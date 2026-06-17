2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）L組賽事明（18）日凌晨4點將點燃戰火，首戰就是重頭戲，由上屆季軍克羅埃西亞交手「三獅軍團」英格蘭。其中備受注目的，是40歲老將「魔笛」莫德里奇（Luka Modri），這將是他生涯第5度參與世界盃，也被外界視為「最後一舞」。克羅埃西亞是一支處於重建中的球隊，擁有一群天賦異稟的年輕新星，能否完成40歲老將得奪冠夢，首戰交手英格蘭的賽事極為重要。
莫德里奇「最後一舞」明開席 首戰交手英格蘭
西班牙媒體《阿斯報》指出，本屆世界盃可能是「魔笛」莫德里奇最後一次征戰，當初加盟AC米蘭，就是為了能以絕佳的狀態迎戰世界盃，「他（莫德里奇）最後一舞的盛宴即將開席。英格蘭正在大都會體育場靜候，將會為正處於重建期的克羅埃西亞帶來真正的考驗。」
40歲的莫德里奇是克羅埃西亞的靈魂與核心，生涯效力英超熱刺、西班牙皇馬等名門，2006年起進入國家隊。莫德里在2018年率隊闖入冠軍賽，雖然最終以2：4不敵法國，但他已無比接近榮耀巔峰，也讓他成功捧起「金球獎」，打破了梅西（Lionel Messi）與C羅（Cristiano Ronaldo）長達10年的壟斷局面，過了將近10年，莫德里奇即將告別足壇，目標仍是夢寐以求的冠軍金盃。
長髮飄逸成個人特色 莫德里奇曾在2018年奪下足壇4大獎
2018年是莫德里奇除了奪下世界盃金球獎，還榮獲FIFA最佳足球獎、世界足球先生、金球獎與歐足年度最佳球員，成為首位一舉奪下4大獎的球員。身為克羅埃西亞無可取代的中場大將，莫德里奇的技術無庸置疑，飄逸的長髮也成為個人特色，即便不是資深足球迷，也能一眼就認出。
當年那支巔峰的「格子軍團」，如今球員已所剩無幾，陣中只剩下莫德里奇與同樣處於生涯尾聲的超級老將佩里希奇（Ivan Perisic）。目前的克羅埃西亞是一支處於重建中的球隊，擁有一群天賦異稟的年輕新星，例如武什科維奇（Luka Vuskovic）、巴圖里納（Martin Baturina）、蘇西奇（Petar Sucic），並與格瓦迪奧爾（Josko Gvardiol）和布迪彌爾（Ante Budimir）等已證明自己的成名球星並肩作戰。
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西班牙媒體《阿斯報》指出，本屆世界盃可能是「魔笛」莫德里奇最後一次征戰，當初加盟AC米蘭，就是為了能以絕佳的狀態迎戰世界盃，「他（莫德里奇）最後一舞的盛宴即將開席。英格蘭正在大都會體育場靜候，將會為正處於重建期的克羅埃西亞帶來真正的考驗。」
40歲的莫德里奇是克羅埃西亞的靈魂與核心，生涯效力英超熱刺、西班牙皇馬等名門，2006年起進入國家隊。莫德里在2018年率隊闖入冠軍賽，雖然最終以2：4不敵法國，但他已無比接近榮耀巔峰，也讓他成功捧起「金球獎」，打破了梅西（Lionel Messi）與C羅（Cristiano Ronaldo）長達10年的壟斷局面，過了將近10年，莫德里奇即將告別足壇，目標仍是夢寐以求的冠軍金盃。
長髮飄逸成個人特色 莫德里奇曾在2018年奪下足壇4大獎
2018年是莫德里奇除了奪下世界盃金球獎，還榮獲FIFA最佳足球獎、世界足球先生、金球獎與歐足年度最佳球員，成為首位一舉奪下4大獎的球員。身為克羅埃西亞無可取代的中場大將，莫德里奇的技術無庸置疑，飄逸的長髮也成為個人特色，即便不是資深足球迷，也能一眼就認出。
當年那支巔峰的「格子軍團」，如今球員已所剩無幾，陣中只剩下莫德里奇與同樣處於生涯尾聲的超級老將佩里希奇（Ivan Perisic）。目前的克羅埃西亞是一支處於重建中的球隊，擁有一群天賦異稟的年輕新星，例如武什科維奇（Luka Vuskovic）、巴圖里納（Martin Baturina）、蘇西奇（Petar Sucic），並與格瓦迪奧爾（Josko Gvardiol）和布迪彌爾（Ante Budimir）等已證明自己的成名球星並肩作戰。
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