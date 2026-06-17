2026年FIFA世界盃L組首輪賽事即將點燃戰火，「三獅軍團」英格蘭將於台灣時間18日凌晨4點迎戰「火焰軍團」克羅埃西亞。兩隊被分在競爭激烈的L組，同組競爭者還包含迦納與巴拿馬，這場對決更是2018年世界盃四強戰的恩怨重演，當年克羅埃西亞在延長賽以2：1淘汰英格蘭、最終勇奪亞軍。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場L組焦點對決的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡 本文重點摘要
📍 2026世界盃6/18英格蘭VS克羅埃西亞基本資訊
📍 英格蘭vs克羅埃西亞戰力分析
📍 英格蘭vs克羅埃西亞預計先發名單與傷兵名單
📍 英格蘭vs克羅埃西亞之戰焦點與結果預測
📍 2026世界盃英格蘭國家隊球員名單
📍 2026世界盃克羅埃西亞國家隊球員名單
📍 2026世界盃L組賽程表
📍 台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/18英格蘭VS克羅埃西亞
英格蘭VS克羅埃西亞焦點戰力分析
英格蘭：圖赫爾打造的零失球鋼鐵防線
英格蘭由德國名帥湯瑪斯·圖赫爾（Thomas Tuchel）於2025年初接掌兵符，是英格蘭近代史上罕見將兵符交給外籍教練的決定。圖赫爾上任後，英格蘭在歐洲區資格賽K組以8戰全勝、零失球的驚人成績拿下小組第一，成為歐洲第一支確認晉級2026世界盃的球隊。
「三獅軍團」陣中由隊長哈利·凱恩（Harry Kane）領軍，搭配貝林漢（Jude Bellingham）、薩卡（Bukayo Saka）等正值巔峰的進攻球星，加上防守中場萊斯（Declan Rice）坐鎮中路，整體深度與星度都被視為本屆奪冠熱門之一。唯一隱憂是薩卡仍帶著今年3月以來反覆發作的「阿基里斯腱」舊傷出戰，雖然他本人賽前受訪表態「準備好了」，但能否扛住全場仍是未知數。
克羅埃西亞：莫德里奇率領的老將兵團最後一舞
這是克羅埃西亞隊史第7次踏上世界盃舞台。在總教練茲拉特科·達利奇（Zlatko Dalić）帶領下，球隊以資格賽7勝1和的成績拿下小組頭名晉級，唯一掉分的一役是客場與捷克0比0言和。陣中仍由40歲老將盧卡·莫德里奇（Luka Modrić）掛帥擔任隊長，這也將是他生涯第6度出征世界盃。
此外，隨行的還有佩里西奇（Ivan Perišić）、科瓦契奇（Mateo Kovačić）、克拉馬利奇（Andrej Kramarić）等2018年亞軍班底成員。後防核心古瓦迪奧（Joško Gvardiol）今年初曾因脛骨骨裂缺陣4個月，5月中才剛傷癒復出，其健康狀況將直接牽動克羅埃西亞這套「先穩守、再靠莫德里奇穿針引線」打法的成色。克羅埃西亞過去兩屆世界盃都打進四強（2018亞軍、2022殿軍），絕對不能只看陣容年齡層來評估這支老將兵團的上限。
英格蘭VS克羅埃西亞傷兵情報與預計先發名單
傷兵名單
英格蘭：原入選26人名單的後衛提諾·利瓦門托（Tino Livramento）因傷無法出戰，已由切爾西後衛崔沃·查洛巴（Trevoh Chalobah）頂替名額。薩卡則帶著反覆發作的阿基里斯腱傷勢輕傷上陣，教練組已表態他本屆賽事不太可能踢滿全場90分鐘，本場是否先發備受關注。
克羅埃西亞：中後衛杜耶·查列塔-卡爾（Duje Ćaleta-Car）因背部問題一度掛上傷兵名單，但已於賽前完整參與週六的團隊訓練，預期可正常出賽；隊長莫德里奇雖在4月一度顴骨骨折，但目前已完全復出無礙。
預計先發陣容
