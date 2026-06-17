我是廣告 請繼續往下閱讀

生日適逢老友愛子的公祭 韓國瑜：任何慶生都微不足道

望相關部門儘速釐清事故原因、進行全盤檢討

立法院長韓國瑜今日度過69歲生日，收到包括來自台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等各方祝福。而韓國瑜在生日當天仍親赴空軍殉職飛官盧季佑與過俊男的公祭，仍剛好盧季佑是韓國瑜同窗老友的愛子，這讓韓國瑜相當痛心，他也發文哀悼表示：「他今天親自到場，不為別的，只為了向2位守護國家的年輕英雄致上最深敬意，並把慰問與溫暖親手交到家屬手中。在這樣沉痛的時刻，任何慶生活動都顯得微不足道」。韓國瑜今指出，每一位國軍健兒，都是守護國家的鋼鐵棟樑，他們在日復一日、艱苦卓絕的訓練中，奉獻了最寶貴的青春與生命；這份捍衛中華民國的偉大情操與無私付出，全國人民永誌不忘。韓國瑜提到：「今天是我的生日，但命運卻安排在這一天，舉行2位英勇飛官的公祭。其中一位殉職的孩子，正是我同窗老友的愛子，這突如其來的噩耗，對老同學一家是何等巨大且難以承受的打擊？」他說，此時此刻，相信全台灣人民的心都與所有家屬緊緊相依，除了相關單位務必全力給予家屬最全面、最實質的關懷與協助，我們更需要給予家屬最堅實的陪伴。韓國瑜也說，他今天親自到場，不為別的，只為了向2位守護國家的年輕英雄致上最深敬意，並把慰問與溫暖親手交到家屬手中。在這樣沉痛的時刻，任何慶生活動都顯得微不足道，能拍拍老同學的肩膀、陪著這群摯愛的家人，給他們一點點依靠的力量，對我而言，才是今天最深刻、也有意義的事。痛定思痛之餘，他也期盼相關部門能以最快速度釐清事故原因，並針對訓練設施與安全機制進行全盤檢視與精進，唯有落實最嚴格的安全保障，確保所有官兵在執行任務時都能平安歸來，才能告慰英靈，避免憾事再次發生。英雄雖逝，精神長存。祈願逝者安息，家屬節哀保重。