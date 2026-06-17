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▲台海被G7點名保護！峰會聲明反對武力脅迫（圖／美聯社／達志影像）

七大工業國集團（G7）峰會17日在法國艾維安巴恩（Évian-les-Bains）落幕，峰會閉幕發表聯合聲明，在多項地緣政治議題上釋出重要訊號。其中最受台灣關注的，是G7再度重申反對任何以武力或脅迫方式片面改變台灣海峽現狀，措辭一如既往地強硬；而在烏克蘭議題上，原本外界擔憂川普可能與盟友出現分歧，沒想到各國領袖竟意外達成一致立場，共同承諾加強對基輔的軍事支持，並擴大對俄羅斯的制裁。在印太地區議題上，G7聯合聲明明確強調，各國致力於維護以法治為基礎的自由開放印太秩序，並直接點名東海、南海與台灣海峽，重申「反對任何片面改變現狀的企圖，尤其是透過武力或脅迫方式」，並強調相關爭議「應僅能透過對話和平解決」。這是G7連續多年在聯合聲明中納入台海相關表述，顯示主要民主國家對維護台海和平穩定的高度重視，也被外界解讀為對中國持續升高軍事施壓的明確警告。聲明同時強調，荷姆茲海峽不受限制、不收取通行費的過境權是國際貿易的重要基石，G7支持由英國與法國主導的多國防禦性倡議，協助恢復海上交通秩序、保護商船安全，並確認水雷已完成清除。在美伊達成終止敵對行動協議、荷姆茲海峽有望重新開放的背景下，G7認為現在正是對俄羅斯採取進一步經濟施壓的適當時機，並承諾強化包括石油與天然氣產業在內的對俄制裁力道。聲明三度提及川普名字，對美伊達成終止敵對行動協議表達歡迎，認為這為阻止伊朗取得核武、處理其區域活動及彈道飛彈威脅，提供了「歷史性機會」。G7表明將全力支持協議的落實，並推動後續更全面的外交安排，以確保伊朗永遠無法取得核武。本次峰會最大的意外，來自烏克蘭議題。外界原本擔憂，川普可能在援烏立場上與歐洲盟友出現明顯分歧，然而最終聯合聲明顯示，各國領袖難得地站上同一陣線。G7承諾持續支持烏克蘭捍衛自由、主權與領土完整，並明確表示將增加防空能力、額外武器系統與攔截器，以及長程打擊能力，同時考慮擴大相關許可，協助烏克蘭提升自身軍事生產能力，強化長期抗俄實力。聲明同時對北韓核武與彈道飛彈計畫表達深切關切，重申將依據聯合國安理會決議推動北韓完全去核化，並呼籲平壤立即解決日本人遭綁架問題，同時共同防範北韓涉及加密貨幣竊盜及網路犯罪的威脅。值得注意的是，聲明中也提到中國曾參與法國總統馬克宏6月11日召集的「全球趨同促增長峰會」，並表示G7將持續與中國等大型經濟體展開對話，共同討論全球長期經濟失衡的成因與解方，相關努力也將延續至美國主辦的G20及其他國際論壇。整體而言，此次G7峰會雖在部分議題上仍存在各國立場分歧，但在台海、烏克蘭、伊朗核武等核心地緣政治議題上，主要民主國家展現出難得的團結姿態。聯合聲明所傳遞的政治訊號，將持續牽動未來數月的國際局勢走向。