英格蘭（4-2-3-1）： 皮克福特（Pickford）；李斯·詹姆斯（James）、史東斯（Stones）、古耶希（Guéhi）、歐萊利（O'Reilly）；萊斯（Rice）、安德森（Anderson）；薩卡（Saka）、貝林漢（Bellingham）、拉許福德（Rashford）；凱恩（Kane）
克羅埃西亞（4-2-3-1）： 利瓦科維奇（Livaković）；史塔尼西奇（Stanišić）、彭格拉契奇（Pongračić）、武什科維奇（Vušković）、古瓦迪奧（Gvardiol）；莫德里奇（Modrić）、科瓦契奇（Kovačić）；馬可·帕沙利奇（Marco Pašalić）、克拉馬利奇（Kramarić）、佩里西奇（Perišić）；布迪米爾（Budimir）
英格蘭vs克羅埃西亞之戰焦點與結果預測
⚽ 本場比賽三大亮點
1. 重演2018世足四強恩怨，戰績平分秋色：這是英格蘭與克羅埃西亞自2018年世界盃4強戰以來第4次交手。當年克羅埃西亞在延長賽以2比1擊敗英格蘭，終結三獅軍團的奇幻旅程；但英格蘭隨後在2020歐國盃分組賽以1比0扳回一城，雙方在大賽交手的戰績打成1勝1負平分秋色，過去兩戰都是低比分的緊咬戰局，這次再度交手會否延續這個劇本，是本場最大看點。
2. 「零失球新生代」對決「老將最後一舞」： 英格蘭資格賽8戰全勝、22顆進球零失球，展現圖赫爾打造的高位壓迫體系威力，是本屆陣容深度數一數二的隊伍；克羅埃西亞則是以莫德里奇、佩里西奇、科瓦契奇、克拉馬利奇等4位「2018世足決賽班底」為核心，搭配古瓦迪奧、武什科維奇等新生代後防，準備在老將們的告別舞台上再拚一次驚奇。年輕氣盛的英格蘭能否擊潰經驗豐富的克羅埃西亞老臣，將是本場最核心的故事線。
3. 貝林漢、薩卡 vs 科瓦契奇、莫德里奇的中前場攻防戰 貝林漢能否在科瓦契奇貼防下找到肋部空檔轉身策動進攻，將是英格蘭最危險的進攻路線；而克羅埃西亞這端，40歲的莫德里奇是否能在英格蘭萊斯、安德森的雙後腰夾擊下持續主宰節奏、為佩里西奇與克拉馬利奇送出穿透傳球，則是左右整場比賽走勢的關鍵對位。此外，薩卡帶傷先發的續航力，也將牽動英格蘭右路的進攻效率。
⚽ 賽果預測
📌 預測比分：英格蘭 1：0 克羅埃西亞
專家分析：市場普遍將英格蘭列為較大熱門（讓球盤口約-135至-140，平局約+260至+280，克羅埃西亞獨贏約+375至+420），反映外界看好圖赫爾麾下這套零失球防線與凱恩、貝林漢、薩卡的進攻火力。但克羅埃西亞向來擅長把比賽拖入低比分的膠著戰局，過去兩屆世界盃皆殺進四強，絕非省油的燈。整體而言，英格蘭實力較全面、深度也更厚，預計將憑藉一次精準的進攻轉換小勝過關，但克羅埃西亞會讓三獅軍團全場踢得並不輕鬆。
2026世界盃英格蘭國家隊球員名單
2026世界盃克羅埃西亞國家隊球員名單
2026世界盃L組賽程表
台灣2026世界盃轉播平台總整理
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📍 2026世界盃6/18英格蘭VS克羅埃西亞基本資訊
📍 英格蘭vs克羅埃西亞戰力分析
📍 英格蘭vs克羅埃西亞預計先發名單與傷兵名單
📍 英格蘭vs克羅埃西亞之戰焦點與結果預測
📍 2026世界盃英格蘭國家隊球員名單
📍 2026世界盃克羅埃西亞國家隊球員名單
📍 2026世界盃L組賽程表
📍 台灣2026世界盃轉播平台總整理
|項目
|內容
|對戰組合
|英格蘭 vs 克羅埃西亞
|開踢時間
|台灣時間2026年6月18日 凌晨4:00
|比賽場地
|美國德州阿靈頓AT&T體育場（AT&T Stadium）
|主裁判
|克萊蒙·圖爾平（Clément Turpin，法國）
|所屬組別
|小組賽L組（第1輪）
|轉播資訊
|台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看
