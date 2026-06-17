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外傳鄭麗文炫耀鄭習會 讓美方人士錯愕

李德維怒批離譜、無聊 應提出證據

鄭麗文親回應：這是私下對話

國民黨主席鄭麗文近期結束訪美行程返台，《自由時報》今（17）日報導指出，根據美方人士轉述，鄭麗文在華府與美方交流時，曾談及今年四月份「鄭習會」與中國國家主席習近平握手的感受，形容習近平的手「又大又厚實，而且柔軟得像雲朵」。對此，同行赴中的國民黨中常委李德維怒斥，這種說法令人難以理解，「請拿出證據，不要胡說八道」。報導指出，聽到鄭麗文描述「習近平的柔軟像雲朵」、「是成功人士的手」，讓美方人士都感到相當驚訝，也很疑惑為何鄭麗文要在對美國分享這類細節。另有前官員及智庫專家轉述，鄭麗文在不同場次提到與習近平會面時，語氣顯得雀躍，甚至近乎炫耀地描述，習近平曾告訴她，同桌午宴的前菜與當年中國領導人接待美國前總統尼克森時是同一道菜。報導指出，有美國前官員表示，當下聽到鄭麗文的分享時一度感到錯愕，因為尼克森訪問中國後，台灣國際處境開始面臨重大轉折與長期打壓，如今來自台灣的在野黨主席以這種方式提起相關象徵，讓在場人士難以理解。然而，當時陪同鄭麗文訪美的李德維駁斥，該報導內容過於離譜，「這個議題很無聊，已經惡劣到把這種東西拿來當新聞」。他更進一步質疑，無論是台灣人或中國人，日常生活中很少有人會用「雲朵」來形容別人的手感，「厚實還有可能，但怎麼會說像雲呢？」他並認為該報導應說明究竟是哪位人士說出這番回憶，若真有相關說法，應該提出具體證據佐證，而非透過未具名人士轉述，讓外界無從查證。不過，鄭麗文今召開訪美中外記者會上回應此事，她親自表示：「這個是私下談話的時候談到的，我就不再提了。當然很多人很好奇，因為我跟習總書記面對面接觸的時候，個人的一些印象，包括跟他握手是什麼感覺啊，等等的。」