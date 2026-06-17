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宗教界年度盛事「中區全國供佛齋僧大法會」日前於台中國際展覽館登場。一名年8旬的林姓法師搭乘計程車前往會場時，因現場人潮洶湧、行色匆匆，下車時不慎將裝滿隨身要物的「四輪購物籃」遺留在計程車後車廂。直到車輛駛離後法師才驚覺失物，急得如熱鍋上的螞蟻，趕緊向現場執勤員警求助。由於法師驚慌中未記下車牌，且會場周邊車流如織，尋找難度猶如大海撈針。台中市烏日警分局三和派出所長楊儒陸得知原委後，憑藉豐富經驗推算計程車的行車路線與時間，並調閱沿途路口監視器。經過大批警力1個小時不間斷地交叉比對，終於成功鎖定目標車牌，並順利聯繫上計程車司機。運將接獲警方通知後恍然大悟，表示當時因會場前車流量大，為避免阻礙交通才匆忙讓法師下車，自己也忽略了後車廂的行李。隨後，熱心的運將立刻將購物籃送返派出所。看著心愛的購物籃奇蹟般失而復得，且隨身物品毫無短少，老法師又驚又喜，雙手合十向員警頻頻致謝，感動直呼，「警察的心腸真的猶如佛祖菩薩一樣慈悲！」烏日警分局三和派出所所長楊儒陸對此呼籲，民眾搭乘大眾運輸工具時務必留意自身財物，下車前請再三檢視。若不慎遺失物品，可於第一時間聯繫大眾運輸業者或撥打110請求警方協助，亦可透過內政部警政署「拾得遺失物管理系統」查詢，以增加找回失物的機率。