英格蘭：圖赫爾打造的零失球鋼鐵防線
英格蘭由德國名帥湯瑪斯·圖赫爾（Thomas Tuchel）於2025年初接掌兵符，是英格蘭近代史上罕見將兵符交給外籍教練的決定。圖赫爾上任後，英格蘭在歐洲區資格賽K組以8戰全勝、零失球的驚人成績拿下小組第一，成為歐洲第一支確認晉級2026世界盃的球隊。
「三獅軍團」陣中由隊長哈利·凱恩（Harry Kane）領軍，搭配貝林漢（Jude Bellingham）、薩卡（Bukayo Saka）等正值巔峰的進攻球星，加上防守中場萊斯（Declan Rice）坐鎮中路，整體深度與星度都被視為本屆奪冠熱門之一。唯一隱憂是薩卡仍帶著今年3月以來反覆發作的「阿基里斯腱」舊傷出戰，雖然他本人賽前受訪表態「準備好了」，但能否扛住全場仍是未知數。
這是克羅埃西亞隊史第7次踏上世界盃舞台。在總教練茲拉特科·達利奇（Zlatko Dalić）帶領下，球隊以資格賽7勝1和的成績拿下小組頭名晉級，唯一掉分的一役是客場與捷克0比0言和。陣中仍由40歲老將盧卡·莫德里奇（Luka Modrić）掛帥擔任隊長，這也將是他生涯第6度出征世界盃。
此外，隨行的還有佩里西奇（Ivan Perišić）、科瓦契奇（Mateo Kovačić）、克拉馬利奇（Andrej Kramarić）等2018年亞軍班底成員。後防核心古瓦迪奧（Joško Gvardiol）今年初曾因脛骨骨裂缺陣4個月，5月中才剛傷癒復出，其健康狀況將直接牽動克羅埃西亞這套「先穩守、再靠莫德里奇穿針引線」打法的成色。克羅埃西亞過去兩屆世界盃都打進四強（2018亞軍、2022殿軍），絕對不能只看陣容年齡層來評估這支老將兵團的上限。
傷兵名單
英格蘭：原入選26人名單的後衛提諾·利瓦門托（Tino Livramento）因傷無法出戰，已由切爾西後衛崔沃·查洛巴（Trevoh Chalobah）頂替名額。薩卡則帶著反覆發作的阿基里斯腱傷勢輕傷上陣，教練組已表態他本屆賽事不太可能踢滿全場90分鐘，本場是否先發備受關注。
克羅埃西亞：中後衛杜耶·查列塔-卡爾（Duje Ćaleta-Car）因背部問題一度掛上傷兵名單，但已於賽前完整參與週六的團隊訓練，預期可正常出賽；隊長莫德里奇雖在4月一度顴骨骨折，但目前已完全復出無礙。
預計先發陣容
英格蘭（4-2-3-1）： 皮克福特（Pickford）；李斯·詹姆斯（James）、史東斯（Stones）、古耶希（Guéhi）、歐萊利（O'Reilly）；萊斯（Rice）、安德森（Anderson）；薩卡（Saka）、貝林漢（Bellingham）、拉許福德（Rashford）；凱恩（Kane）
克羅埃西亞（4-2-3-1）： 利瓦科維奇（Livaković）；史塔尼西奇（Stanišić）、彭格拉契奇（Pongračić）、武什科維奇（Vušković）、古瓦迪奧（Gvardiol）；莫德里奇（Modrić）、科瓦契奇（Kovačić）；馬可·帕沙利奇（Marco Pašalić）、克拉馬利奇（Kramarić）、佩里西奇（Perišić）；布迪米爾（Budimir）
⚽ 本場比賽三大亮點
1. 重演2018世足四強恩怨，戰績平分秋色：這是英格蘭與克羅埃西亞自2018年世界盃4強戰以來第4次交手。當年克羅埃西亞在延長賽以2比1擊敗英格蘭，終結三獅軍團的奇幻旅程；但英格蘭隨後在2020歐國盃分組賽以1比0扳回一城，雙方在大賽交手的戰績打成1勝1負平分秋色，過去兩戰都是低比分的緊咬戰局，這次再度交手會否延續這個劇本，是本場最大看點。
2. 「零失球新生代」對決「老將最後一舞」： 英格蘭資格賽8戰全勝、22顆進球零失球，展現圖赫爾打造的高位壓迫體系威力，是本屆陣容深度數一數二的隊伍；克羅埃西亞則是以莫德里奇、佩里西奇、科瓦契奇、克拉馬利奇等4位「2018世足決賽班底」為核心，搭配古瓦迪奧、武什科維奇等新生代後防，準備在老將們的告別舞台上再拚一次驚奇。年輕氣盛的英格蘭能否擊潰經驗豐富的克羅埃西亞老臣，將是本場最核心的故事線。
