 前鋒 伊凡·佩里西奇 Ivan Perišić PSV恩荷芬 37 前鋒 安德烈·克拉馬利奇 Andrej Kramarić 霍芬海姆 34 前鋒 安特·布迪米爾 Ante Budimir 奧薩蘇納 34 前鋒 馬可·帕沙利奇 Marco Pašalić 奧蘭多城 25 前鋒 佩塔爾·穆薩 Petar Musa 達拉斯FC 28 前鋒 伊果·馬塔諾維奇 Igor Matanović 弗萊堡 22

2026世界盃L組賽程表

輪次 對戰組合 比賽日期（台灣時間） 比賽場地 第1輪 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 英格蘭 vs 克羅埃西亞 🇭🇷 2026年6月18日 凌晨4:00 阿靈頓AT&T體育場 第1輪 🇬🇭 迦納 vs 巴拿馬 🇵🇦 2026年6月18日 上午7:00 多倫多BMO球場 第2輪 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 英格蘭 vs 迦納 🇬🇭 2026年6月24日 凌晨4:00 福克斯堡吉列體育場 第2輪 🇵🇦 巴拿馬 vs 克羅埃西亞 🇭🇷 2026年6月24日 上午7:00 多倫多BMO球場 第3輪 🇵🇦 巴拿馬 vs 英格蘭 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2026年6月28日 凌晨5:00 紐澤西大都會人壽體育場 第3輪 🇭🇷 克羅埃西亞 vs 迦納 🇬🇭 2026年6月28日 凌晨5:00 費城林肯金融球場

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2026年FIFA世界盃L組首輪賽事即將點燃戰火，「三獅軍團」英格蘭將於台灣時間18日凌晨4點迎戰「火焰軍團」克羅埃西亞。兩隊被分在競爭激烈的L組，同組競爭者還包含迦納與巴拿馬，這場對決更是2018年世界盃四強戰的恩怨重演，當年克羅埃西亞在延長賽以2：1淘汰英格蘭、最終勇奪亞軍。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場L組焦點對決的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。英格蘭由德國名帥湯瑪斯·圖赫爾（Thomas Tuchel）於2025年初接掌兵符，是英格蘭近代史上罕見將兵符交給外籍教練的決定。圖赫爾上任後，英格蘭在歐洲區資格賽K組以8戰全勝、零失球的驚人成績拿下小組第一，成為歐洲第一支確認晉級2026世界盃的球隊。「三獅軍團」陣中由隊長哈利·凱恩（Harry Kane）領軍，搭配貝林漢（Jude Bellingham）、薩卡（Bukayo Saka）等正值巔峰的進攻球星，加上防守中場萊斯（Declan Rice）坐鎮中路，整體深度與星度都被視為本屆奪冠熱門之一。唯一隱憂是薩卡仍帶著今年3月以來反覆發作的「阿基里斯腱」舊傷出戰，雖然他本人賽前受訪表態「準備好了」，但能否扛住全場仍是未知數。這是克羅埃西亞隊史第7次踏上世界盃舞台。在總教練茲拉特科·達利奇（Zlatko Dalić）帶領下，球隊以資格賽7勝1和的成績拿下小組頭名晉級，唯一掉分的一役是客場與捷克0比0言和。陣中仍由40歲老將盧卡·莫德里奇（Luka Modrić）掛帥擔任隊長，這也將是他生涯第6度出征世界盃。此外，隨行的還有佩里西奇（Ivan Perišić）、科瓦契奇（Mateo Kovačić）、克拉馬利奇（Andrej Kramarić）等2018年亞軍班底成員。後防核心古瓦迪奧（Joško Gvardiol）今年初曾因脛骨骨裂缺陣4個月，5月中才剛傷癒復出，其健康狀況將直接牽動克羅埃西亞這套「先穩守、再靠莫德里奇穿針引線」打法的成色。克羅埃西亞過去兩屆世界盃都打進四強（2018亞軍、2022殿軍），絕對不能只看陣容年齡層來評估這支老將兵團的上限。英格蘭：原入選26人名單的後衛提諾·利瓦門托（Tino Livramento）因傷無法出戰，已由切爾西後衛崔沃·查洛巴（Trevoh Chalobah）頂替名額。薩卡則帶著反覆發作的阿基里斯腱傷勢輕傷上陣，教練組已表態他本屆賽事不太可能踢滿全場90分鐘，本場是否先發備受關注。克羅埃西亞：中後衛杜耶·查列塔-卡爾（Duje Ćaleta-Car）因背部問題一度掛上傷兵名單，但已於賽前完整參與週六的團隊訓練，預期可正常出賽；隊長莫德里奇雖在4月一度顴骨骨折，但目前已完全復出無礙。皮克福特（Pickford）；李斯·詹姆斯（James）、史東斯（Stones）、古耶希（Guéhi）、歐萊利（O'Reilly）；萊斯（Rice）、安德森（Anderson）；薩卡（Saka）、貝林漢（Bellingham）、拉許福德（Rashford）；凱恩（Kane）利瓦科維奇（Livaković）；史塔尼西奇（Stanišić）、彭格拉契奇（Pongračić）、武什科維奇（Vušković）、古瓦迪奧（Gvardiol）；莫德里奇（Modrić）、科瓦契奇（Kovačić）；馬可·帕沙利奇（Marco Pašalić）、克拉馬利奇（Kramarić）、佩里西奇（Perišić）；布迪米爾（Budimir）這是英格蘭與克羅埃西亞自2018年世界盃4強戰以來第4次交手。當年克羅埃西亞在延長賽以2比1擊敗英格蘭，終結三獅軍團的奇幻旅程；但英格蘭隨後在2020歐國盃分組賽以1比0扳回一城，雙方在大賽交手的戰績打成1勝1負平分秋色，過去兩戰都是低比分的緊咬戰局，這次再度交手會否延續這個劇本，是本場最大看點。英格蘭資格賽8戰全勝、22顆進球零失球，展現圖赫爾打造的高位壓迫體系威力，是本屆陣容深度數一數二的隊伍；克羅埃西亞則是以莫德里奇、佩里西奇、科瓦契奇、克拉馬利奇等4位「2018世足決賽班底」為核心，搭配古瓦迪奧、武什科維奇等新生代後防，準備在老將們的告別舞台上再拚一次驚奇。年輕氣盛的英格蘭能否擊潰經驗豐富的克羅埃西亞老臣，將是本場最核心的故事線。貝林漢能否在科瓦契奇貼防下找到肋部空檔轉身策動進攻，將是英格蘭最危險的進攻路線；而克羅埃西亞這端，40歲的莫德里奇是否能在英格蘭萊斯、安德森的雙後腰夾擊下持續主宰節奏、為佩里西奇與克拉馬利奇送出穿透傳球，則是左右整場比賽走勢的關鍵對位。此外，薩卡帶傷先發的續航力，也將牽動英格蘭右路的進攻效率。專家分析：市場普遍將英格蘭列為較大熱門（讓球盤口約-135至-140，平局約+260至+280，克羅埃西亞獨贏約+375至+420），反映外界看好圖赫爾麾下這套零失球防線與凱恩、貝林漢、薩卡的進攻火力。但克羅埃西亞向來擅長把比賽拖入低比分的膠著戰局，過去兩屆世界盃皆殺進四強，絕非省油的燈。整體而言，英格蘭實力較全面、深度也更厚，預計將憑藉一次精準的進攻轉換小勝過關，但克羅埃西亞會讓三獅軍團全場踢得並不輕鬆。