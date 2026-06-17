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提問手段非理性的抗議 打亂現場活動進行

抗拒肢體動作大！鄭麗文：導致安全人員採取手段

國民黨主席鄭麗文日前於美國洛杉磯進行演講時，現場發生提問民眾遭到暴力驅離之事件，引發各界關注。對此，鄭麗文今（17）日接受媒體訪問時，針對此事作出具體回應，說明現場情況與主辦單位的處置過程。鄭麗文於洛杉磯演講期間，一名中國旅美異議人士提問質疑親共立場，喊出「為什麼中國國民黨跟共產黨同流合污？」、「為什麼不站在中國人民這邊，支持中國民主？」等問題，卻遭暴力驅趕、痛毆鎖喉。針對記者詢問演講提問者暴力驅離的看法，鄭麗文表示，基本上該名人士並不是透過比較理性的態度在現場提問，而是在現場進行抗議，並做出打亂現場活動進行的動作。鄭麗文強調，因為這些抗議與干擾行為，現場的安全人員跟主辦單位才會在第一時間將其架離會場。鄭麗文強調，自己身處現場，其實也是希望大家能夠不要有任何太過激的言論或行為，同時也不希望看到現場發生任何太過激的情形，甚至出現肢體衝突或受傷的情況。鄭麗文也補充說明，在架離的過程當中，由於該名抗議的朋友表現得非常抗拒，且其肢體動作很大，因此在該過程中，現場的安全人員才必須要採取一些一定的手段，來進行管制與驅離。