3. 貝林漢、薩卡 vs 科瓦契奇、莫德里奇的中前場攻防戰 貝林漢能否在科瓦契奇貼防下找到肋部空檔轉身策動進攻，將是英格蘭最危險的進攻路線；而克羅埃西亞這端，40歲的莫德里奇是否能在英格蘭萊斯、安德森的雙後腰夾擊下持續主宰節奏、為佩里西奇與克拉馬利奇送出穿透傳球，則是左右整場比賽走勢的關鍵對位。此外，薩卡帶傷先發的續航力，也將牽動英格蘭右路的進攻效率。
📌 預測比分：英格蘭 1：0 克羅埃西亞
專家分析：市場普遍將英格蘭列為較大熱門（讓球盤口約-135至-140，平局約+260至+280，克羅埃西亞獨贏約+375至+420），反映外界看好圖赫爾麾下這套零失球防線與凱恩、貝林漢、薩卡的進攻火力。但克羅埃西亞向來擅長把比賽拖入低比分的膠著戰局，過去兩屆世界盃皆殺進四強，絕非省油的燈。整體而言，英格蘭實力較全面、深度也更厚，預計將憑藉一次精準的進攻轉換小勝過關，但克羅埃西亞會讓三獅軍團全場踢得並不輕鬆。
2026世界盃英格蘭國家隊球員名單
|位置
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|喬丹·皮克福特
|Jordan Pickford
|艾佛頓
|32
|門將
|迪恩·韓德森
|Dean Henderson
|水晶宮
|29
|門將
|詹姆斯·崔福德
|James Trafford
|曼城
|23
|後衛
|丹·伯恩
|Dan Burn
|紐卡斯爾聯
|34
|後衛
|馬克·古耶希
|Marc Guéhi
|曼城
|25
|後衛
|李斯·詹姆斯
|Reece James
|切爾西
|26
|後衛
|艾茲里·康薩
|Ezri Konsa
|阿斯頓維拉
|28
|後衛
|尼可·歐萊利
|Nico O'Reilly
|曼城
|21
|後衛
|賈瑞爾·昆薩
|Jarell Quansah
|拜耳勒沃庫森
|23
|後衛
|傑德·史班斯
|Djed Spence
|托特納姆熱刺
|25
|後衛
|約翰·史東斯
|John Stones
|曼城
|32
|後衛
|崔沃·查洛巴（替補提諾·利瓦門托）
|Trevoh Chalobah
|切爾西
|26
|中場
|艾略特·安德森
|Elliot Anderson
|諾丁漢森林
|23
|中場
|朱德·貝林漢
|Jude Bellingham
|皇家馬德里
|22
|中場
|艾比里奇·埃澤
|Eberechi Eze
|阿森納
|24
|中場
|喬丹·韓德森
|Jordan Henderson
|布倫特福德
|35
|中場
|科比·梅諾
|Kobbie Mainoo
|曼聯
|21
|中場
|戴克蘭·萊斯
|Declan Rice
|阿森納
|27
|中場
|摩根·羅傑斯
|Morgan Rogers
|阿斯頓維拉
|23
|前鋒
|安東尼·高登
|Anthony Gordon
|紐卡斯爾聯
|25
|前鋒
|哈利·凱恩（隊長）
|Harry Kane (C)
|拜仁慕尼黑
|32
|前鋒
|諾尼·馬杜耶克
|Noni Madueke
|阿森納
|24
|前鋒
|馬庫斯·拉許福德
|Marcus Rashford
|巴塞隆納（曼聯租借）
|28
|前鋒
|布卡約·薩卡
|Bukayo Saka
|阿森納
|24
|前鋒
|伊凡·托尼
|Ivan Toney
|阿赫利（沙烏地）
|30
|前鋒
|奧利·華特金斯
|Ollie Watkins
|阿斯頓維拉
|30
|位置
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|多米尼克·利瓦科維奇
