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改採負數票制：盧秀燕淨支持率逆轉，超車賴清德

新增表態選民：近七成轉向「反對賴清德」

隨著2026縣市長選舉腳步逼近，2028總統大選話題也逐步升溫，負數票協會16日公布最新民調指出，若以現行選制進行三黨人選競逐，民進黨賴清德居冠，其次則為國民黨盧秀燕、民眾黨柯文哲；不過若改採「負數票制」，開放選民投下支持或反對票，選情結果竟出現大翻轉，盧秀燕在淨支持率上反超賴清德，形成領先態勢。針對2028總統大選若採「負數票制」可能選情調查，結果顯示，在現行選制下，賴清德支持度為37.7%，排名第一；盧秀燕31%，位居第二；柯文哲則以7.5%，排在第三的位置；另有6.1%表示不投票或投廢票，17.7%未明確回答。若改採負數票制度，選民可選擇投下支持票或反對票，各候選人的「淨支持率」（支持率減反對率）出現變化。盧秀燕支持率19.3%、反對率僅1.6%，淨支持率達17.7%，躍居第一；賴清德支持率29%、反對率16.3%，淨支持率12.7%，排名第二；至於柯文哲的支持率5.2%、反對率10.3%，淨支持率為負5.1%，呈現反對大於支持。調查也顯示，在現行制度下，不投票或投廢票者為6.1%，未明確回答17.7%；但若採負數票制，兩者分別下降至4.1%與14.5%。換言之，有約5.2%原本選擇沉默的選民，因可投下反對票而轉為表態，使整體參與度提升。值得注意的是，在新增表態的選民中，原本打算不投票或投廢票者，有71.9%選擇投下「反對賴清德」；原先未表態者，也有63.9%選擇反對賴清德。整體來看，所有新增表態選票中，高達66.2%集中投向「反對賴清德」，比例明顯高於支持或反對其他候選人。本次民調由社團法人負數票協會委託風傳媒民調執行，調查時間為2026年6月8日至10日，範圍涵蓋全國22縣市，有效樣本為1069人。採分層等比隨機抽樣（RDD），並依人口比例配置。抽樣誤差在95%信心水準下，為±3.0個百分點，調查方式為電腦輔助電話訪問（CATI），並以性別、年齡、教育程度及戶籍地進行加權。