|Dominik Livaković
|迪納莫薩格勒布
|31
|門將
|多米尼克·科塔爾斯基
|Dominik Kotarski
|哥本哈根
|26
|門將
|伊沃爾·潘杜爾
|Ivor Pandur
|赫爾城
|26
|後衛
|約斯科·古瓦迪奧
|Joško Gvardiol
|曼城
|24
|後衛
|杜耶·查列塔-卡爾
|Duje Ćaleta-Car
|皇家社會
|29
|後衛
|約西普·蘇塔洛
|Josip Šutalo
|阿賈克斯
|26
|後衛
|約西普·史塔尼西奇
|Josip Stanišić
|拜仁慕尼黑
|26
|後衛
|馬林·彭格拉契奇
|Marin Pongračić
|佛羅倫提那
|28
|後衛
|馬丁·埃爾利奇
|Martin Erlić
|米德蘭日德蘭
|28
|後衛
|盧卡·武什科維奇
|Luka Vušković
|漢堡（熱刺租借）
|19
|中場
|盧卡·莫德里奇（隊長）
|Luka Modrić (C)
|AC米蘭
|40
|中場
|馬提歐·科瓦契奇
|Mateo Kovačić
|曼城
|32
|中場
|馬力歐·帕沙利奇
|Mario Pašalić
|亞特蘭大
|31
|中場
|尼可拉·夫拉西奇
|Nikola Vlašić
|都靈
|28
|中場
|盧卡·蘇契奇
|Luka Sučić
|皇家社會
|23
|中場
|馬丁·巴圖里納
|Martin Baturina
|柯摩
|23
|中場
|克里斯蒂安·雅基奇
|Kristijan Jakić
|奧格斯堡
|29
|中場
|佩塔爾·蘇契奇
|Petar Sučić
|國際米蘭
|22
|中場
|尼可拉·莫羅
|Nikola Moro
|波隆那
|28
|中場
|托尼·弗魯克
|Toni Fruk
|里耶卡
|24
|前鋒
|伊凡·佩里西奇
|Ivan Perišić
|PSV恩荷芬
|37
|前鋒
|安德烈·克拉馬利奇
|Andrej Kramarić
|霍芬海姆
|34
|前鋒
|安特·布迪米爾
|Ante Budimir
|奧薩蘇納
|34
|前鋒
|馬可·帕沙利奇
|Marco Pašalić
|奧蘭多城
|25
|前鋒
|佩塔爾·穆薩
|Petar Musa
|達拉斯FC
|28
|前鋒
|伊果·馬塔諾維奇
|Igor Matanović
|弗萊堡
|22
|輪次
|對戰組合
|比賽日期（台灣時間）
|比賽場地
|第1輪
|🏴 英格蘭 vs 克羅埃西亞 🇭🇷
|2026年6月18日 凌晨4:00
|阿靈頓AT&T體育場
|第1輪
|🇬🇭 迦納 vs 巴拿馬 🇵🇦
|2026年6月18日 上午7:00
|多倫多BMO球場
|第2輪
|🏴 英格蘭 vs 迦納 🇬🇭
|2026年6月24日 凌晨4:00
|福克斯堡吉列體育場
|第2輪
|🇵🇦 巴拿馬 vs 克羅埃西亞 🇭🇷
|2026年6月24日 上午7:00
|多倫多BMO球場
|第3輪
|🇵🇦 巴拿馬 vs 英格蘭 🏴
|2026年6月28日 凌晨5:00
|紐澤西大都會人壽體育場
|第3輪
|🇭🇷 克羅埃西亞 vs 迦納 🇬🇭
|2026年6月28日 凌晨5:00
|費城林肯金融球場
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
|唯一完整轉播、隨選即看
|資深球迷、想看完整 104 場比賽的人
|Hami Video
|網路串流 App（OTT）
|104 場全賽事
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|租屋族、通勤族、手機/平板使用者
|華視（CTS）
|有線電視（第四台）
|關鍵場次（如決賽、四強）
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